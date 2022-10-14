«Барса» сыграет в класико в футболках с брендом Дрейка. Это идея Spotify

Не боятся проклятия?

Spotify, титульный спонсор «Барсы», подготовил интересный ход к класико. Вместо надписи с названием стриминговой платформы на футболках каталонцев разместят логотип бренда одежды канадского рэпера Дрейка – OVO.

Почему именно Дрейка? Все просто: канадец стал первым музыкантом, пробившим 50 млрд прослушиваний на Spotify. И Дрейк точно не единственный, кто окажется на форме клуба.

Что у Дрейка за бренд?

OVO – целая экосистема, которую основали Дрейк и его друзья Ной Шебиб (продюсер, ответственный за создание многих хитов канадца) и Оливер Эль-Хатиб.

OVO – аббревиатура выражения October’s Very Own, которое Дрейк использует в треках. Смысл в том, что октябрь (месяц рождения Дрейка) – особенное время для рэпера и его окружения.

Основное направление OVO – музыка. В 2012 году Дрейк, Шебиб и Эль-Хатиб создали лейбл OVO Sound, на который подписаны хип-хоп артисты – например, PARTYNEXTDOOR, Majid Jordan, Roy Woods и dvsn.

За год до основания OVO Sound Дрейк с партнерами запустили бренд одежды OVO Clothing, разместив на логотипе сову. Бренд сотрудничал с компаниями Air Jordan и Canada Goose, а также с баскетбольным клубом «Торонто Рэпторс».

В промо одной из коллекций даже поучаствовал Уэйн Гретцки – живая легенда НХЛ .

Дрейк – фанат спорта. Носил джерси всех футбольных топов, болеет за «Рэпторс» и ставил 1 млн долларов на Адесанью

Жизнь Дрейка неразрывно связана со спортом. Вы наверняка видели миллион фотографий канадца в атрибутике разных футбольных клубов, за что многие обзывают его глором.

«Блин, я просто люблю спорт! У меня есть друзья в разных командах. Я горд за них. Хватит так пристально следить за мной», – отвечал Дрейк еще в 2012 году.

К футболу рэпер относится прохладно, его главная страсть – баскетбол. Дрейк очень эмоционально болеет за «Рэпторс» из родного Торонто и близко общается со звездами НБА – Стефом Карри и Кевином Дюрэнтом.

В последнее время Дрейк увлекся ставками. В начале июля перед боем Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье рэпер зарядил $1 млн на победу Адесаньи. И рассказал об этом бойцу – позвонил ему по FaceTime и дополнительно смотивировал: «Бро, я поставил на тебя миллион».

Фанаты Адесаньи сначала напряглись из-за нашумевшего несколько лет назад проклятия Дрейка, но все обошлось: Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей, а рэпер стал еще богаче.

Фото: instagram.com/fcbarcelona; instagram.com/champagnepapi