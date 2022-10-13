Творец главной сенсации ЛЧ: играл в Гибралтаре, собирался за деньгами в «Спартак», подписал бессрочный контракт с «Брюгге»

Карл Хуфкенс – герой.

«Брюгге» – главная сенсация этой Лиги чемпионов: вряд ли кто-то ждал, что бельгийский клуб не просто выйдет из группы с «Атлетико», «Порту» и «Байером», а сделает это еще и за два тура до конца. К тому же наберет четыре очка против «Атлетико» и не пропустит в четырех турах.

Это первое появление «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов за все время существования турнира. Предыдущий раз команда проходила так далеко еще в 1991-м, в Кубке европейских чемпионов.

Один из творцов этого успеха – тренер Карл Хуфкенс.

У тренера бессрочный контракт. Хотя «Брюгге» – его первая работа

«Карл – нужный человек в нужное время, – сказал при его назначении гендиректор «Брюгге» Венсан Маннер. – Он знает клуб как никто другой, у него опыт работы в нашей системе. Он страстный победитель, который доказал, что делает игроков, и не только молодых, лучше».

Хуфкенсу 44 года, и «Брюгге» – его первая самостоятельная тренерская работа.

Он в клубе с 2018-го, работал с молодежью, был в штабе главной команды, а после ухода Алфреда Схройдера в «Аякс» его выбрали главным. Интересно, что «Брюгге» в межсезонье дал Хуфкенсу бессрочный контракт – видимо, так убедило чемпионство, вырванное у «Юниона» в весеннем плей-офф при его участии как члена штаба.

За недолгую тренерскую карьеру у Хуфкенса сложился профиль специалиста по работе с молодежью. Даже в юниорских командах его отмечали как «специалиста по талантам». Когда Карла пригласили в главный «Брюгге», у него была конкретная задача – «направлять молодые таланты и обеспечивать связь между академией и первой командой».

Хуфкенс играл в АПЛ и в Гибралтаре. В 2008-м его хотел подписать «Спартак»

А вот как игрок Хуфкенс попутешествовал прилично.

Его карьера прошла в трех странах: Бельгии, Англии и... Гибралтаре.

Да-да! Этот мужчина завершал карьеру в 2016-м в составе клуба «Манчестер 62». Раньше он даже назывался «Манчестер Юнайтед Гибралтар», потому что его назвали так в честь главного «МЮ», но когда местный чемпионат стал профессиональным, название пришлось сменить.

А еще Карл играл вообще за все сборные Бельгии, начиная с возраста U15. Хоть большой звездой он и не стал, в Англии его любили: и в «Стоке», и в «Вест Бромвиче». В основном проводил время в чемпионшипе, но в сезоне-2008/09 зацепил с «Вест Бромом» и АПЛ – отыграл там десять матчей.

А оттуда отправил на четыре года в «Брюгге». Почти сразу стал капитаном и позже говорил, что чувствует себя там как дома (хотя воспитывался в «Льерсе»).

В 2008-м, когда Хуфкенс играл в «Вест Бромвиче» еще в Чемпионшипе, им интересовался «Спартак». «Он слишком дорог для клубов из Бельгии. Если бы вы знали, сколько он может заработать в России. Он также может перейти в один из клубов первого английского дивизиона. Даже там уровень чемпионата выше, чем в Бельгии», – говорил его отец Людо.

Переезда на большие деньги в Россию у защитника так и не случилось, вместо этого запустилась новая жизнь в «Брюгге» – благодаря которой мы сейчас про Карла Хуфенкса и говорим.

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«Очень рад, что мы больше не играем как команда, которая не уверена на сто процентов, что ее место в Лиге чемпионов. Мы доминировали и смело пользовались своими шансами, – сказал Хуфкенс после игры с «Атлетико», выведшей их в плей-офф. – Когда так играешь, подобные результаты и достигаются. Горжусь духом своей команды».

А в Бельгии теперь точно гордятся таким тренером.

Фото: globallookpress.com/Pablo Garcia/Keystone Press Agency, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Mark Thompson