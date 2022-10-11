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Ого, сразу 6 команд не из топ-5 лиг идут в зоне плей-офф ЛЧ. У «Брюгге» вообще три победы из трех

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Групповой этап ЛЧ достиг экватора – и за это время подарил немало сенсаций. Несколько неожиданных исходов привели к тому, что сразу 6 клубов не из топ-5 лиг в данный момент держатся в зоне плей-офф. Коротко рассказываем о каждом из них – и добавляем немного вероятностей от FiveThirtyEight (вот тут мы подробно описывали механизм этой математической модели).

«Брюгге»

Бельгийский клуб, оформивший в прошлом сезоне третье чемпионство подряд, в этом перенес свою монструозность на ЛЧ. Не без трудностей разобрались с «Байером» (1:0), разгромили «Порту» (4:0) и хорошо распорядились моментами в матче с «Атлетико» (2:0) – 9 из 9 и ни одного пропущенного гола.

Даже математическая модель уже верит в бельгийцев – вероятность выхода из группы оценивает в 95%. Правда, к дальнейшему продвижению математика относится скептически: шансы на выход в четвертьфинал – 25%, столько же у «Барселоны», которая набрала в трех турах всего три очка и вообще может отправиться в Лигу Европы.

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В чемпионате все не так гладко – третье место с отставанием от идущего первым «Антверпена» на 8 очков. Не стоит удивляться: прошлый сезоне «Брюгге» проиграл регулярный чемпионат «Юниону», но в плей-офф все равно взял чемпионство. В Бельгии все решится весной.

«Порту»

Следом за «Брюгге» в таблице группы B расположился «Порту». Первую победу португальцы добыли только в третьем туре – обыграли «Байер» (2:0) с трагикомедией от ВАР. До этого был уже упомянутый разгром от «Брюгге» и драматичнейшее поражение от «Атлетико» (1:2). 

«Порту» во второй половине группового этапа придется тяжело – у «Байера» и «Атлетико» тоже по три очка. FiveThirtyEight дает на их выход из группы всего 33% – это втрое меньше, чем у «Брюгге», и на 9% меньше, чем у «Атлетико».

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В чемпионате «Порту» после 9 туров идет вторым и отстает от «Бенфики» на три балла. Матч за первое место с прямым конкурентом уже 21 октября.

«Спортинг»

В довольно ровной группе D лидирует «Спортинг». Португальцы разгромили «Айнтрахт» (3:0), в самой концовке за 40 секунд забили два «Тоттенхэму» (2:0) и посыпались против «Марселя» (1:4). Английский и немецкий клубы отстают в таблице на два очка, французский – на три.

Шансы лиссабонцев на выход из группы оцениваются высоко – 75%. У «Тоттенхэма», который идет на втором месте, – 70%, а вот у «Марселя» и «Айнтрахта» – чуть меньше 30% у каждого.

В чемпионате «Спортинг» только 5-й – помимо «Бенфики» и «Порту» впереди «Брага» и «Каза Пия», которая проводит первый сезон в португальской элите за 83 года.

«Ред Булл Зальцбург»

Австрийцы попали в группу с «Челси» и «Миланом» – и казалось, что у них будет не так много шансов. Однако после третьего тура «Зальцбург» лидирует – он сыграл вничью с «Челси» на выезде, с «Миланом» дома, а еще с трудом обыграл загребское «Динамо» (1:0). Так что дальше может быть сложно – ведь придется дважды играть в гостях.

Неудивительно, что FiveThirtyEight оценивает шансы «Зальцбурга», «Челси» и «Милана» на выход из группы примерно поровну: 62, 66 и 59% соответственно. Как видим, несмотря на лидерство австрийцев, математическая модель все равно отдает предпочтение британцам. Зато у «Зальцбурга» шансы на выход в финал составляют 1% – а вот у остальных участников этого рейтинга они ниже этого показателя.

В чемпионате же у «Ред Булла» все стабильно хорошо: первое место, отрыв от «Штурма» на два очка и заход на десятое чемпионство подряд. 

«Шахтер»

Донецкий клуб скитается за пределами родного города уже восемь лет, а в этом сезоне еще и играет за пределами родной страны, вдобавок в команде осталось по минимуму легионеров – с «Реалом» в старте появились 11 украинцев. В группе с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком» горняки идут на втором месте, проиграли только мадридцам. А вот «РБ Лейпциг» уволил Доменико Тедеско как раз после 1:4 от «Шахтера».

Математическая модель не особо верит в «Шахтер» – всего 34% на выход из группы, в то время как у набравшего на очко меньше «Лейпцига» – 50%.

В чемпионате «Шахтер» идет на втором месте, отставая на два очка от «Днепра-1».

«Бенфика»

Лиссабонцы довольно неожиданно для многих делят в группе первое место с «ПСЖ» (по 7 очков), обгоняя «Ювентус» и «Маккаби» Хайфа. Туринцев и израильтян «Бенфика» обыграла, с «ПСЖ» очки поделила (хотя по игре была даже ближе к победе).

Впереди – выезд в Париж и Израиль, а также домашний матч с «Юве». Шанс на выход из группы – 94% (а у «ПСЖ» – 98%). А вот у «Ювентуса» все плохо – модель дает ему всего 8% на выход в плей-офф.

В чемпионате Португалии «Бенфика» уверенно лидирует – везет три очка «Порту» и еще не потерпела ни одного поражения.

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Вообще клубы не из лиг топ-5 регулярно выбираются в плей-офф – например, в прошлом сезоне это удалось сразу четырем командам. Хотя до этого за три года из группы выходили только «Аякс» и «Порту».

Но рекорд в нынешнем формате (с сезона-2003/04) повторялся дважды – это пять команд. В сезоне-2015/16 в 1/8 финала оказались сразу пять команд из-за пределов лиг топ-5: «Зенит», «Бенфика», «Динамо» Киев, «Гент» и ПСВ. Но только португальцы прошли дальше – да и то лишь благодаря тому, что жребий свел их с «Зенитом».

То же самое было в сезоне-2011/12 – ЦСКА, «Зенит», «Бенфика», «Базель» и АПОЭЛ, дальше снова прошла «Бенфика», а киприоты внезапно высадили «Лион».

Время обновить рекорд?

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Violeta Santos Moura, David Klein, Yves Herman, Eric Gaillard

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