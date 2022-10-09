Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили

Занимательно.

Икер Касильяс внезапно устроил шоу в твиттере и подогрел в воскресенье. «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья», – написал Касильяс.

Это удивило многих, в том числе и друзей экс-голкипера сборной Испании. Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Выглядело все странно и потому, что Касильяс 12 лет был вполне себе в гетеросексуальных отношениях – в 2009 году Касильяс начал встречаться с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, 20 марта 2016 года они поженились, а в марте 2021-го объявили о расставании. От брака у Икера осталось двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016).

Более того, испанские медиа писали, что у бывшего кипера «Реала» роман с 30-летней актрисой Алехандрой Ониэвой, но его не афишируют из-за того, как ее брат-бизнесмен Иньиго Ониэва со скандалом разошелся с испанской аристократкой Тамарой Фалько.

Вскоре Икер удалил твит, и на него обрушились активисты и журналисты – с претензиями, что такие шутки неуместны, и подобное высказывание сильно тормозит желание футболистов совершать каминг-ауты. Досталось и Пуйолю.

«Касильясу и Пуйолю должно быть стыдно, – написал журналист CBS Sports Бен Джейкобс. – Шутки про каминг-аут – это не просто убого и тошнотворно, это еще и провоцирует гомофобию. Это приводит ровно к обратному от того, каким мы хотим видеть футбол: безопасным, инклюзивным и уважительным пространством. Потерял все уважение к обоим игрокам. Это разжигает гомофобию и нормализует шутки о том, что ты гей. И ужасные гомофобные ответы на «каминг-аут» могут легко отпугнуть тех, кто рассматривает возможность участия в игре. Просто ужасная и ненужная шутка, к счастью, удаленная».

Такую же позицию принял журналист Зак Лоу. «Касильяс умудрился настроить против себя миллионы гомофобов, миллионы представителей ЛГБТ, миллионы людей, которые не считают, что каминг-аут – это шутка, и, вероятно, воспрепятствовал множеству профессиональных футболистов сделать каминг-аут. Человеку 41 год. Многие прячущиеся профессиональные футболисты прочтут реакцию на «шутку» Касильяса и решат, что каминг-аут этого не стоит. Касильяс и Пуйоль были среди моих любимых игроков, когда я рос, но сегодня я потерял к ним уважение».

Позже Касильяс уверял, что его взломали: «Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Приношу извинения всем подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу🙏». Пуйоль тоже удалил твит, но обошелся без публичных заявлений и извинений.

После поста Касильяса от его твиттера отписались 3 миллиона (!) подписчиков: было 12,7 миллиона, стало – 9,6. А его карточки в серии игр FIFA резко подешевели.

Фото: Gettyimages.ru/Miguel Ruiz/FC Barcelona; Instagram/ikercasillas, ale_onieva