🟨🟥10 секунд потребовалось Рамосу для двух желтых. Никаких фолов, хватило нескольких слов судье

Бывает.

«ПСЖ» не победил в гостевом матче с «Реймсом» – закончили со счетом 0:0. Во многом парижанам помешало удаление Серхио Рамоса в конце первого тайма.

На 41-й минуте Марко Вератти фолом остановил одного из игроков «Реймса» возле штрафной. Рамос посчитал это решение несправедливым и вместе с партнерами по команде пошел спорить с судьей.

Испанский защитник схватил первую желтую практически моментально.

После этого Серхио, кажется, охладил пыл и отошел в сторону.

Но через несколько секунд изменился в лице, увидев перед собой вторую желтую, а затем и красную. Возможно, успел что-то сказать судье после первого предупреждения. Это удаление стало для Рамоса 28-м в карьере и вторым в «ПСЖ».

Вератти, который также получил желтую за споры с судьей в том эпизоде, после матча негодовал: «Если судья делает это специально, то это плохо. Мы тренируемся всю неделю, чтобы победить, а не для того, чтобы привыкать к такому… Зачем они [судьи] становятся главными героями [матча]? Зачем? Они спятили!»

В сентябре Кимпембе огрызался на судью из-за желтой – но его не удалили

Игроки «ПСЖ» не впервые скандалят с судьями в этом сезоне. Чуть меньше месяца назад в матче с «Брестом» (1:0) Преснель Кимпембе жестко подкатился под нападающего Ирвина Кардону.

Подкат выглядел страшно – главный арбитр матча Жереми Пиньяр дал за нарушение желтую, с которой французский защитник был не очень согласен.

Когда Пиньяр подозвал Кимпембе, чтобы объяснить решение, футболист сердито ответил: «Не трогай меня, брат! Почему ты прикасаешься ко мне? Не трогай меня!» После этого защитник резко отмахнулся от арбитра.

К дополнительным санкциям в отношении защитника отмашка не привела. Кимпембе остался на поле, но в конце матча был заменен из-за травмы, от которой восстанавливает до сих пор. Зато после матча ассоциации профессиональных судей и судей-любителей Франции выпустили заявление, в котором указали на недопустимость подобных действий от игроков.

«Подобные жесты и акты насилия в профессиональном футболе создают опасный прецедент для футбола любительского. Такие действия приводят к большим трудностям в выполнении миссии судей в любительских соревнованиях», – сказано в заявлении.

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP; кадры трансляции