Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢

28-й гол в ЛЧ в 22 года.

«Ман Сити» отгрузил пять голов датскому «Копенгагену», а главным героем матча стал... Да-да, Эрлинг Холанд. Уже заканчиваются слова, но мы не устаем восхищаться прекрасным норвежцем – он оформил дубль и добрался до 28 голов в ЛЧ.

Еще раз – 28 голов в главном турнире планеты к 22 годам. Это вообще как?

Уже на 7-й минуте Канселу прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Ну а там не могло не быть Эрлинга – только почему-то он находился совсем один. Похоже, датчане решили не тратить силы на бессмысленные действия – и на 30-й минуте спокойно оставили его перед пустыми воротами.

После второго гола Пеп пребывал в шоке. Похоже, все еще не привык.

Перед вторым таймом Пеп заменил норвежца на 20-летнего Коула Палмера. «26 минут между голами Холанда. Практически голевая засуха», – вроде как шутил Гари Линекер.

•‎ Холанд забил в 8-й игре за «Ман Сити» подряд – у него уже 16 голов на этом отрезке. Никаких ошибок – в среднем Эрлинг клепает по два гола за игру.

• Мы уже отмечали, что Холанд забил 28 голов в Лиге чемпионов за 22 матча. Норвежец обошел Луиса Суареса и догнал Райана Гиггза. Следующие – Давид Трезеге и Рой Макай.

• У Холанда в этом сезоне 13 действий с мячом на гол без учета пенальти. Не удивлены? Для сравнения: у Левандовского 33, а у Мбаппе – 54.

• У Холанда 18 голов в 12 матчах за «Сити». Просто напомним, что на дворе только начало октября.

В чем же секрет? Недавно Эрлинг сам раскрыл причину бешеной результативности:

«Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью – и это дает свои плоды, судя по всему. Так что он, наверное, добавляет какие-то особенные ингредиенты. Я почти не помогаю ему – в основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено».

Окей, утром все завтракаем лазаньей.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; REUTERS/Lee Smith