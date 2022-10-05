Вернер сломал кипера кривым пасом назад. Его унесли на носилках 😑

Похоже, Гулачи вылетел надолго.

Дурацкий и очень обидный эпизод из матча «Лейпциг» – «Селтик» (3:1), где из-за неудачной передачи назад хозяева потеряли основного вратаря.

Вроде бы все шло спокойно: «РБ» отбился от контратаки, Петер Гулачи вышел из штрафной и отпасовал на Йошко Гвардиола. И тут шотландцы врубили прессинг.

Под давлением Гвардиол отдал Вернеру.

А тот, чтобы не катить в центр и не обрезать, покатил открытому вратарю.

Но получилось плохо: мяч закрутился и проскользил метров на семь левее Гулачи.

32-летний венгр рванул за мячом и выбил его из-под ног Кего Фурухаси. А затем рухнул на газон: судя по всему, когда выносил, оступился и всем весом оперся на правое колено.

Врачи сразу показали: нужна замена и носилки.

Вместо Гулачи вышел Янис Бласвих, а венгр, похоже, вылетел надолго: медицинский блогер Sports.ru Артем Рыженко уточняет, что биомеханика похожа на повреждение передней крестообразной или внутренней боковой связки.

Цена неудачного паса.

Фото: globallookpress.com/Jan Woitas/dpa