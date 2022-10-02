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Безумная концовка «Милана»: соперник сравнял на 92-й, в ответ вонзили на 94-й и 97-й!

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Триллер в Серии А: «Милан» на последних минутах в гостях вырвал победу у «Эмполи» – 3:1. Все голы были забиты в концовке, а три из четырех – вообще в добавленное время.

Счет открыл «Милан» на 79-й: после аута Рафаэль Леау протаранил защиту «Эмполи» и выдал на пустые Анте Ребичу. Но самое интересное началось через 15 минут.

На 92-й хозяева сравняли, причем красиво: Недим Байрами со штрафного зарядил в дальнюю девятку.

Но разве «Милан» смирился? Даже близко нет!

Через две минуты действующий чемпион вырвал победу обратно: после навеса с фланга Раде Крунич скинул Фоде Балло-Туре, а он реализовал практически с линии вратарской.

От Леау потом пришла еще и эффектная точка: на 97-й после углового «Эмполи» миланцы пронзили контратакой, Леау пронесся через полполя и красиво перебросил вратаря соперника.

Вау!

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил характер: «Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает. Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше, упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа».

Матч добавил и проблем: из-за травм вылетели сразу три игрока – Давиде Калабрия, Симон Кьер и Алексис Салемакерс. Следующая игра уже в среду – в Лиге чемпионов против «Челси».

В восьми матчах этого сезона Серии А «Милан» проиграл лишь однажды – «Наполи» два тура назад. Еще есть пять побед и две ничьих.

После победы над «Эмполи» миланцы, идущие третьими, остались в трех очках от лидирующего «Наполи» и не дали обойти себя «Роме».

Эмполи – Милан 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 79 Ребич, 1:1 – 90 Байрами, 1:2 – 90 Балло-Туре, 1:3 – 90 Рафаэл Леау.
ЭмполиВикарио, Стоянович, Луперто, де Винтер, Паризи, Хендерсон (Байрами, 58), Грасси (Марин, 45), Хаас (Камбьяги, 83), Пьяца (Бандинелли, 58), Ламмерс, Сатриано (Дестро, 82).
МиланТэтэрушану, Калабрия (Калулу, 39), Кьер (Дест, 73), Томори, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Крунич, 33), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 73), Жиру (Ребич, 73), Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Кьер (24), Хаас (26), де Винтер (56), Луперто (61), Дзанетти (81), Беннасер (90).

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