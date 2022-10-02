Безумная концовка «Милана»: соперник сравнял на 92-й, в ответ вонзили на 94-й и 97-й!

Триллер в Серии А: «Милан» на последних минутах в гостях вырвал победу у «Эмполи» – 3:1. Все голы были забиты в концовке, а три из четырех – вообще в добавленное время.
Счет открыл «Милан» на 79-й: после аута Рафаэль Леау протаранил защиту «Эмполи» и выдал на пустые Анте Ребичу. Но самое интересное началось через 15 минут.
На 92-й хозяева сравняли, причем красиво: Недим Байрами со штрафного зарядил в дальнюю девятку.
Но разве «Милан» смирился? Даже близко нет!
Через две минуты действующий чемпион вырвал победу обратно: после навеса с фланга Раде Крунич скинул Фоде Балло-Туре, а он реализовал практически с линии вратарской.
От Леау потом пришла еще и эффектная точка: на 97-й после углового «Эмполи» миланцы пронзили контратакой, Леау пронесся через полполя и красиво перебросил вратаря соперника.
Вау!
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил характер: «Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает. Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше, упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа».
Матч добавил и проблем: из-за травм вылетели сразу три игрока – Давиде Калабрия, Симон Кьер и Алексис Салемакерс. Следующая игра уже в среду – в Лиге чемпионов против «Челси».
В восьми матчах этого сезона Серии А «Милан» проиграл лишь однажды – «Наполи» два тура назад. Еще есть пять побед и две ничьих.
После победы над «Эмполи» миланцы, идущие третьими, остались в трех очках от лидирующего «Наполи» и не дали обойти себя «Роме».
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 0:1 – 79 Ребич, 1:1 – 90 Байрами, 1:2 – 90 Балло-Туре, 1:3 – 90 Рафаэл Леау.
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Луперто, де Винтер, Паризи, Хендерсон (Байрами, 58), Грасси (Марин, 45), Хаас (Камбьяги, 83), Пьяца (Бандинелли, 58), Ламмерс, Сатриано (Дестро, 82).
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 39), Кьер (Дест, 73), Томори, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Крунич, 33), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 73), Жиру (Ребич, 73), Рафаэл Леау.
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