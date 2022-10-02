Безумная концовка «Милана»: соперник сравнял на 92-й, в ответ вонзили на 94-й и 97-й!

Триллер в Серии А: «Милан» на последних минутах в гостях вырвал победу у «Эмполи» – 3:1. Все голы были забиты в концовке, а три из четырех – вообще в добавленное время.

Счет открыл «Милан» на 79-й: после аута Рафаэль Леау протаранил защиту «Эмполи» и выдал на пустые Анте Ребичу. Но самое интересное началось через 15 минут.

На 92-й хозяева сравняли, причем красиво: Недим Байрами со штрафного зарядил в дальнюю девятку.

Но разве «Милан» смирился? Даже близко нет!

Через две минуты действующий чемпион вырвал победу обратно: после навеса с фланга Раде Крунич скинул Фоде Балло-Туре, а он реализовал практически с линии вратарской.

От Леау потом пришла еще и эффектная точка: на 97-й после углового «Эмполи» миланцы пронзили контратакой, Леау пронесся через полполя и красиво перебросил вратаря соперника.

Вау!

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил характер: «Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает. Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше, упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа».

Матч добавил и проблем: из-за травм вылетели сразу три игрока – Давиде Калабрия, Симон Кьер и Алексис Салемакерс. Следующая игра уже в среду – в Лиге чемпионов против «Челси».

В восьми матчах этого сезона Серии А «Милан» проиграл лишь однажды – «Наполи» два тура назад. Еще есть пять побед и две ничьих.

После победы над «Эмполи» миланцы, идущие третьими, остались в трех очках от лидирующего «Наполи» и не дали обойти себя «Роме».