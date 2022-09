🤫🤫🤫

Пока футбол ушел на международный перерыв, Жозе Моуринью расширяет границы величия. Тренер «Ромы» снялся в клипе британского грайм-исполнителя Stormzy (кстати, фаната «МЮ»).

В видео (ссылка с таймкодом) на песню Mel Made Me Do It португалец появляется на фразе «Я предпочитаю не говорить, будто я Жозе».

Эта сцена – отсылка сразу к двум культовым эпизодом в английской карьере Жозе.

Палец у рта, призывающий заткнуться. В финале Кубка лиги-2005 «Челси» играл с «Ливерпулем». Мерсисайдцы вели весь матч (Риисе забил на первой минуте), но в конце второго тайма Джеррард забил в свои. Моуринью отпраздновал гол вот так.

За жест португальца удалили (как он утверждает, четвертому судье настучал полицейский, стоявший у трибун) – посчитали, что это провокация болельщиков «Ливерпуля». Позднее Моуринью объяснял, что призывал заткнуться журналистов, которые перед матчем писали о кризисе в команде из-за двух поражений подряд.

«Я очень уважаю болельщиков каждой команды в этой стране и каждой команды в мире. Уважаю болельщиков «Ливерпуля». Я также должен адаптироваться к вашей стране и вашей культуре – необычно, что меня удалил полицейский, а не судьи.

Но, если я допустил ошибку и сделал что-то запрещенное, мне придется приспосабливаться», – жаловался Моуринью после матча.

«Я предпочитаю не говорить». Прислушайтесь к тексту: на фоне звучит легендарная пресс-конференция Моуринью.

В марте 2014-го «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:1) – с незасчитанным голом и тремя удалениями: Виллиана убрали за 2 желтых, Рамиреса – за грубость в конце матча, Моуринью – за выход на поле (хотя Жозе считает, что тогда нужно было удалять запасных у обеих команд, ведь на поле выбежали все).

После матча португалец отказался говорить о судьях – но все равно говорил: «Я предпочитаю не говорить… Если я говорю, у меня большие проблемы – а мне это не нужно. После работы судьи идут домой – и не идут к прессе, отказываются даже перекинуться парой слов с людьми вроде меня».

Моуринью также запрашивал, чтобы главный судья Крис Фой больше не судил матчи «Челси». Причина: 7 удалений (шесть игроков и Жозе) за последние 8 матчей «Челси», которые обслуживал Фой – и еще два удаления в 2006-м. Хотя ко многим красным мало вопросов: например, вторая желтая за эмоциональное празднование Роббена (глава судей объяснял, что такое поведение приводит к опасной давке). Или красная Азару за пинок болбоя.

Судейская организация Англии отказала в бане Фоя на матчи «Челси», но Крис с командой пересекся еще лишь однажды (без удалений) и закончил карьеру в 2015-м.

Stormzy обожает отсылки на футбол и болеет за «МЮ». Даже участвовал в презентации Погба

В клипе появляется не только тренер «Ромы» – камео получили Усэйн Болт, британская бегунья Дина Эшер-Смит и легенда «Арсенала» Иан Райт.

Текст Mel Made Me Do It напичкан отсылками на спорт: есть упоминания Кайри Ирвинга, Пьера-Эмерика Обамеянга, Скотта Паркера, Килиана Мбаппе, Халила Мака из НФЛ, спринтера Дуэйна Чемберса и боксера Диллиана Уайта.

И раньше Stormzy постоянно пересекался с футболом.

• В песне Take Me Back To London повторяет брендированную фразу Джейми Варди (серьезно, Варди хотел ее запатентовать) Chat shit, get banged.

А в 2016-м фотографировался с самим Джейми. Известный кадр.

• В августе 2021-го во время концерта в Лидсе вытащил на сцену Джека Грилиша. Парни дружат со времен игры футболиста за «Астон Виллу». Stormzy появлялся на публике в футболке Джека, а также упоминал приятеля в треке Sore: Slide in the middle like Grealish / My next hit’s bigger than my previous («Двигаюсь в центре, как Грилиш; мой следуюший хит будет еще круче»).

•‎ Грайм-исполнитель участвовал в презентации Поля Погба, когда тот вернулся в Манчестер.

•‎ Однажды ирландская газета в новость о Лукаку влепила фотку Стормзи.

В инстаграме Моуринью выложил фото со Stormzy и подписал: «Было очень весело сняться в камео для нового клипа Stormzy, который вышел сегодня. Я прекрасно провел время».

Ждем Жозе в новых клипах?

