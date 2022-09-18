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Сон отгрузил хет-трик, выйдя на замену. Фух, лучший бомбардир АПЛ-2021/22 не забивал 8 матчей подряд

Антонио Конте Антонио Конте
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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Очнулся?

Сон Хын Мин помог «Тоттенхэму» разорвать «Лестер» (6:2) и оформил оперативный хет-трик – очень нужный, учитывая сложный старт сезона.

• Сон – лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ (вместе с Мохамедом Салахом), но на старте новой кампании у корейца совсем не шли дела: до «Лестера» он провел восемь матчей во всех турнирах, но не забил ни одного гола.

«Сильный игрок совладает с этой ситуацией, – говорил перед матчем Антонио Конте. – У Сонни большой кредит доверия. У меня, у партнеров, у болельщиков. Для меня Сонни никогда не будет проблемой».

И Сон мощно среагировал на первое попадание в запас с декабря 2021-го – и забил сразу три.

• Нападающий отгрузил сопернику три гола за 14 минут, причем в своем классическом стиле: правой ногой, левой и в контратаке.

• Сон стал седьмым футболистом, кто забил три гола за матч, выйдя на замену, и попал в достойную компанию: Оле-Гуннар Сульшер (1999), Джимми Флойд Хассельбайнк (2004), Роберт Эрншоу (2005), Эмманюэль Адебайор (2008), Ромелу Лукаку (2013) и Стивен Нейсмит (2015).

• Это третий хет-трик Сона в АПЛ, он догнал Криштиану Роналду. Еще с 11 игроками делят 27-е место. Лидер – Серхио Агуэро, у него их 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), на третьем – Робби Фаулер (9). Харри Кейн сделал 8 хет-триков, на уровне с Тьерри Анри и Майклом Оуэном.

• У «Тоттенхэма» это вообще первый хет-трик футболиста, вышедшего на замену – так что Соналду даже вписал себя в историю клуба.

«Я очень рад за Сонни, вы знаете, что я думаю о нем, – был доволен Конте уже после матча. – Я сказал ему, что если он забьет три гола за полчаса, возможно, мы повторим этот эксперимент. Но я шутил. Мне повезло, у меня хороший состав игроков с хорошими человеческими качествами. Я был футболистом, и каждый игрок хочет выходить на поле в каждом матче.

Ротация – это полезно как для команды, так и для состояния игрока. Если ты потом даешь энергию и играешь так, как сыграл Сон, все довольны».

• Но не стоит переоценивать значимость этого достижения.

Во-первых, «Лестер» в этом сезоне катастрофичен: команда Брендана Роджерса лежит на дне таблицы с одним набранным очком в семи турах, а в клубе уже всерьез задумываются об отставке тренера . Во-вторых, «Лестер» к моменту начала бомбардирских подвигов Сона уже проигрывал 2:3 и оставлял «Тоттенхэму» много пространства.

Кстати, у другого лучшего бомбардира прошлого сезона – Мо Салаха – тоже все не очень клеится. Египтянин забил всего два гола в АПЛ (и еще один в ЛЧ) и явно далек от своей лучшей формы.

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Тоттенхэм – Лестер 6:2 (2:2, 4:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 6, пенальти Тилеманс, 1:1 – Кейн, 2:1 – 21 Дайер, 2:2 – 41 Мэддисон, 3:2 – 47 Бентанкур, 4:2 – 73 Сон Хын Мин, 5:2 – 84 Сон Хын Мин, 6:2 – 86 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59), Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).
ЛестерУорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).
Предупреждения:
Ндиди (49), Дака (60), Перишич (73).

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA

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