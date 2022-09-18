Сон отгрузил хет-трик, выйдя на замену. Фух, лучший бомбардир АПЛ-2021/22 не забивал 8 матчей подряд

Очнулся?

Сон Хын Мин помог «Тоттенхэму» разорвать «Лестер» (6:2) и оформил оперативный хет-трик – очень нужный, учитывая сложный старт сезона.

• Сон – лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ (вместе с Мохамедом Салахом), но на старте новой кампании у корейца совсем не шли дела: до «Лестера» он провел восемь матчей во всех турнирах, но не забил ни одного гола.

«Сильный игрок совладает с этой ситуацией, – говорил перед матчем Антонио Конте. – У Сонни большой кредит доверия. У меня, у партнеров, у болельщиков. Для меня Сонни никогда не будет проблемой».

И Сон мощно среагировал на первое попадание в запас с декабря 2021-го – и забил сразу три.

• Нападающий отгрузил сопернику три гола за 14 минут, причем в своем классическом стиле: правой ногой, левой и в контратаке.

• Сон стал седьмым футболистом, кто забил три гола за матч, выйдя на замену, и попал в достойную компанию: Оле-Гуннар Сульшер (1999), Джимми Флойд Хассельбайнк (2004), Роберт Эрншоу (2005), Эмманюэль Адебайор (2008), Ромелу Лукаку (2013) и Стивен Нейсмит (2015).

• Это третий хет-трик Сона в АПЛ, он догнал Криштиану Роналду. Еще с 11 игроками делят 27-е место. Лидер – Серхио Агуэро, у него их 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), на третьем – Робби Фаулер (9). Харри Кейн сделал 8 хет-триков, на уровне с Тьерри Анри и Майклом Оуэном.

• У «Тоттенхэма» это вообще первый хет-трик футболиста, вышедшего на замену – так что Соналду даже вписал себя в историю клуба.

«Я очень рад за Сонни, вы знаете, что я думаю о нем, – был доволен Конте уже после матча. – Я сказал ему, что если он забьет три гола за полчаса, возможно, мы повторим этот эксперимент. Но я шутил. Мне повезло, у меня хороший состав игроков с хорошими человеческими качествами. Я был футболистом, и каждый игрок хочет выходить на поле в каждом матче.

Ротация – это полезно как для команды, так и для состояния игрока. Если ты потом даешь энергию и играешь так, как сыграл Сон, все довольны».

• Но не стоит переоценивать значимость этого достижения.

Во-первых, «Лестер» в этом сезоне катастрофичен: команда Брендана Роджерса лежит на дне таблицы с одним набранным очком в семи турах, а в клубе уже всерьез задумываются об отставке тренера . Во-вторых, «Лестер» к моменту начала бомбардирских подвигов Сона уже проигрывал 2:3 и оставлял «Тоттенхэму» много пространства.

Кстати, у другого лучшего бомбардира прошлого сезона – Мо Салаха – тоже все не очень клеится. Египтянин забил всего два гола в АПЛ (и еще один в ЛЧ) и явно далек от своей лучшей формы.

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA