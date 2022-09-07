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Азар снова улыбается: первый гол в ЛЧ за 650 дней (и первый за 5 лет с игры!)

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Новый шанс после травмы Бензема.

«Реал» в первом туре группового этапа ЛЧ обыграл «Селтик» – 3:0. У мадридцев забивали Винисиус, Лука Модрич и… Эден Азар! Да-да, он все еще в «Реале».

Азар 5 лет не забивал с игры в ЛЧ. Но радость портит травма Бензема

Азар привычно начал матч на скамейке (последний старт за «Реал» был в январе). Но уже по ходу первого тайма Эден экстренно ворвался на поле – травму колена на 30-й минуте получил Карим Бензема.

Азар воспользовался шансом и забил – уже при счете 2:0 в пользу «Реала» на 77-й минуте.

После затяжной атаки последовал кросс в штрафную – Карвахаль эффектно сбросил в центр, а Азар не промахнулся по почти пустым воротам.

Это не единственное полезное действие Эдена в матче: еще он отдал предголевую передачу в атаке с голом Винисиуса и ассистировал Модричу. Тот самый Азар!

• Бельгиец не забивал в ЛЧ с игры 5 лет. Последний гол случился в 2017-м, когда «Челси» сыграл 3:3 с «Ромой». Эден тогда играл в «Челси» при Антонио Конте.

Еще в ЛЧ Азар забивал в 2020-м и уже за «Реал», но с пенальти – не промахнулся в игре с «Интером».

• Перед голом Азара футболисты «Реала» выполнили 33 паса. Это самая затяжная голевая атака «Реала» в современной истории ЛЧ (статистика ведется с сезона-2003/04, за это время «Реал» забил 434 мяча).

• У Азара вообще очень туго с голами – последний мяч за «Реал» он забил в январе в кубковой игре с «Эльче».

• В Ла Лиге бельгиец не забивал с сезона-2020/21 (!) – в мае 2021-го был мяч «Севилье».

Азар мог уйти из «Реала» – клуб смущали его травмы и высокая зарплата

В феврале ходили слухи, что Эден наконец покинет «Сантьяго Бернабеу». По информации инсайдера Хосе Феликса Диаса, бельгиец был заинтересован в переезде в «Челси» и просил отпустить его к Томасу Тухелю.

«Реал» был не против: тогда «Мадрид» еще спорил за Эрлинга Холанда и мечтал спихнуть огромную зарплату Азара. Эден получает около 15 миллионов евро в год после вычета налогов – самая большая зарплата в «Реале» (наравне с ушедшим Гаретом Бэйлом). Контракт бельгийца рассчитан до 2024 года.

Еще в «Реале» были разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами: из-за них он пропустил 72 матча и 510 дней. От здорового бельгийца пользы тоже было мало: никто не верил, что он выбьет из основы Винисиуса, а на правом фланге Анчелотти предпочитал Родриго, Вальверде или Асенсио.

Многое изменилось после срыва трансфера Килиана Мбаппе. Когда француз подписал новый контракт с «ПСЖ», в «Реале» пересмотрели отношение к Азару. В мадридском клубе не увидели необходимости заниматься поиском усиления атаки после того, как команда и так выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, писал журналист Пако Гонсалес.

В «Реале» верили, что Эден вернется к лучшей форме и будет показывать игру топ-уровня. Кажется, дождались: в июне Marca писала, что бельгиец вернулся в расположение команды в идеальной форме – возможно, лучшей с момента перехода из «Челси». 

«Идеальный матч для Эдена. Два центральных защитника не очень прессинговали, их позиция в глубине могла нам помочь. Мы просили Эдена не выполнять работу Вальверде или других, а о других вещах», – сказал Анчелотти после матча с «Селтиком».

Пока не понятно, насколько серьезно травмирован Бензема. Видимо, Азар получит новый шанс – вряд ли Мариано Диас сейчас предпочтительнее Эдена.  

Селтик Шотландия – Реал Мадрид Испания 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 56 Винисиус Жуниор, 0:2 – 60 Модрич, 0:3 – 77 Азар.
СелтикХарт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли (Муй, 72), Хатате (Тернбулл, 72), Якумакис (Фурухаси, 72), Жота (Хакшабанович, 82), Абада (Маэда, 46).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 46), Менди, Модрич (Асенсио, 80), Кроос, Тчуамени (Камавинга, 71), Вальверде, Бензема (Азар, 30), Винисиус Жуниор (Родриго, 80).
Предупреждения:
Менди (10), Маэда (64).

Этот вечер в ЛЧ был очень крутым. Вот главные события

Фото: REUTERS/Russell Cheyne

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