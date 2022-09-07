Азар снова улыбается: первый гол в ЛЧ за 650 дней (и первый за 5 лет с игры!)

Новый шанс после травмы Бензема.

«Реал» в первом туре группового этапа ЛЧ обыграл «Селтик» – 3:0. У мадридцев забивали Винисиус, Лука Модрич и… Эден Азар! Да-да, он все еще в «Реале».

Азар 5 лет не забивал с игры в ЛЧ. Но радость портит травма Бензема

Азар привычно начал матч на скамейке (последний старт за «Реал» был в январе). Но уже по ходу первого тайма Эден экстренно ворвался на поле – травму колена на 30-й минуте получил Карим Бензема.

Азар воспользовался шансом и забил – уже при счете 2:0 в пользу «Реала» на 77-й минуте.

После затяжной атаки последовал кросс в штрафную – Карвахаль эффектно сбросил в центр, а Азар не промахнулся по почти пустым воротам.

Это не единственное полезное действие Эдена в матче: еще он отдал предголевую передачу в атаке с голом Винисиуса и ассистировал Модричу. Тот самый Азар!

• Бельгиец не забивал в ЛЧ с игры 5 лет. Последний гол случился в 2017-м, когда «Челси» сыграл 3:3 с «Ромой». Эден тогда играл в «Челси» при Антонио Конте.

Еще в ЛЧ Азар забивал в 2020-м и уже за «Реал», но с пенальти – не промахнулся в игре с «Интером».

• Перед голом Азара футболисты «Реала» выполнили 33 паса. Это самая затяжная голевая атака «Реала» в современной истории ЛЧ (статистика ведется с сезона-2003/04, за это время «Реал» забил 434 мяча).

• У Азара вообще очень туго с голами – последний мяч за «Реал» он забил в январе в кубковой игре с «Эльче».

• В Ла Лиге бельгиец не забивал с сезона-2020/21 (!) – в мае 2021-го был мяч «Севилье».

Азар мог уйти из «Реала» – клуб смущали его травмы и высокая зарплата

В феврале ходили слухи, что Эден наконец покинет «Сантьяго Бернабеу». По информации инсайдера Хосе Феликса Диаса, бельгиец был заинтересован в переезде в «Челси» и просил отпустить его к Томасу Тухелю.

«Реал» был не против: тогда «Мадрид» еще спорил за Эрлинга Холанда и мечтал спихнуть огромную зарплату Азара. Эден получает около 15 миллионов евро в год после вычета налогов – самая большая зарплата в «Реале» (наравне с ушедшим Гаретом Бэйлом). Контракт бельгийца рассчитан до 2024 года.

Еще в «Реале» были разочарованы непрофессионализмом Азара и постоянными травмами: из-за них он пропустил 72 матча и 510 дней. От здорового бельгийца пользы тоже было мало: никто не верил, что он выбьет из основы Винисиуса, а на правом фланге Анчелотти предпочитал Родриго, Вальверде или Асенсио.

Многое изменилось после срыва трансфера Килиана Мбаппе. Когда француз подписал новый контракт с «ПСЖ», в «Реале» пересмотрели отношение к Азару. В мадридском клубе не увидели необходимости заниматься поиском усиления атаки после того, как команда и так выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, писал журналист Пако Гонсалес.

В «Реале» верили, что Эден вернется к лучшей форме и будет показывать игру топ-уровня. Кажется, дождались: в июне Marca писала, что бельгиец вернулся в расположение команды в идеальной форме – возможно, лучшей с момента перехода из «Челси».

«Идеальный матч для Эдена. Два центральных защитника не очень прессинговали, их позиция в глубине могла нам помочь. Мы просили Эдена не выполнять работу Вальверде или других, а о других вещах», – сказал Анчелотти после матча с «Селтиком».

Пока не понятно, насколько серьезно травмирован Бензема. Видимо, Азар получит новый шанс – вряд ли Мариано Диас сейчас предпочтительнее Эдена.

Фото: REUTERS/Russell Cheyne