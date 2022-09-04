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«МЮ» испортил идеальный старт «Арсенала»: Антони забил в первом матче, Рэшфорд наказал на контратаках

Арсенал Арсенал
Микель Артета Микель Артета
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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Букайо Сака Букайо Сака
Антони Антони
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Четвертая победа Тен Хага подряд.

В субботу «Манчестер Сити» потерял очки против «Астон Виллы» (1:1), поэтому «Арсенал» мог уйти в отрыв. Но надо было победить на «Олд Траффорд». Но победил «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Начиналось все с моментов и у тех, и у других ворот – на опасные удары Эриксена и Санчо «Арсенал» ответил отмененным голом Мартинелли (по ходу атаки был фол Эдегора на Эриксене). Габриэль после этого еще пару раз напряг Де Хеа, но отличился другой бразилец.

Антони получил в штрафной передачу от Рэшфорда и в касание отправил мяч в дальний. Есть первый гол 95-миллионного новичка за «Манчестер Юнайтед». Он случился на 35-й минуте.

После перерыва «МЮ» отдал инициативу «Арсеналу» и сел в низкий блок. Несмотря на это, у Эдегора и Сака были моменты. На 58-й минуте Эрик тен Хаг провел первую замену – вместо Антони вышел Криштиану Роналду. И через 2 минуты «канониры» сравняли – Сака переправил отскочивший к нему мяч прямо в угол.

«Арсенал» рванул забивать второй, за что и поплатился. Сразу после пропущенного «Юнайтед» дважды отправлял Рэшфорда один-на-один. В первый раз был офсайд, во второй – Маркус оказался в правильном положении и переиграл вратаря – 2:1.

А через 10 минут в похожей манере организовали и третий. Там Бруну вывел на ворота Эриксена, который катнул Рэшфорду на пустые. И снова защитники «Арсенала» оставили огромную зону у себя за спинами, а «МЮ» беспощадно наказал – 3:1.

Идеальный старт «Арсенала» из пяти побед подряд испорчен, а «Манчестер Юнайтед» после двух поражений в стартовых турах выдал серию из четырех побед.

Забавно, что оба тренера остались не очень довольны. Артета по традиции говорил про доминирование:

«Очень разочарован, особенно с учетом того, как игра шла 95 минут. У нас было несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали момент за моментом, но не реализовали их. Когда у «МЮ» есть свободное пространство, он может создать тебе проблемы. У соперника было три больших момента – и они забили трижды».

А Тен Хаг говорил про то, что его план не очень сработал, но крепкая защита выиграла матч:

«У нас был хороший план, но мы не реализовали его на поле, не контролировали игру, когда должны были. У нас возникли проблемы, и мы отбились, это приятно видеть. Мне нравится такой характер. Не волновался из-за атак «Арсенала», они играли хорошо, но мы отлично защищались – у меня никогда не было ощущения, что нас сломают. Соперник много двигался и креативил, но мы защищались как команда, всеми одиннадцатью игроками».

А лучшим игроком стал Рэшфорд, который выдал очень хорошее начало сезона и стал важнейшим оружием Тен Хага в матчах против больших команд. Пока у нападающего 3 гола: дубль против «Арсенала» и победный против «Ливерпуля». И все благодаря открываниям за спину, которые Маркус исполняет шикарно, а Бруну и Эриксен находили его передачами.

Кстати, Рэшфорд начал впечатляющую карьеру в АПЛ с дубля в ворота «Арсенала» в 2016-м. И после этого за 6,5 лет ни разу не забил лондонцам.

Победа вывела «МЮ» на пятое место в таблице – выше «Челси» и «Ливерпуля», но, что важнее, до «Арсенала» и первого места – всего 3 очка.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
4 сентября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Антони, 1:1 – 60 Сака, 2:1 – 66 Рэшфорд, 3:1 – 75 Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 80), Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Каземиро, 80), Санчо (Фред, 67), Антони (Роналду, 58).
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 80), Габриэл, Салиба, Зинченко (Нкетиа, 74), Джака, Эдегор (Смит-Роу, 74), Локонга (Фабиу Виейра, 74), Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли.
Предупреждения:
Салиба (24), Мактомини (71), Габриэл Жезус (77), Магуайр (81), Сака (87), Эриксен (90).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan; REUTERS/Craig Brough; East News/OLI SCARFF/AFP

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