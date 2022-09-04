«МЮ» испортил идеальный старт «Арсенала»: Антони забил в первом матче, Рэшфорд наказал на контратаках

Четвертая победа Тен Хага подряд.

В субботу «Манчестер Сити» потерял очки против «Астон Виллы» (1:1), поэтому «Арсенал» мог уйти в отрыв. Но надо было победить на «Олд Траффорд». Но победил «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Начиналось все с моментов и у тех, и у других ворот – на опасные удары Эриксена и Санчо «Арсенал» ответил отмененным голом Мартинелли (по ходу атаки был фол Эдегора на Эриксене). Габриэль после этого еще пару раз напряг Де Хеа, но отличился другой бразилец.

Антони получил в штрафной передачу от Рэшфорда и в касание отправил мяч в дальний. Есть первый гол 95-миллионного новичка за «Манчестер Юнайтед». Он случился на 35-й минуте.

После перерыва «МЮ» отдал инициативу «Арсеналу» и сел в низкий блок. Несмотря на это, у Эдегора и Сака были моменты. На 58-й минуте Эрик тен Хаг провел первую замену – вместо Антони вышел Криштиану Роналду. И через 2 минуты «канониры» сравняли – Сака переправил отскочивший к нему мяч прямо в угол.

«Арсенал» рванул забивать второй, за что и поплатился. Сразу после пропущенного «Юнайтед» дважды отправлял Рэшфорда один-на-один. В первый раз был офсайд, во второй – Маркус оказался в правильном положении и переиграл вратаря – 2:1.

А через 10 минут в похожей манере организовали и третий. Там Бруну вывел на ворота Эриксена, который катнул Рэшфорду на пустые. И снова защитники «Арсенала» оставили огромную зону у себя за спинами, а «МЮ» беспощадно наказал – 3:1.

Идеальный старт «Арсенала» из пяти побед подряд испорчен, а «Манчестер Юнайтед» после двух поражений в стартовых турах выдал серию из четырех побед.

Забавно, что оба тренера остались не очень довольны. Артета по традиции говорил про доминирование:

«Очень разочарован, особенно с учетом того, как игра шла 95 минут. У нас было несколько сильных отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали момент за моментом, но не реализовали их. Когда у «МЮ» есть свободное пространство, он может создать тебе проблемы. У соперника было три больших момента – и они забили трижды».

А Тен Хаг говорил про то, что его план не очень сработал, но крепкая защита выиграла матч:

«У нас был хороший план, но мы не реализовали его на поле, не контролировали игру, когда должны были. У нас возникли проблемы, и мы отбились, это приятно видеть. Мне нравится такой характер. Не волновался из-за атак «Арсенала», они играли хорошо, но мы отлично защищались – у меня никогда не было ощущения, что нас сломают. Соперник много двигался и креативил, но мы защищались как команда, всеми одиннадцатью игроками».

А лучшим игроком стал Рэшфорд, который выдал очень хорошее начало сезона и стал важнейшим оружием Тен Хага в матчах против больших команд. Пока у нападающего 3 гола: дубль против «Арсенала» и победный против «Ливерпуля». И все благодаря открываниям за спину, которые Маркус исполняет шикарно, а Бруну и Эриксен находили его передачами.

Кстати, Рэшфорд начал впечатляющую карьеру в АПЛ с дубля в ворота «Арсенала» в 2016-м. И после этого за 6,5 лет ни разу не забил лондонцам.

Победа вывела «МЮ» на пятое место в таблице – выше «Челси» и «Ливерпуля», но, что важнее, до «Арсенала» и первого места – всего 3 очка.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan; REUTERS/Craig Brough; East News/OLI SCARFF/AFP