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Цифра дня: скамейка «МЮ» за 363 млн евро – здесь и Каземиро, и Роналду, и Магуайр

Фред Фред
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Люк Шоу Люк Шоу
Харри Магуайр Харри Магуайр
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Каземиро Каземиро
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

В матче с «Саутгемптоном» у «Манчестер Юнайтед» была максимально звездная скамейка запасных. К Криштиану Роналду и капитану Харри Магуайру, которые не попали в старт и в прошлом туре, присоединился статусный новичок Каземиро. Скамейка подорожала сразу на 71 млн евро.

Кто из них вышел? 

• Каземиро дебютировал в АПЛ на 80-й минуте при счете 1:0 (гол Бруну так и остался победным), заменив Элангу. Успел запомниться борьбой у своей штрафной, когда отобрал мяч у Арибо.

Эрик тен Хаг перед игрой признавался, что бразилец полностью готов: «Он находился в команде последние дни, провел все тренировки, а также работал индивидуально». 

• Криш появился на поле пораньше Каземиро – на 68-й минуте заменил Санчо. Уже через несколько минут португалец начал прихрамывать – понадобилась даже помощь медиков, но все обошлось. Пару раз Роналду опасно ускорялся на подступах к чужой штрафной, однако до чего-то серьезного так и не дошло.

Ранее тренер намекал, что Роналду пока не совсем готов. Португалец не попал в старт в третий раз за четыре матча после назначения Тен Хага. Впрочем, после пропущенной игроком предсезонки такое решение выглядит объяснимым.

Каземиро тоже не сомневется, что Роналду еще принесет много пользы команде: «Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я его очень уважаю. Надеюсь, он останется с нами, потому что Криштиану великий игрок. Он дает команде много голов. Он победитель, лидер. Он очень важен для нас. Мы сблизились друг с другом также и из-за языка. С первого дня здесь он помогает мне во всем, помогает очень сильно. Я надеюсь, что он останется в «МЮ».

• Магуайр второй тур подряд просидел на скамейке. После победы над «Ливерпулем» (2:1) в прошлом туре Тен Хаг так комментировал решение оставить английского защитника в запасе: «У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они прекрасные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе».

• Фред получил только четыре минуты – на 92-й сменил Эриксена. Есть надежда, что именно на химии с ним Каземиро должен укрепить центр поля. 

Каземиро взял три ЛЧ подряд, но до 2020-го получал меньше третьего вратаря. «МЮ» все исправил

Топовое фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

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