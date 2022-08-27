Цифра дня: скамейка «МЮ» за 363 млн евро – здесь и Каземиро, и Роналду, и Магуайр

В матче с «Саутгемптоном» у «Манчестер Юнайтед» была максимально звездная скамейка запасных. К Криштиану Роналду и капитану Харри Магуайру, которые не попали в старт и в прошлом туре, присоединился статусный новичок Каземиро. Скамейка подорожала сразу на 71 млн евро.

Кто из них вышел?

• Каземиро дебютировал в АПЛ на 80-й минуте при счете 1:0 (гол Бруну так и остался победным), заменив Элангу. Успел запомниться борьбой у своей штрафной, когда отобрал мяч у Арибо.

Эрик тен Хаг перед игрой признавался, что бразилец полностью готов: «Он находился в команде последние дни, провел все тренировки, а также работал индивидуально».

• Криш появился на поле пораньше Каземиро – на 68-й минуте заменил Санчо. Уже через несколько минут португалец начал прихрамывать – понадобилась даже помощь медиков, но все обошлось. Пару раз Роналду опасно ускорялся на подступах к чужой штрафной, однако до чего-то серьезного так и не дошло.

Ранее тренер намекал, что Роналду пока не совсем готов. Португалец не попал в старт в третий раз за четыре матча после назначения Тен Хага. Впрочем, после пропущенной игроком предсезонки такое решение выглядит объяснимым.

Каземиро тоже не сомневется, что Роналду еще принесет много пользы команде: «Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я его очень уважаю. Надеюсь, он останется с нами, потому что Криштиану великий игрок. Он дает команде много голов. Он победитель, лидер. Он очень важен для нас. Мы сблизились друг с другом также и из-за языка. С первого дня здесь он помогает мне во всем, помогает очень сильно. Я надеюсь, что он останется в «МЮ».

• Магуайр второй тур подряд просидел на скамейке. После победы над «Ливерпулем» (2:1) в прошлом туре Тен Хаг так комментировал решение оставить английского защитника в запасе: «У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они прекрасные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе».

• Фред получил только четыре минуты – на 92-й сменил Эриксена. Есть надежда, что именно на химии с ним Каземиро должен укрепить центр поля.

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