Дубль Левандовского, 1+2 от Фати, гол Дембеле – так «Барса» выиграла первый матч в Ла Лиге

Пострадал «Сосьедад».

«Барселона» во втором туре Ла Лиги ярко обыграла «Реал Сосьедад» – 4:1.

Первый гол забил Роберт Левандовски уже на 45-й секунде – ассист у Алехандро Бальде.

«Сосьедад» быстро вернулся – на 6-й минуте Александер Исак на скорости ворвался в штрафную «Барсы» и изящным черпачком перекинул Марка-Андре Тер-Штегена.

Следующего гола каталонцев пришлось ждать до 66-й минуты – его сделал Ансу Фати, пяткой вывел Усмана Дембеле на отличную позицию.

Французу оставалось попасть с левой в дальний угол.

Ансу не остановился на одном ассисте. Через две минуты после второго гола Фати снова поучаствовал в голевой комбинации: в одно касание отпасовал Левандовскому после проникающей передачи от Педри, а поляк реализовал.

На 79-й минуте Фати забил сам – после передачи Левандовского внешней стороной стопы. Гол Ансу создал разгром и финальный счет.

После игры к Роберту подошел главный арбитр матча Хосе Луис Мунуэра Монтеро и подколол его по поводу часов поляка, которые на прошлой неделе были украдены (и возвращены обратно): «Желаю тебе всего наилучшего, осторожнее с часами».

Игроки «Барсы» рассыпались в комплиментах Роберту. «Левандовски выглядит так, будто ему 20, а не 34 года. Впечатляет то, как он работает, и какие голы забивает», – сказал Педри.

«Когда мы играли против «Баварии», мне было очень тяжело. Здорово, что сейчас Роберт играет за нас», – добавил Дембеле.

Финальную похвалу выдал Хави: «Все видели, что Левандовски может изменить ситуацию в матче. Он пример для команды, Роберт – игрок настоящего и будущего».

Самым трогательным вышел послематчевый спич самого поляка – он посвятил свои первые голы за «Барсу» в Ла Лиге покойному отцу Кшиштофу Левандовскому, который когда-то играл в польской второй лиге и был чемпионом Польши по дзюдо.

«Я посвящаю эти голы моему отцу, который сверху наблюдает за мной. Я всегда так делаю, когда забиваю за новую команду», – сказал Роберт.

Как считаете, положит еще много?

Фото: REUTERS/Vincent West