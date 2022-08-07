Вальверде так полюбил свой ассист в финале ЛЧ, что повесил дома тактический постер. Красота 😍

Федерико Вальверде в мае выиграл первую ЛЧ в карьере – и решил запечатлеть один из главных моментов в жизни.

Поступил оригинально: повесил у себя дома тактический постер с победной голевой передачей на Винисиуса. Вы точно вспомните тот самый забег по флангу и точный прострел сквозь Ван Дейка и Фабиньо.

На фото Вальверде с сыном Бенисио – малыш сидел у отца на шее во время интервью после финала и все время пытался снять с папы медаль. Уругваец прерывал диалог с журналистом и отвлекался на непоседливого сына.

В итоге пацан так достал Федерико, что когда у того спросили об игре против Эндрю Робертсона (соперник по флангу), тот в шутку признался: «Уследить за моим сыном сложнее, чем играть против Робертсона!»

Кажется, Вальверде – уже мастер флэш-интервью. Незадолго до финала он ловко ответил на вопрос о том, что готов отдать за победу в финале ЛЧ: «Многое. Все, думаю. Это уникальный трофей для любого игрока мира. За победу готов отдать многое. Все, кроме сына. Может быть, свою жену... Нет, нет, это шутка».

Не переживайте, Феде точно не зазвездился

Несмотря на яркость в разговорах с журналистами, Вальверде считает себя интровертом. Почти все его высказывания скромные и очень зрелые.

«Да, я заметил, что меня стали чаще узнавать, но мне не нравится говорить про популярность. Пару месяцев назад я не был известным. Больше всего в этом мне нравится возможность дарить улыбки детишкам, которые со мной разговаривают», – рассказывал Феде пару лет назад.

«Мне нужно оставаться приземленным и использовать похвалу как мотивацию для дальнейшего роста. Мне повезло работать с невероятными тренерами и партнерами, учиться. Я стараюсь игнорировать восторги журналистов в мой адрес. Хорошо, что они говорят приятные вещи про меня – но гораздо важнее поддерживать высокий уровень», – еще один здоровый вердикт от уругвайца.

Самое мощное выступление Феде выдал еще в самом начале испанской карьеры. Он вылетел из Ла Лиги вместе с «Депортиво» и выделялся в кризисной команде, в которой выступал в аренде. Уругваец получил несколько обидных травм и не был виновником неудач. Но сам Феде считал иначе: «Если клуб решит снова отдать меня в аренду из уважения к «Депортиво» я не буду рассматривать другие варианты в Испании. Если мне дадут возможность остаться в «Депоре» – останусь даже во втором дивизионе. Я тоже виноват в вылете. Я хотел бы помочь команде вернуться в Ла Лигу».

Это точно не слова обычного арендованного игрока. Не каждый способен на такую зрелую оценку в 19 лет. Феде остался в «Реале» и встраивался в систему Зидана. При Анчелотти уругваец тоже выглядит важным винтиком механизма – и поражает работоспособностью. Кстати, в Сегунду его тогда не отпустил именно клуб («Депор» хотел забрать).

Что было дальше – уже история.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Julian Finney