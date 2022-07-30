Клопп впервые забрал Суперкубок Англии: Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд не попал в пустые

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграли первый трофей английского сезона. Пеп и Клопп иногда сомневаются в ценности Суперкубка, но завоевывать трофеи всегда приятно. Особенно если это происходит в матчах между двумя топ-клубами.

Чтобы убрать нули, командам потребовалась 21 минута: Салах получил мяч на правом фланге и отпасовал на линию штрафной Александер-Арнольду, который в касание попал в левый верхний угол. Аке пытался спасти головой, но получилось только хуже.

«Ливерпуль» забил первым же ударом в створ (и единственным за тайм).

Пеп Гвардиола с первых минут выпустил Холанда, но норвежец пока осваивается. В концовке Эрлинг забил, но мяч перед пасом на него вышел за пределы поля. А в компенсированное время форвард попал в перекладину, когда добивал в пустые с нескольких метров.

На исходе часа игры Пеп бросил в бой Фодена с Альваресом – именно они и организовали ответный гол на 70-й минуте. Адриан (играл в отсутствии травмированных голкиперов «Ливерпуля») отбил удар Фодена, но выпустил мяч из рук. На добивание вовремя пришел Альварес.

«Ливерпуль» все же не позволил перетащить матч в серию пенальти. Все решил еще один новичок – вышедший на замену Дарвин Нуньес. Сначала он попал мячом в руку защитника, заработав пенальти. Реализовал Салах.

А в концовке уже сам уругваец сделал счет 3:1. С учетом покера в предсезонке в ворота «Лейпцига» (5:0) – Нуньес осваивается в «Ливерпуле» максимально успешно.

• Это первый Суперкубок Англии в карьере Юргена Клоппа. В 2019-м он проигрывал «Сити», а в 2020-м – «Арсеналу». Последний раз «Ливерпулю» покорялся трофей в далеком 2006-м.

• «Ливерпуль» в 16-й раз выиграл Суперкубок и догнал «Арсенал». Больше лишь у «МЮ» – 21.

• Клопп выиграл 12-й трофей в качестве тренера, 7 из них – с «Ливерпулем».

• «Сити» поборолся за Суперкубок четвертый раз за последние пять лет. У Гвардиолы две победы – в 2018-м и 2019-м.

• Нынешний Суперкубок впервые с 2012 года прошел за пределами «Уэмбли» – в Лестере. Лондон же в воскресенье примет финал женского Евро, где сыграют сборные Англии и Германии.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers, Tony Obrien