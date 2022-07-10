Воспитанник «Челси» исчез. Договорился о просмотре в Бельгии и не выходит на связь

Чарли Мусонду считали суперталантом.

Помните загадочную историю воспитанника «ПСВ» Мохаммеда Ихаттарена? В октябре 2021-го «Юве» отдал талантливого голландца в аренду «Сампдории» – и не мог найти парня почти две недели. Через несколько дней многострадальный Ихаттарен все-таки объявился.

Что-то похожее стряслось с одним из самых заметных воспитанников «Челси» последних лет – Чарли Мусондой-младшим.

Этим летом «Челси» решил не продлевать контракт с Чарли и отпустил его свободным агентом. К 25 годам Чарли провел за основную команду лондонцев только семь матчей и постоянно катался в аренды: поиграл за «Бетис», «Селтик» и «Витесс».

Уже летом Чарли договорился с бельгийским «Зюлте-Варегемом» о том, что пройдет с командой предсезонку, после просмотра он рассчитывал на постоянный контракт. Предсезонка стартовала – а игрока с командой нет. И самое пугающее: никто не знает, где он.

Мусонда просто пропал, хотя до этого провел несколько занятий с партнерами.

Сначала в «Зюлте» успокаивали, что Мусонды нет по семейным обстоятельствам и он присоединится позже, но на прошлой неделе исполнительный директор клуба признался: он тоже не знает, где Чарли и что с ним вообще происходит. Мусонда не выходит на связь – в соцсетях тоже тихо.

Мусонду считали мегаталантом. Его хотели многие топ-клубы, переманил «Челси»

В 2002-м Мусонда-младший попал в академию «Андерлехта». В этом клубе большую часть карьеры провел его отец, тоже Чарли Мусонда – замбиец ассимилировался в Бельгии, сын родился в Брюсселе и поэтому уже стал бельгийцем.

Там сразу заметили талант парня. За 10 лет в системе клуба он стал одной из главных жемчужин академии. Уже в 15 лет за Чарли следила половина топ-клубов Европы.

В 2012-м игрок захотел на повышение. Сначала парень мечтал оказаться в «Реале» – но «Челси» перехватил. Предложил парню более выгодные условия.

«Я работаю здесь почти 15 лет и через меня прошло много молодых пацанов. Но Чарли всегда считался особенным, – рассказывал в 2019-м глава академии «Андерлехта» Джин Киндерманс. – Мы делали из него лучшего молодого игрока мира. Подход к такому таланту всегда должен быть особенным.

По таланту с ним мог равняться разве что Юри Тилеманс. Чарли в 10 лет мог делать такое, что не под силу многим профессионалам. Его знали по всей Европе. Мусонду тогда считали суперзвездой – и он доказывал этот статус на поле. Парнишка творил магию».

В 15 лет давление из-за интереса грандов оказалось неподъемным, говорил руководитель академии. Тогда семья не стала сопротивляться желанию Чарли уйти.

«Я не мог понять его поведение, – продолжал Киндерманс. – Потому что был убежден, что если он останется еще на один сезон, мы могли бы подготовить его к уровню профи. Он ушел в «Челси» как Лукаку – и я до сих пор считаю это огромной ошибкой. Мусонда пошел туда слишком рано. Он не был готов».

Чарли порвал кресты в 22 – восстанавливаться пришлось почти три года

Чарли провел четыре года в лондонской академии. В 2016-м он поехал покорять «Бетис» и не впечатлял на поле – но «Челси» верил в игрока. Тогда же Мусонда признался, что фанатеет от Роналду и мечтает пойти по его стопам. Через он получил шанс в основе.

Но заиграть в «Челси» так и не вышло.

Чарли сгубили травмы колена. В сентябре 2018-го он порвал кресты. К маю 2019-го игрок оправился, но через пару месяцев лег на еще одну операцию. Итого минус три года карьеры: Чарли вернулся на поле только к сентябрю 2021-го.

«Иногда приходится напоминать игрокам, что ничего не бывает просто так. Вы не сможете отнять его таланта, но Чарли не понимал, на что идет, – слова босса академии «Андерлехта». – Он невероятно талантлив. Но рискнул – и тут судьба сделала свой шаг. Мне его по-человечески жаль».

В прошлом сезоне Мусонда отыграл всего два матча за «Челси» U23.

Он запланировал новый этап карьеры, но пока неясно, что с ним произошло в обычной жизни.

Фото: globallookpress.com/ANDREW COWIE, Virginie Lefour