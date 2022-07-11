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Погба уходил из «МЮ» два раза за 10 лет. И в 2012-м, и сейчас Поль чувствовал, что его недостаточно ценили

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Манчестер – Турин – Манчестер – Турин.

Поль Погба перешел в «Ювентус». Карьерная цикличность француза удивляет: в 2012 году Поль уходил в «Юве» из «МЮ», а через 10 лет история повторилась. Главная интрига: получится ли у Погба перезагрузиться и стать лучшей версией самого себя в Турине.

Также интересны причины уходов Поля из «МЮ» – о них подробно рассказано в новой документалке от Amazon, которая получила название The Pogmentary: Born Ready. 

В 2012-м Фергюсон не пошел на условия Погба, а Райола обвинил «МЮ» в недостатке уважения 

«Когда мы встретились, он был молодым игроком в «МЮ», – вспоминал Мино Район, агент Погба. – Ему нужно было решить, остается он или нет. Потому что ему нужно было реальное испытание, и он должен был быть готовым к нему».

Погба: «Мне было 18, я только что закончил академию. Моей целью было играть за клуб». 

Райола: «Я был перед Фергюсоном, которого я очень уважаю. Он огромная часть истории этого клуба. Но Фергюсон сказал, что мы преувеличиваем ценность Поля. Что он должен быть рад подписать контракт на условиях, предлагаемых клубом. Я сказал, что за такие деньги он не выйдет даже на газон тренировочной базы». 

Поль: «Я был шокирован. Мы собрали вещи, и Райола сказал «Мы уходим». И мы ушли. Сэр Алекс наверняка никогда не испытывал ничего такого в своей карьере».

Тогда на пресс-конференции тренер дал свою оценку ситуации: «Мы, конечно, разочарованы тем, что произошло с Погба. Думаю, он недостаточно уважает клуб».

Но Райола уверен: «Вопрос был не в деньгах, а в отсутствии уважения, признания и доверия. И когда после многих лет в «Ювентусе» «МЮ» захотел его обратно, то Поль решил вернуться, потому что он хотел завершить свою историю там. Он ушел ребенком, а вернулся героем. Сегодня история больше об игроке на пике карьеры. И он хочет достигать больших успехов, выигрывать трофеи. Сейчас задача Поля решить, какой клуб сможет помочь ему этого добиться».

Перемещаемся в лето 2021-го – здесь Погба опять не ценят

Прошло 9 лет (в документалке показаны события после сезона-2020/21). Уже знакомая ситуация: Райола вновь утверждал, что Погба недостаточно ценят в «МЮ», а Поль с этим соглашался. Француз хотел уехать из Манчестера еще прошлым летом – обсуждение возможного ухода тоже есть в документалке.

Цитируем:

«Райола: «Я бы уходил сейчас и не тратил лишний год. Когда я в последний раз говорил с Эдом (Вудвордом), он сказал, что они хотят, чтобы ты остался. Что ты важная часть бренда «Юнайтед» по всему миру». 

Поль: «Да, но если ты чего-то хочешь, ты не ждешь до последнего. Это как с девушкой: ты не ждешь, пока она уйдет с другим, а идешь и завоевываешь ее».

Погба добавляет: «Я буду счастлив, если попаду, в который я вовлечен. Здесь я должен делать что-то… Я вернулся после травмы, и они [«МЮ»] не показали, что вообще обо мне переживают, что я нужен. Мне пришлось ехать в сборную и заново нарабатывать уверенность».  

На период Евро-2021 разговоры об уходе схлопываются, но после вылета Франции возобновляются с новой силой. Между Погба и Райолой происходит следующий диалог.

– Поль, ты попал в очень специфическую ситуацию. Ты понятия не имеешь.

– «МЮ» сделал второе предложение?

– Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что их предложение не отражает этого. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят тебя оставить, строить проект вокруг тебя, на этот раз они должны действовать по-другому и положить деньги на стол.

– Они блефуют. Как можно говорить игроку, что он вам абсолютно необходим, и ничего ему не предлагать? Никогда такого не видел.

– Я даю им неделю. И я хочу встретиться с тобой, когда ты вернешься отдохнувшим, и мы все обсудим. И все решим вместе, чего мы хотим: что лучше со спортивной точки зрения, чего мы хотим финансово, что лучше для твоей жизни и семьи».  

Райола рассуждал: «Люди будут думать, что это все из-за денег, но это не так. Деньги – это результат чего-то. Полем двигают не деньги». При этом речь в диалоге, по данным инсайдеров, идет о предложении «МЮ» в 300 тысяч фунтов в неделю, но в фильме эту цифру решили не упоминать. 

В последнем сезоне Погба не мог определиться, нравится ли ему в «МЮ» или нет 

В итоге Погба не продлил контракт с «МЮ», но все же решил остаться в клубе. Кратко напомним, что происходило в сезоне-2021/22.

 •‎ В сентябре Поль склонялся к тому, чтобы остаться – француз ярко начал сезон и воодушевился приходом Криштиану Роналду. Осенью Погба не раз подчеркивал, что наслаждается игрой с португальцем.

 •‎ Ближе к зиме появились слухи о конфликте Погба с тогдашним тренером «МЮ» Оле-Гуннаром Сульшером – Bild писал, что Райола винит норвежца в слабой игре Поля.

 •‎ Manchester Evening News писал, что Погба готов продлить контракт с «МЮ», если станет самым высокооплачиваемым игроком в команде. Сам клуб в тот момент уже начал терять надежду, что соглашение будет продлено.

 •‎ Приход Ральфа Рангника в начале декабря воодушевил француза, но уже в январе Поль разочаровался в немце, который заявил: «Не вижу смысла переубеждать того, кто не хочет играть за «МЮ».

 •‎ Затем поползли слухи о «Реале», «ПСЖ» и «Ювентусе». Погба в это время активно рефлексировал: «Я хочу продолжать побеждать и прогрессировать. Я бы хотел вернуть те годы, в которые не выиграл трофеи. Нужно быть откровенным, я недоволен последними пятью годами. И в этом году мы тоже ничего не выиграем. Я хочу брать титулы – с «МЮ» или другим клубом». Также Поль признался, что боролся с депрессией, когда Жозе Моуринью тренировал «МЮ».

 •‎ Болельщикам не понравилось поведение Поля – они освистали его на матче с «Норвичем». Это еще больше убедило Погба в том, что из Манчестера нужно уезжать.

1 июня «МЮ» официально объявил об уходе Поля – а сегодня француз перешел в «Ювентус». 

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Фото: globallookpress.com/Andrew Yates

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