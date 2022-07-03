Ди Марию и Погба ждут в «Юве», Суареса – в «Ривер Плейт», Витцеля – в «Атлетико». Интриги рынка свободных агентов

Продолжаем следить.

1 июля закончились контракты многих топ-игроков: кто-то переподпишется с нынешним клубом, кто-то близок к переходу в другой, а кто-то вообще завершит карьеру. В начале лета мы уже делали пост про самых ярких свободных агентов – пришло время его обновить.

АПЛ

•‎ Погба, похоже, перейдет в «Ювентус», но пока официальной информации нет. Зато есть слухи о том, что в Турине Поль поселится в особняке, где жил Криштиану Роналду.

•‎ Лингард официально покинул «МЮ» – Джесси ждут в «Вест Хэме».

•‎ Эриксен пока выбирает между «МЮ» и «Брентфордом». Переход в «Тоттенхэм» маловероятен.

•‎ Многие авторитетные инсайдеры пишут, что Ориги подписал контракт с «Миланом», но официально это не подтверждено.

Серия А

•‎ Дибала до сих пор не определился с клубом. «Интер» в приоритете, но побороться за аргентинца могут «Реал» и даже «Монца», которая впервые в истории пробилась в Серию А.

•‎ Ибрагимович в конце мая лег на операцию – пропустит 7-8 месяцев. Писали, что «Милан» все равно продлит контракт с 40-летним шведом, но пока тишина.

•‎ 35-летний Мертенс все еще не продлил контракт с «Наполи», потому что не может договориться о зарплате. В июне игрока предлагали «Роме».

•‎ Белотти после семи лет в «Торино» покинул клуб – возможно, перейдет в «Фиорентину».

Ла Лига

•‎ На Марсело претендуют «Милан» и «Вальядолид».

•‎ Слухи отправляли Суареса в «Аталанту» и «Барселону», но уругваец предпочел «Ривер Плейт» – ESPN пишет, что все уже согласовано.

•‎ Сага с Дембеле близка к развязке – похоже, Усман все же подпишет контракт с «Барсой» до 2024 года.

•‎ У Черышева есть варианты в Турции, Испании и паре экзотических стран. В России Денис интересен «Динамо» и «Торпедо».

Бундеслига и Лига 1

•‎ Витцель переходит в «Атлетико» – это подтвердил президент мадридского клуба. Есть проблемы с регистрацией, но их обещают уладить.

•‎ Ди Мария уже согласовал контракт с «Ювентусом», подпишет уже в начале следующей недели.

Другие лиги

•‎ Дзюбу весь июнь отправляли в «Фенербахче», но турецкий клуб опроверг переговоры с Артемом. Новой информации о будущем нападающего пока нет.

•‎ Туран после истечения контракта с «Галатасараем», скорее всего, завершит карьеру.