Империя «Ман Сити» теперь и в Италии! Поглощают «Палермо» и рвутся в Серию А

В семье «Ман Сити» весомое пополнение: холдинг City Football Group выкупает 80% акций «Палермо» за 13 млн евро. Сделка близка к завершению.

Для итальянской команды это спасение. Еще в мае 2019-го многострадальный клуб занял третье место в Серии B и готовился сыграть плей-офф за попадание в элиту – однако команду лишили профессионального статуса из-за серьезных проблем с финансами.

«Палермо» не сдался и заявился в статусе любительского клуба в Серию D – четвертый по силе дивизион Италии. Уже в первом туре сезона-2019/20 17 тысяч пришедших на стадион болельщиков побили исторический рекорд лиги по посещаемости.

Команда моментально вышла в Серию C. А еще через сезон удалось выйти и в Серию B – в финале плей-офф обыграли «Падову» с общим счетом 2:0. Попытку вернуться в высшую лигу за максимально короткий срок клуб начнет уже с новыми владельцами.

Что это даст «Палермо»?

City Football Group – гигантская империя. CFG покупает клубы на огромных рынках и работает над их совместимостью с «Манчестер Сити» – через них рекламируют главный проект холдинга. В империи «Сити» корпоративная культура: единообразие логотипов, цветов (по возможности, вряд ли это коснется «Палермо»), названий и атакующий стиль по образцам Пепа.

Клубы империи открывают фан-шопы у стадиона: продают атрибутику местной команды и главного «Сити».

«Фанат «Жироны» или «Нью-Йорка» почти наверняка станет фанатом «Сити», – объясняет влияние флагмана Фернандо Понс, партнер аудиторской компании Deloitte.

Бренд «Ман Сити» продается даже без логотипа – через тактику и игровой стиль

Клубы-сателлиты разделяют видение Гвардиолы.

«Мы стараемся выдерживать последовательность во всех наших клубах, – объяснял The Guardian директор по глобальному футболу Брайан Марвуд. – Иногда люди спрашивают: «Могу ли я к вам устроиться? Я играю как Пеп». «Хорошо, скажи мне как». «Это 4-3-3». Нет, стиль Пепа – это нечто большее. Это ротация, игра через линии, комбинации, владение мячом, которое дает результат».

Взамен CFG обновляет и устройство клуба. Каждый филиал должен соответствовать стандартам «Сити» – они закреплены в специальном руководстве. Поэтому прежде всего CFG проводит аудит – как будто разбирает машину и собирает заново с учетом своих пожеланий.

Шейхи ремонтируют старую базу или строят новую, застилают поля, перезапускают бизнес-процессы и модернизируют академию. Новые владельцы разбираются со всеми бытовыми мелочами – вставляют двери в медкабинет («Мельбурн»), покупают клубный автобус («Монтевидео»).

СFG напоминает кровеносную систему – распространяет знания и философию. Персонал и врачи постоянно ездят на стажировки. Тренерам всячески помогают развиваться: тренировки Пепа записывают на видео и заносят в специальную базу данных. Коуч иногда приезжает и консультирует прямо на месте.

Как там другие клубы холдинга?

• В прошлом году «Труа» после трех сезонов в Лиге 2 вернулся в Лигу 1 – став чемпионом Лиги 2 за тур до конца. В прошлом сезоне команда удержалась в элите, старалась комбинировать и выходить из защиты в короткий пас. Кстати, там играет легенда «Сочи» Адиль Рами.

• «Жирона» не стоит на месте. В новом сезоне сыграет в Ла Лиге, а еще хочет допустить на стадион собак. Клуб очень тесно сотрудничает с холдингом: каждое лето к «Жироне» приезжает Пеп и парочка молодых талантов из главной команды.

• Когда-то в «Нью-Йорк Сити» завозили звездных игроков – Фрэнк Лэмпард, Давид Вилья, Андреа Пирло заканичавали именно здесь. Сейчас клуб не тратится, но остается весомой силой на карте МЛС. Отсюда в ЦСКА приехал Хесус Медина.

• «Мельбурн Сити» считается одним из лидеров австралийского чемпионата, а «Монтевидео Сити» последние пару лет стабильно играет в первой лиге Уругвая.

Теперь у империи будет свой клуб и в Италии.

Фото: globallookpress.com/Oliver Zimmermann; Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini