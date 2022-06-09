«Лион» переименовал улицы в честь Генерала Ляказетта! Он вернулся из «Арсенала» спустя 5 лет

129 голов в 275 матчах за лионцев.

«Лион» официально подтвердил возвращение Александра Ляказетта. Нападающий пришел свободным агентом и подписал контракт до 2025-го.

Последние пять лет Ляказетт провел в «Арсенале».

• Туда он перешел летом 2017-го за 46,5 миллиона фунтов, для «Арсенала» это был трансферный рекорд, перекрывший даже покупку Месута Озила из «Реала».

• Статистика Ляказетта в АПЛ – 54 гола в 158 матчах. Плюс победа в Кубке Англии-2020.

• Последний сезон – неудачный. Всего 4 гола в лиге (из них 2 – с пенальти) и проигранная, даже несмотря на капитанскую повязку и качественную работу в подыгрыше, конкуренция Эдди Нкетиа. Плюс «Арсенал» вывалился из четверки, Ляказетт так и не сыграл с клубом в ЛЧ.

Для «Лиона» Ляказетт – фигура огромного масштаба. 129 голов в 275 матчах делают его четвертым бомбардиром в истории клуба. Все началось еще в 2003-м с 12-летнего Александра в клубной академии. Дальше были 8 сезонов в первой команде и куча значимых событий. Например, никто не забивал за «Лион» больше Ляказетта в отдельном сезоне Лиги 1 (28 мячей в сезоне-2016/17). А 9 января 2016-го Ляка забил первый мяч на стадионе «Групама Стэдиум», куда переехал «Лион».

В «Лионе» 31-летнего нападающего уважительно прозвали Генерал. Клуб обыграл эту тему, символически переименовав городские улицы накануне приветственной пресс-конференции:

«Лион» возвращается к корням: вслед за Ляказеттом ждут Толиссо

Ляказетт – второй летний трансфер «Лиона». Первым стал Реми Риу из «Кана» – вратарь, которому скоро исполнится 35 лет, вернулся в родной клуб спустя 15 лет. Предполагается, что он будет третьей опцией и ментором для футболистов помоложе.

Также «Лион» продлил контракты с Максансом Какре и основным вратарем Антони Лопешом.

Но вряд ли это финиш подписной кампании – после провального сезона (8-е место в Лиге 1) клубу необходима встряска.

В мае президент «Лиона» Жан-Мишель Олас обратился к болельщикам с открытым письмом. В нем Олас привел примеры перестроек в «Ювентусе», «Атлетико» и «Милане». А также пообещал возвращение к клубной ДНК: «Чтобы знать, куда мы идем, следует не забывать, откуда мы пришли».

Эти слова уже подкреплены камбэком Ляказетта. Следующий на очереди – Корантен Толиссо. 27-летний полузащитник «Баварии» вышел на рынок свободных агентов. Олас подтвердил контакты с игроком, но признал, что здесь ситуация сложнее, чем с Ляказеттом – на подпись Толиссо есть и другие претенденты.

Также в медиа фигурировал защитник «Барселоны» Самюэль Умтити – и это еще одно потенциальное возвращение.

Глобальные перемены ожидаются и на общеклубном уровне. В ближайшее время на восток Франции придет американский капитал – у «Лиона» будет новый мажоритарный акционер. Фаворит гонки – Форест Джиллетт, сын бизнесмена Джорджа Джиллетта, который неудачно владел «Ливерпулем» в конце нулевых. За сумму близкую к 600 млн евро Джиллетт-младший приобретет 40% акций у киностудии Pathé и инвестиционной компании IDG Capital, а также часть от 28% самого Оласа. Жан-Мишель при этом останется президентом клуба.

Одно из условий сделки – вливание 100 млн евро. Так что лето у «Лиона» должно быть бурным.

Фото: twitter.com/OL; globallookpress.com/David Klein via imago-images.de, Panoramic/ZUMAPRESS.com, firo Sportphoto/Marcel Engelbrec; East News/JEFF PACHOUD/AFP