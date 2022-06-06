Матича ждут в «Роме». Моуринью уже дважды подписывал серба («Челси», «МЮ») и называл его гением

Продолжение лавстори.

Еще в апреле 33-летний Неманя Матич объявил, что летом уйдет из «Манчестер Юнайтед».

Похоже, следующей остановкой серба станет «Рома». Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны уже обо всем договорились. Неманю ждет контракт на один сезон с опцией продления на второй.

Кажется, варианта очевиднее «Ромы» для Матича не было. Жозе Моуринью – давний поклонник таланта серба. По данным Opta, Неманя провел под руководством португальца 118 матчей в Премьер-лиге – ни один другой тренер не давал Матичу так много игрового времени. Если брать статистику в топ-5 чемпионатах, то из полузащитников только Фрэнк Лэмпард играл у Жозе чаще (140).

Жозе подписывал Матича уже дважды – сначала вернул в «Челси», а потом позвал в «Ман Юнайтед»

• Впервые серб оказался в команде Моуринью зимой 2014-го – тогда Жозе вернул его в «Челси» из «Бенфики». Туда Матич попал как раз из «Челси», куда в 2009-м перешел совсем молодым футболистом.

«Я очень рад, что Неманя вернулся в «Челси». Он как игрок вырос в Португалии, стал фантастическим разносторонним полузащитником. Уверен, он станет важным игроком для нашей команды и поможет «Челси» в достижении наших целей», – говорил Моуринью после подписания. «У меня были другие предложения, но Моуринью есть Моуринью», – признался Матич.

• В ноябре Моуринью уже подводил промежуточные итоги трансфера. «Он прекрасный игрок. Его подписали в середине сезона, самый сложный момент для перехода в новую команду. И он проявил себя как настоящий гигант – причем не из-за роста, а по игре. Просто гигант. Практически без адаптации влился в команду во второй половине прошлого сезона и с тех пор только прогрессирует», – рассыпался в похвалах Жозе.

• В марте следующего года португалец заявил, что не продал бы серба «Бенфике» в 2011 году. «Если бы я был тогда в клубе, Матич никогда бы не ушел из «Челси». В то же время, думаю, «Челси» поступил смело, вернув его. С Неманей в составе наша команда прибавила. Все чувствуют себя комфортно на поле рядом с ним. Матич есть Матич», – рассуждал Жозе.

В сезоне-2014/15 парочка выиграла чемпионат Англии с «Челси».

• В 2016 году Моуринью возглавил «МЮ» – а уже через год перетянул туда Матича. «Уверен, болельщики полюбят Неманю. Он не только футболист «МЮ», но и футболист Жозе Моуринью. У него есть все, что нужно мне и клубу: лояльность, последовательность, амбиции. Хочу поблагодарить Матича за его желание перейти к нам. Без этого мы бы не договорились с «Челси», – первые комментарии Жозе после перехода серба.

Неманя тоже не скупился на комплименты в адрес Жозе. «Не мог упустить возможность вновь поработать с Моуринью», – сказал серб.

• Жозе продолжил хвалебные спичи в адрес Матича и после трансфера: «На мой взгляд, чтобы играть просто на этой позиции, нужно быть гением. И Матич – гений, потому что он все делает так просто – он дирижирует мячом и командой, в этом амплуа он превосходен. На поле он включает мозги».

• Спустя год португалец заявил: «Не могу сказать, что в моей карьере мне встречались игроки лучше него». Матич в ответ сказал, что Моуринью – лучший тренер в его карьере: «Моуриньо — бренд и лучший тренер, с которым я работал. Он обладает человеческими достоинствами и не холодный или тщеславный, каким его выставляют в медиа».

«Рома» – это уже третий сезон общего сериала.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Stu Forster; globallookpress.com/Mutsu Kawamori