«Сити» празднует: абсолютно счастливый Пеп и футболки Холанда на поле

Триумф «Манчестер Сити» в АПЛ гораздо проще выразить фотографиями, а не цифрами.
3:2 после 0:2 против «Астон Виллы» – лишь факт.
А вот что окружало великий камбэк.
Так «Сити» наслаждался процессом.
А вот что было с финальным свистком.
100% заполняемость. Поля, не стадиона.
С перекладины – лучший вид.
Даже фамилия Холанда не прошла мимо. Под №15 играл отец Эрлинга, Альф-Инге.
Главный момент. Фернандиньо поднимает последний трофей в «Сити» – капитан уходит из клуба.
Фанаты «Сити» будут верить, что вклад Джека Грилиша в следующий титул будет значительнее.
Стоунз и Уокер празднуют вместе.
Главный герой.
Гвардиола – король лиг. 10 побед за 13 сезонов с «Барсой», «Баварией» и «Сити»
5 минут, за которые «Сити» стал чемпионом АПЛ
Фото: Фото: REUTERS/JASON CAIRNDUFF; Gettyimages.ru/Stu Forster, Shaun Botterill, Michael Regan
Комментарии