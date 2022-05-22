«Сити» празднует: абсолютно счастливый Пеп и футболки Холанда на поле

Триумф «Манчестер Сити» в АПЛ гораздо проще выразить фотографиями, а не цифрами.

3:2 после 0:2 против «Астон Виллы» – лишь факт.

А вот что окружало великий камбэк.

Так «Сити» наслаждался процессом.

А вот что было с финальным свистком.

100% заполняемость. Поля, не стадиона.

С перекладины – лучший вид.

Даже фамилия Холанда не прошла мимо. Под №15 играл отец Эрлинга, Альф-Инге.

Главный момент. Фернандиньо поднимает последний трофей в «Сити» – капитан уходит из клуба.

Фанаты «Сити» будут верить, что вклад Джека Грилиша в следующий титул будет значительнее.

Стоунз и Уокер празднуют вместе.

Главный герой.

Фото: Фото: REUTERS/JASON CAIRNDUFF; Gettyimages.ru/Stu Forster, Shaun Botterill, Michael Regan