«Юнайтед» и «Сити» играют в футболках с пчелами – в память о жертвах теракта. В опасности были две дочери и жена Пепа

Единство.

В последнем туре АПЛ «Ман Сити» (против «Астон Виллы») и «Ман Юнайтед» (против «Кристал Пэлас») играют в форме с пчелой – главным символом города, который появился в его геральдике еще в 1842 году. Так клубы почтят память погибших в теракте, который 5 лет назад случился в Манчестере.

Страшный взрыв прогремел 22 мая 2017-го в комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Тогда теракт забрал жизни 23 человек, более 100 получили ранения.

Позже выяснилось, что теракт устроил 22-летний Салман Абеди – он из ливийской семьи, но родился в Великобритании. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Манчестерские гранды уже вспоминали об этой трагедии – и тоже при помощи пчелок

Летом 2017 года «Юнайтед» и «Сити» устроили товарищеский матч в Хьюстоне в память о жертвах теракта – тогда игроки тоже провели матч в джерси с пчелами.

«Манчестер по-прежнему демонстрирует большую силу и чувство общности после майских разрушительных нападений. Мысли всех в «Манчестер Сити» остаются с теми, кто пострадал от террористических атак, – говорил тогда генеральный директор «Сити» Ферран Сориано. – Рабочая пчела символизирует все, что делает Манчестер таким особым городом, наши игроки будут носить этот знак с огромной гордостью».

А ведь на том концерте были две дочери и жена Гвардиолы

Да, трагедия хоть и косвенно, но все же коснулась тренера «Ман Сити». На том концерте присутствовали супруга Гвардиолы Кристина Серра, а также две их дочери Мария и Валентина. К счастью, никто из семьи Пепа не пострадал: все трое смогли покинуть «Манчестер Арену» без повреждений.

«Я был дома с сыном, а жена с дочерьми были там, – рассказывал Пеп. – Супруга позвонила со словами: «Что-то случилось, и мы бежим, но я не знаю, что точно произошло», и линия прервалась. Мы попытались позвонить ей еще раз, но это не сработало. Через пять-шесть минут она снова позвонила мне и сказала: «Мы вышли».

Я в шоке. Не могу поверить в то, что случилось прошлой ночью. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв».

Правильная акция.

Фото: Gettyimages.ru/Bob Levey, Leon Neal