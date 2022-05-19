Рэмзи – главный неудачник финала ЛЕ. Не забил решающий пенальти, хотя его выпустили специально под серию

Вряд ли зацепится в «Рейнджерс».

Роковым для «Рейнджерс» стал четвертый удар в серии пенальти. К мячу подошел Аарон Рэмзи – и пробил не очень сильно низом по центру. Кевин Трапп отбил отставленной ногой.

Этот удар остался единственным нереализованным в серии – «Айнтрахт» победил, «Рейнджерс» проиграли.

Для Аарона это большой провал и серьезное потрясение.

Он даже расплакался.

И эта эмоция захватила его надолго.

Забавно, что Рэмзи выпустили специально под серию пенальти – он на 117-й минуте заменил Фэшна Сакалу, который сам вышел на поле на 74-й. Джованни Ван Бронкхорст явно рассчитывал, что опыт валлийца поможет в ответственный момент – но что-то пошло не так.

Рэмзи очень хотел сыграть – для него это первый финал еврокубков. Предыдущий пропустил из-за травмы

Перед финалом Рэмзи в интервью вспоминал, как три года назад пропустил финал Лиги Европы как игрок «Арсенала».

«Возможность сыграть в финале еврокубка дается нечасто, – рассуждал Аарон. – К сожалению, я пропустил финал за «Арсенал» из-за травмы. Это было очень обидно. Надеюсь, я успею восстановиться и принять участие в этом. Мы сейчас в одном шаге от истории».

Тогда в финале Лиги Европы «Арсенал» Уная Эмери проиграл «Челси» – 1:4.

В этот раз Рэмзи действительно постарался – и восстановился к важному матчу. Вот только особого счастья это никому не принесло.

Рэмзи не нужен «Ювентусу», а в «Рейнджерс» снова мешают травмы – скорее всего, Аарона не оставят и тут

Рэмзи оказался в «Рейнджерс» в последний день зимнего трансферного окна. В «Ювентусе» он был совсем не нужен Максу Аллегри: в старте вышел только один раз в первом туре, потом еще четырежды на замену – ни разу не сыграл больше 20 минут. Ни голов, ни передач.

«Аарон – отличный игрок, у него все было неплохо в «Ювентусе». Но сейчас череда травм, поэтому мы все согласились – ему лучше уйти туда, где он сможет играть», – говорил Аллегри.

«Рейнджерс» же подписал действительно звездного игрока (по крайней мере, по имени) из топ-клуба. Болельщики ждали, что он добавит креатива в средней линии. Но места в полузащите шотландского клуба уже были расписаны. Хотя The Goal пишет, что Аарон быстро стал важным игроком в раздевалке – сходу вошел в капитанскую группу.

И, конечно, помешали травмы. Рэмзи долго набирал форму, быстро встроить его в состав не получилось. А как только Аарон, казалось, разыгрался – забил в двух матчах подряд, в том числе и «Селтику» – получил травму. После полуфинала Кубка Шотландии он не играл почти месяц.

Вернулся к тренировкам незадолго до финала Лиги Европы.

Скорее всего, это будет одна из последних игр Рэмзи за шотландский клуб – в Италии считают, что «Рейнджерс» не будет продлевать аренду и выкупать игрока у «Юве». Слишком уж смущают постоянные повреждения. Итальянцы тоже не видят Аарона в составе – и попробуют куда-нибудь отправить летом.

Хотя сам Рэмзи говорит, что все будет решено только после сезона – возможно, где-то зацепится.

Впереди еще финал Кубка Шотландии против «Хартса» – неплохой шанс исправиться за смазанный пенальти.

Фото: REUTERS/Russell Cheyne, Marcelo Del Pozo; Gettyimages.ru/Shaun Botterill