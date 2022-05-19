Вы это видели?
Блог

Рэмзи – главный неудачник финала ЛЕ. Не забил решающий пенальти, хотя его выпустили специально под серию

Рейнджерс Рейнджерс
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
высшая лига Шотландия высшая лига Шотландия
Ювентус Ювентус
Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи
Футбол Футбол

Вряд ли зацепится в «Рейнджерс».

Роковым для «Рейнджерс» стал четвертый удар в серии пенальти. К мячу подошел Аарон Рэмзи – и пробил не очень сильно низом по центру. Кевин Трапп отбил отставленной ногой.

Этот удар остался единственным нереализованным в серии – «Айнтрахт» победил, «Рейнджерс» проиграли.

Для Аарона это большой провал и серьезное потрясение.

Он даже расплакался.

И эта эмоция захватила его надолго.

Забавно, что Рэмзи выпустили специально под серию пенальти – он на 117-й минуте заменил Фэшна Сакалу, который сам вышел на поле на 74-й. Джованни Ван Бронкхорст явно рассчитывал, что опыт валлийца поможет в ответственный момент – но что-то пошло не так.

Рэмзи очень хотел сыграть – для него это первый финал еврокубков. Предыдущий пропустил из-за травмы

Перед финалом Рэмзи в интервью вспоминал, как три года назад пропустил финал Лиги Европы как игрок «Арсенала».

«Возможность сыграть в финале еврокубка дается нечасто, – рассуждал Аарон. – К сожалению, я пропустил финал за «Арсенал» из-за травмы. Это было очень обидно. Надеюсь, я успею восстановиться и принять участие в этом. Мы сейчас в одном шаге от истории».

Тогда в финале Лиги Европы «Арсенал» Уная Эмери проиграл «Челси» – 1:4. 

В этот раз Рэмзи действительно постарался – и восстановился к важному матчу. Вот только особого счастья это никому не принесло.

Рэмзи не нужен «Ювентусу», а в «Рейнджерс» снова мешают травмы – скорее всего, Аарона не оставят и тут

Рэмзи оказался в «Рейнджерс» в последний день зимнего трансферного окна. В «Ювентусе» он был совсем не нужен Максу Аллегри: в старте вышел только один раз в первом туре, потом еще четырежды на замену – ни разу не сыграл больше 20 минут. Ни голов, ни передач.

«Аарон – отличный игрок, у него все было неплохо в «Ювентусе». Но сейчас череда травм, поэтому мы все согласились – ему лучше уйти туда, где он сможет играть», – говорил Аллегри.

«Рейнджерс» же подписал действительно звездного игрока (по крайней мере, по имени) из топ-клуба. Болельщики ждали, что он добавит креатива в средней линии. Но места в полузащите шотландского клуба уже были расписаны. Хотя The Goal пишет, что Аарон быстро стал важным игроком в раздевалке – сходу вошел в капитанскую группу.

И, конечно, помешали травмы. Рэмзи долго набирал форму, быстро встроить его в состав не получилось. А как только Аарон, казалось, разыгрался – забил в двух матчах подряд, в том числе и «Селтику» – получил травму. После полуфинала Кубка Шотландии он не играл почти месяц.

Вернулся к тренировкам незадолго до финала Лиги Европы.

Скорее всего, это будет одна из последних игр Рэмзи за шотландский клуб – в Италии считают, что «Рейнджерс» не будет продлевать аренду и выкупать игрока у «Юве». Слишком уж смущают постоянные повреждения. Итальянцы тоже не видят Аарона в составе – и попробуют куда-нибудь отправить летом.

Хотя сам Рэмзи говорит, что все будет решено только после сезона – возможно, где-то зацепится.

Впереди еще финал Кубка Шотландии против «Хартса» – неплохой шанс исправиться за смазанный пенальти.

😢 Эмоции Глазго – боль и разочарование. Город потерял 15% жителей (уехали на финал) и не дождался трофея от «Рейнджерс»

Фото: REUTERS/Russell Cheyne, Marcelo Del Pozo; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные