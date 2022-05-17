«Убью его в прессе, если он уйдет бесплатно». Разговор президента «Валенсии» слили в медиа, но клуб говорит о фальсификации

Очень странные дела.

Результаты «Валенсии» в сезоне-2021/22 далеки от идеальных. 11-е место в Ла Лиге и проигранный «Бетису» финал Кубка Испании вряд ли подходит под видение болельщиков об успешном выступлении.

К плохим результатам добавились внутренние противоречия – они буквально раздирают «Валенсию». Фанаты уже давно воюют с владельцем Питером Лимом: в декабре 2021 года 15 тысяч человек вышли на протест против него. Сейчас вокруг клуба разгорается новый скандал.

В прессу утекли записи разговоров президента клуба – в них он обещает уничтожить форварда «Валенсии» в прессе

Испанское издание Superdeportes опубликовало записи разговоров, на которых президент клуба Анил Мурти рассказывает о том, что в следующем сезоне клуб откажется от ключевых игроков – Хосе Гайи и Карлоса Солера.

Мурти сначала похвалил Гайя, но потом заявил, что защитнику нужно уйти – думает, что «Валенсия» уже не уровень его амбиций.

«После поражения в финале Кубка и невыход в еврокубки он немного обескуражен, но хорошо ведет команду к завершению сезона (Гайя – капитан «Валенсии»). Он был здесь много лет, и мне нравится его преданность.

Вы должны уважать их стремление играть за сборную и присоединиться к команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Но если я скажу ему, что в следующем сезоне я не собираюсь активно работать на трансферном рынке, он ответит: «Тогда что мне здесь делать?» – говорил Мурти на аудиозаписи. Президент добавил, что в следующем сезоне на позиции Гайи будет играть 19-летний воспитанник клуба Хесус Васкес.

Про Карлоса Солера президент высказался гораздо жестче. Мурти дал понять, что не собирается отпускать нападающего бесплатно, – даже пригрозил натравить на игрока прессу.

«Карлос Солер ясно дал понять, что хочет покинуть команду, и мы должны уважать это решение. У него есть семья, и он хочет уйти без скандалов, чтобы семья смогла спокойно ходить по улицам Валенсии. Но если он уйдет бесплатно в январе (контракт Солера заканчивается в июне 2023-го – прим. Sports.ru), то я убью его в прессе . Если понадобится, я готов вложить в это 100 тысяч евро. Он должен принести нам деньги, потому что наша академия вырастила его», – заявил Анил.

«Валенсия» обвинила издание в фальсификации и намекнула, что расследование сделано из мести

«Валенсия» оперативно ответила на расследование Superdeportes и опубликовала собственное заявление на официальном сайте.

«Запись разговора Мурти сделана 27 апреля во время его встречи с бизнесменами из Валенсии и представителями клубного фонда. Они отредактированы и сфальсифицированы, чтобы передать ложную идею в контексте общего разговора и попытаться вызвать споры.

Superdeportes совершил серьезное нарушение профессиональной этики и нападение на частную жизнь, публикуя вырванные из контекста аудиозаписи, которые относятся к частной сфере и были записаны незаконно без разрешения президента Мурти. Это движение – часть клеветнической кампании против «Валенсии», которую Superdeportes проводит в последние месяцы.

Кампания началась несколько месяцев назад, после того как клуб отклонил рекламное предложение Superdeportes. В данный момент юридический отдел «Валенсии» обдумывает ответные меры в сторону издания», – сказано в заявлении клуба из Валенсии.

Кому верить?

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron, Joaquin Corchero, Jose Miguel Fernandez