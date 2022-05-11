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«Сити» заплатил около 50 млн окружению Холанда. Столько не получали даже агенты Неймара и Мбаппе

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Отец Эрлинга и агентство Райолы сорвали жирнейший куш.

По данным The Telegraph, в сумме «Ман Сити» потратит на Эрлинга Холанда почти 250 млн евро (213 млн фунтов). Такая цифра сложилась из трех пунктов:

• 75 млн евро (64 млн фунтов) за трансфер;

• 125 млн евро (107 млн фунтов) на зарплату по 5-летнему контракту (в эту сумму включен подписной бонус);

• 49 млн евро (42 млн фунтов) достанутся представителям и агентам футболиста.

Последний пункт – комиссионные. Но сразу предупредим, здесь данные разнятся. Например, Marca пишет аж про 80 млн евро – 30 млн отцу Холанда Альфу-Инге, а еще 50 агентству, которое возглавлял покойный Мино Райола. У The Mirror более абстрактная информация: в общем «Ман Сити» потратит более 230 млн евро, большую часть из этой суммы получит агенство.

В любом случае: «Сити» платит очень внушительную комиссию. Возможно, рекордную. «Возможно» – потому что официально комиссии нигде не фиксируются, общей базы (как со стоимостью перехода) тоже нет. Зафиксировать крупнейшие комиссии сложно, потому что их платят не только за трансферы, но и за продление контрактов, плюс мы можем основываться только на слухах.

Чтобы хотя бы примерно сравнить комиссионные за Холанда с выплатами при других топ-трансферах, мы взяли 10 самых дорогих переходов в истории и посмотрели, сколько на них заработали (опять же – по слухам) агенты и представители футболистов.

Неймар: комиссия за переход из «Барсы» в «ПСЖ» – более 40 миллионов евро

Такую цифру предложила Marca, всю сумму получил отец Нея. Напомним, это по-прежнему самый дорогой трансфер в мире: «Барсе» упало 222 млн евро.

Килиан Мбаппе: 10,75 млн евро за переход из «Монако» в «ПСЖ»

Изначально считалось, что в переходе Мбаппе агенты совсем не участвовали, но французское издание Mediapart сообщило: над трансфертом работали Роберто Календа (сейчас представляет интересы Виктора Осимхена и Жуана Жезуса) и Жорже Мендеш (агент Криштиану). В сумме они получили 9 млн евро – 5% от суммы трансфера (145 млн) и еще 1,75 млн после того, как «ПСЖ» выплатил «Монако» бонус в размере 35 млн.

Усман Дембеле: 9 млн евро за переход из «Боруссии» в «Барселону»

Данные немецкого Der Spiegel. 9 млн евро получил агент игрока Мусса Сиссоко, который сейчас выбивает контракт подороже от «Барселоны». По информации Catalunya Ràdio, в декабре агент запросил от каталонцев 15 миллионов евро в виде комиссии. Но теперь, вероятно, запросы слегка упали, и Усман еще может продлить контракт с «Барселоной».

Жоау Феликс: 36 млн евро за переход из «Бенфики» в «Атлетико»

Летом 2019-го «Атлетико» заплатил за переход Феликса 127 млн евро, 30% из которых забрал себе агент игрока Жорже Мендеш – это приблизительно 36 млн (Marca).

Антуан Гризманн: 14 млн евро за переход из «Атлетико» в «Барселону»  

«Атлетико» получил за француза целых 120 млн евро. По данным El Mundo Deportivo, вдобавок «Барса» заплатила агентскую комиссию в 14 млн. Вы же помните, что та сделка сопровождалась скандалом – «Атлетико» утверждал, что каталонцы и игрок тайно согласовали контракт, когда отступные составляли 200 млн евро, но сделку провели после 1 июля 2019-го, когда сумма выкупа сократилась до 120 млн. Серьезных санкций не последовало.

Джек Грилиш: 11 млн евро за переход из «Астон Виллы» в «Ман Сити»

Летом 2021-го «Сити» провернул самый дорогой трансфер в истории АПЛ – забрали Грилиша за 117 млн евро. Football Insider (публикует трансферные слухи из АПЛ и Чемпионшипа) добавил подробностей: бонус для окружения Джека – 11,7 млн евро.

Криштиану Роналду: 11 млн евро за переход из «Реала» в «Ювентус»

Tuttosport писал, что Жорже Мендеш забрал комиссию в размере 11,5 млн евро.

Кстати, тогда же выяснилась сумма бонуса от переезда в Турин Эмре Джана – летом 2018-го «Юве» забрал его свободные агентом, но заплатил представителям (дела ведет ISM International Soccer Management Holding) 15,9 млн евро. Фамилии немца нет в топ-10 дорогих переходов в истории, но комиссия вполне на уровне элитных сделок.

Поль Погба: 27 млн евро за переход из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед»

Погба обошелся «Юнайтед» в 105 млн евро, 27 из которых забрал агент игрока Мино Райола – об этом в октябре 2016-го сообщил генеральный менеджер «Ювентуса» Беппе Маротта.

«Мы потребовали за него 105 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонуса. Он будет выплачен, если Погба продлит контракт с «МЮ» или будет продан в другой клуб не менее, чем за 50 миллионов. Это помогло нам выручить 95 миллионов. Мино Райола и его компания получат 27 миллионов комиссионных выплат, поэтому конечная прибыль «Ювентуса» – 72 миллиона евро», – заявил Маротта.

Гарет Бэйл: 16 млн евро за переход из «Тоттенхэма» в «Реал» 

Бэйл перешел в «Реал» еще в 2013 году – тогда за него заплатили больше 100 млн евро и сделали самым дорогим игроком мира. По информации Football Leaks, агент валлийца Джонатан Барнетт, а также его партнер по бизнесу Дэвид Манассе получили 16,3 млн евро.

Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барсу»), Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси») и Эден Азар (из «Челси» в «Реал»): данных нет

Достоверная информация (хотя бы относительно) о комиссиях за бельгийцев не просачивались в надежные медиа.

Комиссия агентов при 142-миллионном трансфере Коутиньо – тоже тайна. The Times лишь писал, что Коутиньо заплатит 11,5 млн фунтов ради перехода из «Ливерпуля» в «Барселону». Так он слегка помог каталонцам закрыть сделку.

Пишут, что «Сити» отдал за Холанда 60-75 млн. На самом деле почти в два раза больше

Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства

Фото: globallookpress.com/Oscar Gonzalez, Joan Valls, Mehdi Taamallah, Urbanandsport, Mutsu Kawamori, D.Nakashima, Andrew Yates, Alberto Gandolfo

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