«МЮ» получил 0:4 от «Брайтона» – и разгромы уже норма. Так плохо клубу не было даже при Мойесе

Кошмарный сезон.

«МЮ» продолжает страдать: в этот раз команда Рангника эпично проиграла «Брайтону» со счетом 0:4 и окончательно лишилась шансов на попадание в ЛЧ.

Хронология этого матча идеально описывает весь сезон команды.

⚽️15’ – «Брайтон» забивает усилиями Мойсеса Кайседо. Кстати, это его дебютный гол в АПЛ.

❗️ 42’ – Варан из уважения дарит мяч Дэнни Уэлбэку прямо перед своей штрафной, но тот не попадает по воротам.

В перерыве Рангник заметил, что его команде срочно нужно встряхнуться. У «Юнайтед» две замены: Фред вместо Матича, Кавани вместо Эланги. Казалось, что сейчас «МЮ» заиграет иначе.

⚽️49’ – 2:0. Кукурелья тоже забивает первый гол в АПЛ.

⚽️58’ – 3:0. Паскаль Гросс накрутил Вакрана и закатил третий.

⚽️60’ – Диогу Далот вынес мяч в грудь Леонардо Троссарда. «МЮ» пропустил четвертый.

У Кавани была пара неплохих моментов, но один гол отменили из-за офсайда, а все остальное потащил Роберт Санчес. «Брайтон» тоже мог забивать больше, в одном эпизоде попал в штангу, но и 4:0 их вполне устроило.

«Юнайтед» побил несколько антирекордов. И да, это худший сезон клуба в АПЛ

«Кошмарное выступление. С первой и до последней минуты мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за это унизительное поражение, – грустил Ральф после игры. – Мы давали сопернику слишком много времени и слишком много свободного пространства. Мы не могли помешать им отдавать передачи между линиями.

Мы говорили игрокам, что нужно действовать как можно компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Я не думаю, что они игнорировали план на матч. У них не получалось. Когда оставляешь слишком много свободных зон в матче со столь техничным соперником, тебя накажут».

Сразу приносим извинения фанатам «МЮ», но вот еще немного грустной статистики:

• Это исторически худшая защита «Юнайтед» в Премьер-лиге: 56 пропущенных голов за 37 матчей. Перекрыли предыдущее достижение – 54 в сезоне-2018/19.

• Если команда Рангника справится с «Пэлас» в следующем туре (последний матч для «Юнайтед» в сезоне), то наберет 61 очко. И это все равно будет худший результат в истории клуба. Предыдущий худший сезон – 2013/14, тогда «МЮ» набрал целых 64 очка.

• Погром «Юнайтед» 4:0 – крупнейшая победа «Брайтона» за 356 матчей в АПЛ.

• Печаль для Роналду: Криштиану впервые пропустит Лигу чемпионов, если не уйдет из «МЮ» в следующем сезоне.

Разгромы «МЮ» – уже норма

Сегодня «Юнайтед» получил шестой погром в этом сезоне – такой печальной регулярности не было очень давно. При этом на счету Сульшера всего два разгрома, остальные схлопотали уже при Ральфе Рангнике.

«Ливерпуль» – 0:5

«Уотфорд» – 1:4

«Манчестер Сити» – 1:4

«Ливерпуль» – 0:4

«Брайтон» – 0:4

Более того, после ухода сэра Алекса команда уже 12 раз пропускала больше 4 мячей в матчах Премьер-лиги. И да, пять раз пришлись на этот сезон. При Фергюсоне «Юнайтед» пропускал больше четырех голов те же 12 раз – но на это ушел 21 год.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Ian Walton