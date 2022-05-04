Цифра дня: за 7 млн фунтов ушла на акционе футболка Марадоны, в которой он забил «рукой Бога»

Рекорд.

«Рука Бога» – гол рукой Диего Марадоны в ворота сборной Англии на ЧМ-1986. Один из величайших моментов в истории футбола, о котором вы как минимум слышали, а, скорее всего, и видели.

Футболку Марадоны с того самого матча сохранили и выставили на аукционе. Чести удостоился «Сотбис» – один из старейших и крупнейших аукционных домов. Основан еще в 1744-м.

Торги начинались с 4 миллионов фунтов. Понятное дело, желающих приобрести футболку было так много, что цена скакнула аж до 7 142 500 фунтов.

Именно столько стоит история. Марадона до сих пор бьет рекорды.

«Эта историческая футболка — осязаемое напоминание о важном моменте не только в истории спорта, но и в истории всего XX века», — сказал глава Sotheby’s по уличной одежде и современным коллекциям Брам Вахтер. – Возможно, это самая желанная футбольная форма, когда-либо поступавшая на аукцион. Поэтому вполне уместно, что теперь это рекордный лот [для спортивных памятных вещей]».

Футболку с того матча очень долго искали, на аукционе продали именно ее. Подлинность проверена

Долгое время было непонятно, где форма, в которой Марадона играл в том матче.

Предполагалось, что футболка в коллекции полузащитника сборной Англии Стива Ходжа. Именно Ходж неудачно подкинул мяч в своей штрафной перед голом Диего, выступив невольным ассистентом, ему же и досталась эта футболка. С 2002-го она в аренде у Национального футбольного музея Англии в Манчестере.

«Я подумал, что никогда больше не окажусь на чемпионате мира, – рассказывал Ходж. – Поэтому постараюсь взять футболку. Пожал руку Марадоне, а потом его окружили партнеры по команде. Тогда я подумал: «Это бессмысленно, ну и ладно». После интервью я пошел к раздевалкам, и когда я спустился к ним, Марадона проходил с двумя партнерами. Я посмотрел на него, снял футболку и спросил: «Может, поменяемся?». Он подошел ко мне, жестами согласился, и мы обменялись. Так все и было».

Но, похоже, Ходжу досталась другая футболка. Дочь Марадоны Дальма объяснила, что у англичанина форма, в которой Диего играл в первом тайме – а в перерыве он сменил футболку. «Все, что я могу сказать, так это то, что та футболка, которая выставлена на аукцион, — не та, в которой отец забивал тот гол».

В «Сотбис» назвали претензии ложью. «Марадона играл в другой футболке в первом тайме, и между ними есть определенная разница. Перед тем, как выставить ее на продажу, мы провели обширные, в том числе и научные исследования, – заявила представитель аукционного дома. – Мы хотели убедиться, что это именно та футбола, в которой Марадона забил два гола во втором тайме.

Мы работали с Resolution Photomatching (организация, которая специализируется на определении подлинности вещей по съемке – Sports.ru), чтобы определить уникальные детали в различных частях предмета: полосы, нанесение, патчи. Мы смогли сделать полное сопоставление с празднованием «Руки Бога», и определили, что по ходу игры Марадона переодел футболку. Именно эта была на нем, когда он забивал».

У самой футболки тоже интересная история. Когда Аргентина обыграла Уругвай в 1/8 финала, тренер Карлос Билардо беспокоился, что в хлопковых футболках может быть слишком жарко в Мехико. Поэтому он отправил члена своего штаба Рубена Москеллу поискать альтернативы.

По легенде, Москелла нашел два варианта, выбор предоставили Марадоне, и тот сделал выбор: «Эта. Мы обыграем Англию в этой форме».

Москелла закупил комплекты на всю команду, и на футболку в ручном режиме нашили нужные патчи. Сам Марадона в автобиографии вспоминал: «Номера на футболке были ужасны. Когда мы вышли на поле, у некоторых игроков были блики в глазах, потому что серебристый цвет номеров отсвечивал. Когда наш гениальный китмен Тито Бенрос прогладил их, казалось, будто мы на карнавале. Если бы пошел дождь, это было бы ужасно: мы не поняли бы, кому на какой позиции играть».

Обошлось.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport; sothebys.com