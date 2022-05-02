Глупость недели: Саншеш поймал две желтые за пять секунд (хотя даже не фолил). Такого Франция не видела 30 лет

Его «Лилль» получил две красные и три пенальти.

«Лилль» – действующий чемпион Лиги 1, но сейчас об этом мало кто вспоминает. Команда Жослена Гурвеннека идет на десятом месте, а теперь на выезде получила 0:3 от «Труа» (14-я команда чемпионата). Все голы гости привезли себе сами, заработав три пенальти в свои ворота.

Под конец первого тайма судья Вилли Делажо назначил первый 11-метровый, рассмотрев падение Тристана Дингоме с помощью ВАР. Так «Труа» вышел вперед, но ключевым моментом стало совершенно необязательное удаление полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша.

На 50-й минуте португалец пожаловался арбитру на фол, совершенный его партнером Бураком Йылмазом. Он обвинил соперника Джулиана Бьянконе в излишней театральности, за что получил от рефери желтую карточку. Однако Саншеш не успокоился – и показал жестом что-то вроде очков или бинокля. Судья не стал церемониться, тут же достав вторую желтую.

Удаление за 5 секунд, а ведь португалец даже не фолил!

Кадры с официального ютуб-канала Лиги 1 не отображаются на сайте, поэтому видео момента можно посмотреть здесь (таймкод – 1:10).

Ошарашенный Саншеш пошел доказывать судье, что он просто жестикулировал, но арбитр ясно дал понять, что он увидел отсылку к очкам.

Взбешенного португальца увели с поля партнеры, а дальше «Лилль» посыпался. Уже через несколько минут «Труа» реализовал еще один пенальти (после фола на Угбо Ике).

На 68-й минуте «Лилль» поймал второй удаление – все тот же Йылмаз подкатился под капитана «Труа» в центре поля, не дав убежать в контратаку. Суровый Делажо сразу достал красную, повергнув в шок Йылмаза. Турок тоже уходил в раздевалку с диким возмущением.

Под конец матча судья назначил третий пенальти в ворота «Лилля» после фола на Яссере Ларуси. Игроки гостей уже не скрывали иронии, аплодируя арбитру.

«Лилль» – первая команда за последние 30 лет, которая получила два удаления и три пенальти в одном матче Лиги 1. Не о таком чемпион мечтал перед стартом сезона.

Президент «Лилля» Оливье Летан считает, что его команде досталось за прошлый тур. «Все видели, что произошло, – начал Летан. – После матча на прошлой неделе я видел письмо, в котором, насколько я понял, «Труа» должен был получить несколько пенальти, но не получил (в матче против «Ниццы»). Я не хочу возвращаться к судейству, но мы должны сделать замечание об уровне и полезности ВАР. После этого письма и всей полемики в течение недели, я предупредил своего соседа за четверть часа до пенальти, что случится дальше. К сожалению, я был прав».