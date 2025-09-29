У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней
У Фикайо Томори растяжение приводящей мышцы бедра.
Защитник «Милана» получил травму в матче пятого тура Серии А с «Наполи» (2:1). Он был заменен на 80-й минуте.
Отмечается, что состояние Томори повторно оценят через несколько дней. Возможные сроки восстановления пока не уточняются.
В этом сезоне 27-летний англичанин провел 7 матчей в чемпионате и Кубке Италии, сделав результативную передачу.
