  • У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней
У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней

У Фикайо Томори растяжение приводящей мышцы бедра.

Защитник «Милана» получил травму в матче пятого тура Серии А с «Наполи» (2:1). Он был заменен на 80-й минуте.

Отмечается, что состояние Томори повторно оценят через несколько дней. Возможные сроки восстановления пока не уточняются.

В этом сезоне 27-летний англичанин провел 7 матчей в чемпионате и Кубке Италии, сделав результативную передачу.

40-летний Модрич лидирует в Серии А по точным передачам, пасам на чужой половине и между линиями, возвратам владения и перехватам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pazzi Di Fanta
