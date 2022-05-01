«Эвертон» победил «Челси» и близок к спасению. Не вылетит из АПЛ?

Шансы на выживание резко возросли.

«Эвертон» свисает над пропастью Чемпионшипа. Команда на грани, поражений очень много, но появился повод для оптимизма – в воскресенье на «Гудисоне» обыграли «Челси».

«Эвертон» выставил привычный при Лэмпарде план на матч против топ-соперников – глубокий автобус с минимальным владением (22%). Против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» остались без очков (проиграли 0:1 и 0:2), против «МЮ» и «Челси» сработало, забрали две победы.

Главным героем стал Джордан Пикфорд: вратарь сборной Англии сделал 5 сэйвов, два из которых – просто героические. Сначала на 58-й минуте Маунт пробил в штангу, Аспиликуэта добивал с угла вратарской – Пикфорд успел подняться, рванул к дальней штанге и отбил удар.

С назначенного углового пришел самый опасный момент «Челси» в этом матче: Лофтус-Чик скинул на дальнюю, где Рюдигер в упор расстреливал ворота – кипер «Эвертона» отбил мяч лицом. Понадобилась медицинская помощь.

К тому моменту ливерпульская команда уже вела – сразу после перерыва Ришарлисон и Демарай Грэй запрессинговали Аспиликуэту. Ришарлисон получил момент – и реализовал его. В атаке он остается главной надеждой: 4+1 за последние 6 игр. Всего «Эвертон» на этой дистанции забил 6 мячей, так что лишь один организовали без прямого участия бразильца.

Припаркованный автобус удержал 1:0 на гудящем «Гудисоне». Болельщики действительно помогли – создали и на стадионе, и за его пределами максимально негостеприимную атмосферу. Всю ночь под окнами отеля, в котором остановился «Челси», запускали фейерверки.

Команда Тухеля забрал победу лишь в одном матче из последних четырех – у «Вест Хэма» (1:0), проиграв и «Арсеналу», и «Эвертону», и сыграв вничью с «МЮ». Добавляем к этому вылет из Лиги чемпионов от «Реала». Но неудачи не должны смущать, это все еще одна из сильнейших команд мира, так что победа «Эвертона» очень ценна.

«Эвертон» остался в зоне вылета, но по потерянным очкам уже на 16-м месте

Внизу таблицы «Норвич» уже официально оформил путевку в Чемпионшип, а у «Уотфорда» остались только математически шансы остаться в АПЛ. «Эвертон», «Лидс» и «Бернли» решат, кто будет третьим вылетевшим.

Расписание у всех команд не самое простое. Но у ливерпульской команды есть матч в запасе.

Победа над «Челси» серьезно улучшила шансы «Эвертона» остаться в Премьер-лиге.

Модель прогнозирования результатов (от выборов президента США до итогов ЛЧ) от сайта FiveThirtyEight до этого тура оценивала шансы «Эвертона» занять 18-е место (вылет) в 51%. После победы на «Гудисоне» аутсайдером в гонке за выживание стал «Лидс» – вероятность вылета оценивают в 45%. У ливерпульского клуба уже 33%.

Объяснимо, ведь у «Лидса» самый сложный календарь. Кроме очевидно тяжелых «Арсенала» и «Челси», команда Джесси Марша сыграет в гостях с «Брентфордом» и дома с «Брайтоном» (четвертая команда в лиге по очкам в гостях).

Впрочем, у «Эвертона» тоже есть проблемы. Три из пяти оставшихся матчей – в гостях, а за пределами «Гудисона» команда в последний раз набирала очки еще в декабре (ничья с «Челси»).

Будет увлекательно, если решающим для Лэмпарда и «Эвертона» станет выезд к «Арсеналу» в последнем туре.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Jason Cairnduff; East News/Paul ELLIS / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates