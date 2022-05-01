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Летающий Анчелотти, коррида и легендарный стул Алабы – «Реал» наслаждается чемпионством

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Счастливый сливочный Мадрид.

«Реал» выиграл чемпионат Испании в 35-й раз в истории, вернув праздник на «Сантьяго Бернабеу». В субботу центром счастья стали соцсети мадридцев, которые развлекали болельщиков мемами, фотографиями и видео. 

Завоевать чемпионство в апреле лучше, чем в мае – сложно спорить с твиттером клуба.

Ла Лига звонит в 35-й раз – отсылка к 35-му титулу.

Локальный мем про площадь Сибелес – место в Мадриде, где «Реал» вместе с болельщиками празднуют титулы. Спойлер: фотографий оттуда будет очень много.

Главный спонсор успехов «Реала» в этом сезоне – Давид Алаба со стулом. Австриец не мог проигнорировать новую традицию после чемпионства и победоносно вскидывал стул прямо на поле.

Начо Фернандес перенял традицию Рауля – и устроил корриду прямо на поле. В роли быков выступили дети. Кстати, долго роль матадора исполнял Серхио Рамос, вы точно это помните.  

Карло Анчелотти в чемпионский вечер летал выше всех.

А вот и первое фото с площади Сибелес – так она выглядела перед началом торжества.

Марсело на правах капитана забрался на плечи богини Кибелу. И не просто так – это давняя традиция «Реала».

Круг почета от игроков – и аплодисменты болельщикам.

Марсело энергично заряжает верхние ярусы автобуса – там с удовольствием поддерживают.

Королевскому клубу – королевское празднование.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno; REUTERS/Isabel Infantes, Susana Vera

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