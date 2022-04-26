«Реал» готов рвать: Мбаппе, Рюдигер и Тчуамени на подходе. Ускользает только Холанд – в «Ман Сити»

Борьба не только на поле.

«Реал» почти взял Ла Лигу и бьется с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, а Карло Анчелотти и Флорентино Перес уже активно думают о новом сезоне. В середине апреля они встретились, чтобы обсудить будущее. По данным Marca, президент дал понять, что усиление возможно благодаря продажам. «Реал» уверен, что уход Марсело, Бэйла и Иско может дать 75-100 млн евро на трансферы.

Уже есть более ясные новости:

• Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб договорился с Антонио Рюдигером о контракте до июня 2026 года. Даже если соглашение будет подписано в мае, официально о нем объявят по завершении сезона. Тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что 29-летний защитник покинет клуб летом: «Наши руки связаны из-за санкций. «Челси» будет его не хватать».

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, ранее Рюдигер отказал «МЮ» из уважения к «Челси».

• Килиан Мбаппе тоже уважает свой клуб, поэтому решил не объявлять решение о будущем до конца сезона. Лига 1 завершается 21 мая.

При этом «Реал» сохраняет спокойствие. Marca пишет, что у мадридцев есть устная договоренность с французом. А вот в Париже не теряют надежд сохранить звезду, хотя бы на краткосрочный контракт. На днях сообщалось о переговорах семьи Килиана с боссами «ПСЖ» в столице Катара.

Спортивный директор парижан Леонардо не сдается: «В «Реале» уже три года убеждены, что Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом? Килиан общается с нами, у нас есть постоянный диалог. Есть вероятность, что он останется. Но может и уйти. Мбаппе думает».

• Еще одно сражение «Реала» и «ПСЖ» – за 22-летнего опорника «Монако» Орельена Тчуамени. По данным RMC Sport, француз хочет в зарубежный клуб. As пишет, что «Реал» за последние недели достиг существенного прогресса в переговорах, но клубы еще не договорились о сумме выкупа.

Ожидается, что речь идет примерно о 65 миллионах евро.

• На замену Марсело, чей контракт истекает летом, мадридцы планируют взять 22-летнего футболиста «Райо Вальекано» Франа Гарсию. Он воспитанник «Реала», мадридцам принадлежит 50% прав на игрока. Трансфер обойдется в 5 млн евро.

«Реал» не исключает и более активного использования 20-летнего Мигеля Гутьерреса, который в этом сезоне сыграл в Ла Лиге лишь 3 раза.

А что с Холандом?

«Реал» смущают запросы форварда по зарплате и его травматичность. Есть вопрос и по целесообразности, ведь Карим Бензема пока не сдает в игре. А вот «Ман Сити» времени не теряет: по данным The Athletic, норвежец уже согласовал первые детали личного контракта с английским клубом. «Сити» теперь необходимо договориться с «Боруссией» о сумме трансфера и согласовать комиссию Мино Райолы.

Ранее сообщалось, что контракт Холанда с «Сити» будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 500 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения: самый высокооплачиваемый игрок команды Кевин де Брюйне получает 385 тысяч в неделю.

BBC Sport сообщал, что клуб из Манчестера сделал Эрлингу финансово наиболее выгодное предложение из всех претендентов. Игрока также привлекла идея поработать с Пепом Гвардиолой.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже заявил, что переход Холанда в АПЛ не станет для них большим сюрпризом.

Фото: globallookpress.com/D.Nakashima/AFLO, IMAGO