Вы это видели?
Блог

«Реал» готов рвать: Мбаппе, Рюдигер и Тчуамени на подходе. Ускользает только Холанд – в «Ман Сити»

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
ПСЖ ПСЖ
Марсело Марсело
Фран Гарсия Фран Гарсия
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
возможные трансферы
Ла Лига Ла Лига
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Борьба не только на поле.

«Реал» почти взял Ла Лигу и бьется с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, а Карло Анчелотти и Флорентино Перес уже активно думают о новом сезоне. В середине апреля они встретились, чтобы обсудить будущее. По данным Marca, президент дал понять, что усиление возможно благодаря продажам. «Реал» уверен, что уход Марсело, Бэйла и Иско может дать 75-100 млн евро на трансферы.

Уже есть более ясные новости:

• Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб договорился с Антонио Рюдигером о контракте до июня 2026 года. Даже если соглашение будет подписано в мае, официально о нем объявят по завершении сезона. Тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что 29-летний защитник покинет клуб летом: «Наши руки связаны из-за санкций. «Челси» будет его не хватать».

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, ранее Рюдигер отказал «МЮ» из уважения к «Челси».

• Килиан Мбаппе тоже уважает свой клуб, поэтому решил не объявлять решение о будущем до конца сезона. Лига 1 завершается 21 мая.

При этом «Реал» сохраняет спокойствие. Marca пишет, что у мадридцев есть устная договоренность с французом. А вот в Париже не теряют надежд сохранить звезду, хотя бы на краткосрочный контракт. На днях сообщалось о переговорах семьи Килиана с боссами «ПСЖ» в столице Катара.

Спортивный директор парижан Леонардо не сдается: «В «Реале» уже три года убеждены, что Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом? Килиан общается с нами, у нас есть постоянный диалог. Есть вероятность, что он останется. Но может и уйти. Мбаппе думает».

• Еще одно сражение «Реала» и «ПСЖ» – за 22-летнего опорника «Монако» Орельена Тчуамени. По данным RMC Sport, француз хочет в зарубежный клуб. As пишет, что «Реал» за последние недели достиг существенного прогресса в переговорах, но клубы еще не договорились о сумме выкупа. 

Ожидается, что речь идет примерно о 65 миллионах евро.

• На замену Марсело, чей контракт истекает летом, мадридцы планируют взять 22-летнего футболиста «Райо Вальекано» Франа Гарсию. Он воспитанник «Реала», мадридцам принадлежит 50% прав на игрока. Трансфер обойдется в 5 млн евро.

«Реал» не исключает и более активного использования 20-летнего Мигеля Гутьерреса, который в этом сезоне сыграл в Ла Лиге лишь 3 раза.

А что с Холандом?

«Реал» смущают запросы форварда по зарплате и его травматичность. Есть вопрос и по целесообразности, ведь Карим Бензема пока не сдает в игре. А вот «Ман Сити» времени не теряет: по данным The Athletic, норвежец уже согласовал первые детали личного контракта с английским клубом. «Сити» теперь необходимо договориться с «Боруссией» о сумме трансфера и согласовать комиссию Мино Райолы.

Ранее сообщалось, что контракт Холанда с «Сити» будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 500 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения: самый высокооплачиваемый игрок команды Кевин де Брюйне получает 385 тысяч в неделю.

BBC Sport сообщал, что клуб из Манчестера сделал Эрлингу финансово наиболее выгодное предложение из всех претендентов. Игрока также привлекла идея поработать с Пепом Гвардиолой.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже заявил, что переход Холанда в АПЛ не станет для них большим сюрпризом.

Именно Анчелотти запустил «синдром Гвардиолы». Сегодня у Пепа есть шанс отомстить (ну или снова попасть в ловушку)

Первый трансфер шейхов «Сити» – перехват Робиньо на пути из «Реала» в «Челси». Он ругался с партнерами, развлекался и сбегал с тренировок

Фото: globallookpress.com/D.Nakashima/AFLO, IMAGO

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные