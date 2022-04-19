«Рома» отобрала у «Наполи» победу на 91-й минуте. Шансы Неаполя на скудетто тают

Жозе без поражений в Серии А с 9 января.

Победы «Интера» и «Милана» на выходных не оставили «Наполи», третьему участнику чемпионской гонки в Италии, выбора: в матче с «Ромой» нужна была победа.

Вынесенная на понедельник игра складывалась неплохо: «Наполи» забил уже на 11-й минуте (Инсинье с пенальти). Потом «Рома» еще осталась в меньшинстве – казалось, что «Наполи» своего не упустит. Но упустил. На 91-й минуте Стефан Эль-Шаарави спас Жозе Моуринью и испортил хозяевам настроение.

Моуринью отпраздновал очень бурно, объяснив это недовольством работой судей.

«Я отпраздновал, потому что по ходу игры казалось, что нам будет невозможно увезти отсюда положительный результат, – сказал Жозе. – Не потому что моя команда сыграла плохо, мы добавили по ходу игры. У меня было ощущение, что будет сложно и почти невозможно добиться здесь положительного результата. Поэтому я так праздновал ничью. «Рома» требует, чтобы нам позволяли выигрывать матчи. Иногда я чувствую себя опозоренным».

Претензии связаны с пенальти, назначенным в ворота римлян, и с неназначенным пенальти на Дзаньоло во втором тайме. Николо в штрафной «Наполи» упал после контакта и задел мяч рукой – арбитр показал фол в пользу неаполитанцев и выписал таланту «Ромы» желтую. После стыка с Меретом снова были претензии – но кипер сыграл в мяч.

Лучано Спаллетти на пресс-конференции попросили ответить на слова Жозе: «Нет, я не буду отвечать Моуринью. Придя в «Наполи», я всегда говорил игрокам хорошо себя вести и не повышать голос. И вот результат: когда приезжают соперники, они ведут себя как команда хозяев, окружают арбитра и делают, что хотят. Если бы я мог вернуться назад, я бы не стал говорить такого игрокам, потому что на некоторых судьях это сказывается. Я говорю не только о «Роме».

• Отставание «Наполи» от «Милана» – 4 очка, а между ними есть «Интер», который набрал на два очка меньше «россонери», но имеет матч в запасе. «Наполи» взял всего 1 очко в двух последних матчах и сильно подпортил шансы на скудетто.

Лоренцо Инсинье уходил с поля со слезами на глазах: летом он уедет в МЛС, в его итальянской карьере этот шанс зацепиться за титул последний.

• «Рома» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате – последнее поражение было 9 января от «Ювентуса». С того момента – 7 побед и 5 ничьих. Команда Моуринью пока что идет в зоне Лиги Европы, но сохраняет надежду попасть в Лигу чемпионов – до «Юве» 5 очков, а впереди 5 туров.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro