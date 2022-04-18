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Спорная отмена после 4 минут ВАР-просмотра – так бывает и в Ла Лиге. Но «Реал» только разозлился: устроил суперкамбэк с 0:2 в 3:2!

Карим Бензема Карим Бензема
Начо Фернандес Начо Фернандес
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Чемпионская победа над «Севильей».

Мадридский «Реал» выиграл важнейший матч на пути к золоту Ла Лиги. «Севилья» уверенно идет в топ-3, весь сезон была надежна, поэтому дома могла рассчитывать на очки с «Мадридом».

К перерыву казалось, что все почти идеально: забили два гола за первый тайм. Причем по делу: Иван Ракитич начал прямым ударом со штрафного, Эрик Ламела добавил буквально через четыре минуты. Особенно запомнится гол хорвата, только гляньте, как развалилась стенка – мяч прошел прямо сквозь.

Но во втором тайме все перевернули замены и один гений.

Идеально сработали замены «Реала». Но мало кто понял, почему ВАР отнял гол

Сначала про перестановки. Следите: прямо в перерыве вышел Родриго (ушел Эдуардо Камавинга) – забил первый ответный через четыре минуты на поле. Начо появился вместо Лукаса Васкеса – парадокс: уже с желтой карточкой, получил на скамейке до выхода – и сравнял счет первым же касанием через минуту.

А Карим Бензема, с паса Родриго, забил победный на 90+2. Великий! 

Для «Реала» все могло бы быть еще проще, если бы не вот такая ВАР-отмена гола. Еще при 1:2 вроде бы сравнял Винисиус – но вопросы вызвала его обработка. Он принял мяч так:

Потом сразу же пробил мимо защитников и вратаря. Эпизод и на стоп-кадрах, и в динамике смотрели очень долго. Пауза, пока момент изучали ВАР-судьи и звали к монитору главного, растянулась на четыре минуты. Не только в РПЛ бывает так долго!

Решили, что это игра рукой: за споры как раз тут Начо получил желтую из запаса, злых мадридцев на поле было очень много – но они после этой 76-й минуты конвертировали злобу в еще два бесспорных мяча. Лучшая реакция.

«Не понимаю, почему так долго разбирали эту ситуацию», – раздраженно говорил после игры Ракитич (у него уже шесть голов в 21 встрече с «Реалом» в Ла Лиге, любимому сопернику наряду с «Бетисом» – им шесть мячей в 19 играх).

Еще он добавил к списку претензий неудаление Камавинги в первом тайме. Вот момент, о котором говорит хорват. Это 39-я минута, уже при 0:2 красная у «Мадрида» могло бы оставить гораздо меньше шансов на камбэк. Но фол, после которого Антони Марсьяля севильцам пришлось менять, не потянул на вторую желтую.

Вопросы к судьям могут быть у обеих команд.

У «Реала» теперь +15. Чемпионская гонка – все

• «Реал» выиграл семь из восьми последних матчей в Ла Лиге. Проиграли на этом отрезке только «Барселоне» (хоть и больно – 0:4), это бесспорно чемпионский график.

• Но «Севилья» напрягла как следует: «Реал» пропустил два гола за первые 25 минут гостевого матча Ла Лиги впервые с сентября 2018-го – тогда это тоже случилось против «Севильи». Но Хулен Лопетеги еще руководил клубом из Мадрида. Тибо Куртуа  пропустил 11 голов в последних шести матчах за «Реал» во всех турнирах – столько же ему влетело в предыдущих 20 играх.

• Не самый очевидный, но тоже герой: Дани Карвахаль впервые за всю карьеру в Ла Лиге (220 матчей) отдал две результативные передачи в одной игре. Именно он пасовал на первый и второй голы.

Теперь у «Реала» 15 очков отрыва от «Барселоны» – даже при двух играх каталонцев в запасе это очень много. «Севилья» отстает так же, но без резервных игр.

«То, как мы добились этой победы, делает ее только слаще, – резюмировал Начо, автор второго гола «Реала». – Конечно, играть в чемпионате еще долго, но сценарий такого выигранного матча очень-очень важен».

Бензема украшает великий сезон: забил чемпионский на 92-й, поставил личный рекорд в Ла Лиге, идет по графику «гол за матч». Король!

Севилья – Реал Мадрид 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Ракитич, 2:0 – 25 Ламела, 2:1 – 50 Родриго, 2:2 – 82 Начо, 2:3 – 90 Бензема.
СевильяБуну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Гудель, 62), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 46), Ламела (Окампос, 72), Жордан, Корона (Аугустинссон, 62), Марсьяль (Рафа Мир, 41).
Реал МадридКуртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46), Васкес (Начо, 81), Вальверде, Бензема (Мариано Диас, 90), Винисиус Жуниор.
Предупреждения:
Камавинга (31), Марсьяль (39), Начо (78), Диего Карлос (80), Оливер Торрес (83), Мариано Диас (90), Кроос (90).

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

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