Спорная отмена после 4 минут ВАР-просмотра – так бывает и в Ла Лиге. Но «Реал» только разозлился: устроил суперкамбэк с 0:2 в 3:2!

Чемпионская победа над «Севильей».

Мадридский «Реал» выиграл важнейший матч на пути к золоту Ла Лиги. «Севилья» уверенно идет в топ-3, весь сезон была надежна, поэтому дома могла рассчитывать на очки с «Мадридом».

К перерыву казалось, что все почти идеально: забили два гола за первый тайм. Причем по делу: Иван Ракитич начал прямым ударом со штрафного, Эрик Ламела добавил буквально через четыре минуты. Особенно запомнится гол хорвата, только гляньте, как развалилась стенка – мяч прошел прямо сквозь.

Но во втором тайме все перевернули замены и один гений.

Идеально сработали замены «Реала». Но мало кто понял, почему ВАР отнял гол

Сначала про перестановки. Следите: прямо в перерыве вышел Родриго (ушел Эдуардо Камавинга) – забил первый ответный через четыре минуты на поле. Начо появился вместо Лукаса Васкеса – парадокс: уже с желтой карточкой, получил на скамейке до выхода – и сравнял счет первым же касанием через минуту.

А Карим Бензема, с паса Родриго, забил победный на 90+2. Великий!

Для «Реала» все могло бы быть еще проще, если бы не вот такая ВАР-отмена гола. Еще при 1:2 вроде бы сравнял Винисиус – но вопросы вызвала его обработка. Он принял мяч так:

Потом сразу же пробил мимо защитников и вратаря. Эпизод и на стоп-кадрах, и в динамике смотрели очень долго. Пауза, пока момент изучали ВАР-судьи и звали к монитору главного, растянулась на четыре минуты. Не только в РПЛ бывает так долго!

Решили, что это игра рукой: за споры как раз тут Начо получил желтую из запаса, злых мадридцев на поле было очень много – но они после этой 76-й минуты конвертировали злобу в еще два бесспорных мяча. Лучшая реакция.

«Не понимаю, почему так долго разбирали эту ситуацию», – раздраженно говорил после игры Ракитич (у него уже шесть голов в 21 встрече с «Реалом» в Ла Лиге, любимому сопернику наряду с «Бетисом» – им шесть мячей в 19 играх).

Еще он добавил к списку претензий неудаление Камавинги в первом тайме. Вот момент, о котором говорит хорват. Это 39-я минута, уже при 0:2 красная у «Мадрида» могло бы оставить гораздо меньше шансов на камбэк. Но фол, после которого Антони Марсьяля севильцам пришлось менять, не потянул на вторую желтую.

Вопросы к судьям могут быть у обеих команд.

У «Реала» теперь +15. Чемпионская гонка – все

• «Реал» выиграл семь из восьми последних матчей в Ла Лиге. Проиграли на этом отрезке только «Барселоне» (хоть и больно – 0:4), это бесспорно чемпионский график.

• Но «Севилья» напрягла как следует: «Реал» пропустил два гола за первые 25 минут гостевого матча Ла Лиги впервые с сентября 2018-го – тогда это тоже случилось против «Севильи». Но Хулен Лопетеги еще руководил клубом из Мадрида. Тибо Куртуа пропустил 11 голов в последних шести матчах за «Реал» во всех турнирах – столько же ему влетело в предыдущих 20 играх.

• Не самый очевидный, но тоже герой: Дани Карвахаль впервые за всю карьеру в Ла Лиге (220 матчей) отдал две результативные передачи в одной игре. Именно он пасовал на первый и второй голы.

Теперь у «Реала» 15 очков отрыва от «Барселоны» – даже при двух играх каталонцев в запасе это очень много. «Севилья» отстает так же, но без резервных игр.

«То, как мы добились этой победы, делает ее только слаще, – резюмировал Начо, автор второго гола «Реала». – Конечно, играть в чемпионате еще долго, но сценарий такого выигранного матча очень-очень важен».

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo