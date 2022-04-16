Неуклюжая гонка за ЛЧ в АПЛ: «Арсенал» сыпется, «Тоттенхэм» проигрывает, «МЮ» еле-еле побеждает 20-е место

Фаворита нет.

Пока «Ман Сити» и «Ливерпуль» грызутся за чемпионство, в АПЛ продолжают сражаться за четвертое место, которое дает путевку в ЛЧ.

Явных претендента три – они не дают скучать.

«Арсенал» проиграл третий матч подряд

• Команду Артеты штормит в апреле: три поражения подряд – и все командам из второй половины таблицы. Теперь – 0:1 против Саутгемптона.

А ведь «Арсенал» выдал невероятные февраль и март: всего одно поражение в семи матчах. Испанец тогда заслуженно получил приз лучшему тренеру марта в АПЛ.

• Причины неудач не понимает даже Артета: «Форма «Арсенала» вызывает серьезное беспокойство. Мы по-разному уступаем. Матч с «Саутгемптоном» сложно объяснить. Мы хорошо сыграли, но не добились нужного результата. Нужно и то, и другое».

• А ведь неделю назад «Челси» проехался по команде Хазенхюттля со счетом 6:0. «Арсенал» же не смог выжать из себя даже одного гола.

• Фанатам «Арсенала» приготовиться – впереди адский график. Сначала три матча подряд с прямыми конкурентами: Артета начнет с «Челси» и «МЮ», потом переключится на «Вест Хэм» и заигравший «Лидс» Марша, напоследок – «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» тоже неожиданно слил. Конте очень не нравится «Брайтон»

• Команда Конте до матча против «Брайтона» набрала хорошую скорость: из семи матчей выиграли шесть с космическим общим счетом – 23:2. К проверке Грэмом Поттером «Тоттенхэм» подходил в статусе главного фаворита в борьбе за заветное место.

• Так было до 89-й минуты – а потом вмешался вингер Леандро Троссард и все испортил. Кстати, в игре с «Арсеналом» он тоже забивал.

• Поражение от «Брайтона» – не самый хороший знак. Конте особенно раздосадован: после игры ругался в том числе и на то, что гости часто тянули время. «В такой ситуации арбитр должен действовать лучше. Я думаю, что не стоит ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», – грустил итальянец.

• «Тоттенхэм» остается главным фаворитом в борьбе за последнюю ЛЧ-путевку: из сложных соперников в календаре остались только «Ливерпуль» на «Энфилде» и «Арсенал» дома.

«Юнайтед» спас матч с «Норвичем» – спасибо Роналду

• «МЮ» с огромным трудом совладал против «Норвича» с последнего места: Роналду открыл счет уже на 7-й минуте, на 32-й минуте после углового от Алекса Теллеса удвоил преимущество хозяев, а на 76-й забрал штрафной и забил – впервые прямым ударом после возвращения.

• У «Юнайтед» плохая форма: из последних 8 встреч команда Рангника выиграла лишь две – последняя победа была еще в марте.

• Победа над «Норвичем» должна успокоить команду Рангника. Хотя после матча Ральф отмечал не самые приятные моменты: «Мы должны были упростить себе жизнь, забив два мяча. Но этого не произошло. Мы утратили структуру игры, действовали недостаточно агрессивно. Надо играть умно и не позволять так много. Но счет внезапно стал 2:2. Нас спасал Де Хеа. «МЮ» определенно нужно повысить качество игры. Роналду сыграл ключевую роль. Его голы вышли выдающимися – но нам нельзя надеяться только на него».

• Самое сложное еще впереди: «Юнайтед» еще предстоит сыграть с «Ливерпулем» и Арсеналом», а потом с непростыми «Брентфордом» и «Брайтоном».

*** Гонка продолжается. «Тоттенхэм» мог оторваться, но не воспользовался шансом.

Развязка приближается.

Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY, IAN WALTON, CRAIG BROUGH