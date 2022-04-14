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«Это «Сити» сделал игру грязной» 🆚 «Стадион «Атлетико» – 8-угольник UFC». Жаркий спор о том, кто виноват в стычках четвертьфинала ЛЧ

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Заруба в медиа не хуже, чем на поле.

Концовка ответного матча между «Атлетико» и «Ман Сити» (0:0) получилась слишком горячей: толкались буквально все, Фелипе получил красную, Диего Симеоне саркастично аплодировал – а стадион скандировал: «Сукин сын – Пеп Гвардиола» (или «Гвардиола – сын шлюхи», от перевода не более приятно).

Разборки продолжились и после финального свистка, то есть после 100-й минуты матча, делегат УЕФА под трибунами даже вызвал полицию, чтобы все это успокоить.

Пламя «Атлетико» и «Сити»: массовая толкотня до полиции, Пеп и Симеоне выбегали на поле, Савич хватал Грилиша за волосы

В медиа на матч отреагировали тоже ярко – и совершенно по-разному.

В Испании хвалят «Атлетико» и уничтожают «Сити» за затяжку времени

Особенно эмоциональная колонка вышла в As:

«Именно «Сити» сделал игру грязной: финальная драка была спровоцирована катаниями Фодена туда-сюда, чтобы своровать время. И это было единственное, что английская команда сделала во втором тайме.

То, что у англичан есть фэйр-плей и они не симулируют, теперь стало городской легендой. «Атлетико» сделал все возможное во втором тайме, чтобы оказаться в полуфинале, а «Сити» сделал все возможное, чтобы в нем не играть. И им это удалось».

Marca опубликовала материал с высокой оценкой выступлений «Атлетико». Часть заголовка: «Всем нужен такой лидер, как Савич». Напомним, Стефан (кстати, у него 11 матчей за «Сити») хватал Джека Грилиша за волосы и принял самое активное участие в стычке.

Внутри – оценка игры Фелипе. Marca считает, что арбитр выбрал для него слишком жесткое наказание: «Правильно действовал в обороне, пока не был удален из-за стычки, вспыхнувшей в конце матча. Чрезмерное наказание за ситуацию с Фоденом».

Как вам такой взгляд?

В Англии писали про жесткость «Атлетико» и сравнили игру с UFC

Британские издания заняли, само собой, противоположную позицию.

Talksport: «Диего Симеоне и его подопечные потеряли контроль и превратили «Ванда Метрополитано» в восьмиугольник UFC».

The Mirror: «Симеоне хотел сделать этот вечер неудобным, напряженным и даже болезненным для гостей, выбить их из колеи и оставить на них боевые шрамы».

Английский журналист и писатель Даниэль Стори (ведет подкасты, появлялся на Talksport, BT Sport и The Anfield Wrap) написал в твиттере: «Мне больше всего нравится в «Атлетико» то, как они сохраняют спокойное выражение лица, когда стонут о дерьмовости соперника».

«Лежали на газоне и тянули время». Это игроки «Атлетико» говорят о «Сити» 🤯

Журналист The Athletic Карл Анка пришел к нему в комментарии и добавил: «Мне очень нравится, как они [игроки «Атлетико»] протестуют против того, откуда сопернику нужно бить штрафной удар. «Нет, я стукнул на 5 дюймов левее. Сдвиньте его».

Колин Миллар (The Mirror) призвал всех чуть успокоиться: «Проблема с мужчинами, играющими и смотрящими футбол, заключается в том, что мы становимся слишком эмоциональными».

А на чьей стороне вы в этом споре?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Susana Vera

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