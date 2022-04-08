В «Ливерпуль» едет португалец из «Фулхэма». Клопп ждал его с зимы

Зато сейчас заплатят меньше.

Фабиу Карвалью все же доберется до «Ливерпуля». О серьезном интересе Юргена Клоппа к 19-летнему полузащитнику «Фулхэма» говорилось с конца прошлого года. В январе клубы почти договорились, но не успели оформить документы до закрытия трансферного окна.

Теперь все окончательно решено: лондонцы отпустят игрока летом за 5 миллионов фунтов. Еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов , а 20% им уйдут от следующей продажи. Пока у «Ливерпуля» нет планов перепродавать: контракт на пять лет, сразу в основу – без путешествий по арендам.

Сделка оказалась выгодна всем сторонам:

• «Фулхэм» получит деньги за игрока, контракт которого завершается летом. А существенный процент с перепродажи может помочь заработать на игроке дважды. Если бы не этот переход, то арвалью бы просто ушел бесплатно в иностранный клуб (интерес проявляла «Боруссия»), либо за небольшую компенсацию в английский (положена за игрока младше 21 года).

• «Ливерпуль» же за небольшие деньги получает футболиста молодежной сборной Португалии – и, учитывая его возраст, почти не рискует финансово. Если клуб в будущем и продаст парня, вряд ли будет сильно дешевле. Причем инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что зимой стороны согласовали трансфер за 8 млн фунтов. Но так как тогда не успели, теперь договорились на 5 + 2,7.

Карвалью уже прошел медосмотр и согласовал личные условия контракта.

Что о нем надо знать? Играл за английские сборные разных возрастов, но теперь в молодежке Португалии – и уже дебютировал в АПЛ

Фабиу родился в Лиссабоне и начинал в знаменитой академии «Бенфики». Однако в 2013-м он вместе с семьей переехал в Лондон: сначала поиграл в «Бэлхэме», а затем перешел в академию «Фулхэма». Кстати, там подружился с нынешним игроком «Ливерпуля» Харви Элиоттом.

Со сборной тоже все сложно: хавбек выступал за Англию до 16, 17 и 18 лет, но в марте получил вызов в молодежку Португалии.

В сентябре 2020-го Карвалью дебютировал в основе «Фулхэма» (Кубок лиги), а в мае 2021-го впервые сыграл в Премьер-лиге (против «Челси»). Уже через две недели португалец забил «Саутгемптону», однако по итогам сезоне «Фулхэм» вылетел.

Зато в этом сезоне лондонцы уверенно выносят Чемпионшип: отрыв от идущего вторым «Борнмута» – 11 очков, от третьего «Хаддерсфилда» – 17. Разница мячей фантастическая: +61 (+27 у «Борнмута», +9 у «Хаддерсфилда»). Фабиу тоже не отстает – молодой атакующий полузащитник набрал 7+7 в 29 матчах. На его счету также гол в кубковой игре против «Ман Сити» (1:4).

Клопп ждет Карвалью. Он может вырасти в новую звезду

Автор The Athletic, спец «Фулхэму» Питер Рутцлер уверен, что игрока ждет большое будущее:

«После прорывного сезона в Чемпионшипе неудивительно, что «Ливерпуль» позаботился о том, чтобы он не ускользнул из их рук. Карвалью – выдающийся игрок. Вряд ли пройдет много времени, прежде чем он начнет показывать себя в основе «Ливерпуля». Он дебютировал за «Фулхэм» только в прошлом сезоне, а в этом году впервые провел полноценный сезон среди взрослых. Но под руководством Марку Силвы Карвалью стал ключевым игроком в команде, которая не только находится на пути в АПЛ, а еще и бьет рекорды по количеству забитых мячей.

Карвалью находится в центре всего этого. Он «десятка» в схеме Силвы 4-2-3-1/4-3-3, его выделяют быстрые ноги, отличное движение и природный талант. Больше всего Клоппу понравится его усердная работа без мяча. Он часто становится мишенью соперников, но научился неустанно работать над тем, чтобы возвращать мяч. Несмотря на эти истории с январским подписанием и его отменой, Карвалью удалось оставаться сосредоточенным и стабильным. Этот характер – хороший знак для игры за клуб масштаба «Ливерпуля».

Те, кто знает его и работал с ним, не сомневаются, что в будущем он станет звездой».

Клопп сразу же после закрытия зимнего окна говорил о том, что «Ливерпуль» наверняка вернется за парнем. «Мы по-прежнему заинтересованы. Было бы безумием, будь оно иначе», – заявлял тренер.

Очевидно, что у немца серьезные планы на Карвалью в «Ливерпуле».

Фото: Gettyimages.ru/Jacques Feeney, Laurence Griffiths; REUTERS/Juan Medina; East News/Focus Images/Sipa USA