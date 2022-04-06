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Как же Пеп рад голу Де Брюйне! Устроил фонтан из бутылки воды и подарил фото вечера

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Пеп всегда дает шоу.

«Манчестер Сити» долго ждал гол в ворота «Атлетико» – до 70-й минуты. Когда Кевин Де Брюйне наконец пробил Яна Облака, вечерний воздух у ворот хозяев прорезал фонтан. Его организовал Пеп Гвардиола: тренер хорошенько встряхнул незакрытую бутылку воды. 

Получилось эффектно:

Заодно у Пепа вышел красивый ремейк недавних водных Харри Кейна. Бомбардир «Тоттенхэма» тогда попал с левой по прилетевшей с трибун бутылке колы. 

Манчестер Сити Англия – Атлетико Испания 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 70 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке, Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг (Габриэл Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).
АтлетикоОблак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Льоренте (Матеус Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81).
Предупреждения:
де Пауль (69), Корреа (83), Габриэл Жезус (85), Врсалько (90), Эдерсон (90).

Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

Фото: REUTERS/Craig Brough, John Sibley

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