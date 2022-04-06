Как же Пеп рад голу Де Брюйне! Устроил фонтан из бутылки воды и подарил фото вечера

Пеп всегда дает шоу.
«Манчестер Сити» долго ждал гол в ворота «Атлетико» – до 70-й минуты. Когда Кевин Де Брюйне наконец пробил Яна Облака, вечерний воздух у ворот хозяев прорезал фонтан. Его организовал Пеп Гвардиола: тренер хорошенько встряхнул незакрытую бутылку воды.
Получилось эффектно:
Заодно у Пепа вышел красивый ремейк недавних водных Харри Кейна. Бомбардир «Тоттенхэма» тогда попал с левой по прилетевшей с трибун бутылке колы.
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 70 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке, Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг (Габриэл Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Льоренте (Матеус Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81).
- Предупреждения:
- де Пауль (69), Корреа (83), Габриэл Жезус (85), Врсалько (90), Эдерсон (90).
Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍
Фото: REUTERS/Craig Brough, John Sibley
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