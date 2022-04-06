Как же Пеп рад голу Де Брюйне! Устроил фонтан из бутылки воды и подарил фото вечера

Пеп всегда дает шоу.

«Манчестер Сити» долго ждал гол в ворота «Атлетико» – до 70-й минуты. Когда Кевин Де Брюйне наконец пробил Яна Облака, вечерний воздух у ворот хозяев прорезал фонтан. Его организовал Пеп Гвардиола: тренер хорошенько встряхнул незакрытую бутылку воды.

Получилось эффектно:

Заодно у Пепа вышел красивый ремейк недавних водных Харри Кейна. Бомбардир «Тоттенхэма» тогда попал с левой по прилетевшей с трибун бутылке колы.

Фото: REUTERS/Craig Brough, John Sibley