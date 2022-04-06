Мане обогнал Джеррарда в топе бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ. Выше – только Салах!

Приятная статистика Садьо.

«Ливерпуль» расправился на выезде с «Бенфикой» – 3:1.

Второй гол у гостей забил Мане. Мяч стал знаковым: Садьо обошел самого Стивена Джеррарда в топе лучших бомбардиров «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Выше только Мо Салах (33 гола против 22).

• Мане – специалист по голам в плей-офф Лиги чемпионов. С 2018-го в гостевых матчах на вылет он забил больше всех – 10. По 7 у Салаха и Мбаппе, 5 у Гнабри.

• И хотя в последнее время больше внимания притягивает забивной Жота, у Мане тоже все очень прилично. 12 голов в АПЛ – больше только у Салаха, как раз у Диогу и Сона.

После прихода Диаса Юрген Клопп часто использует Мане не слева, а в более центральной роли. Смещения в центр всегда были частью стиля Садьо, но новая позиция повлияла на сенегальца: он стал чаще включаться в комбинационную игру.

• Контракт Мане истекает летом 2023-го. Недавно Goal.com запустил инсайд: Мане готов уйти, если поступит предложение от «Реала» или «Барселоны». Одна из причин – борьба за звание лучшего африканского игрока в истории. Мане якобы считает, что уже добился максимума с «Ливерпулем», и переезд в другую страну, а также потенциальная вторая победа в Лиге чемпионов с другим клубом поставят его в один ряд с Самюэлем Это’О, Дидье Дрогба и Джорджем Веа.

• Беспокоиться о наследии в родном Сенегале точно не стоит. В конце марта Садьо решающим пенальти вывел свою сборную на чемпионат мира, во второй раз за два месяца выиграв дуэль у Мо Салаха (в феврале Сенегал обыграл Египет в финале Кубка Африки).

Фото: East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP