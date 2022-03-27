На жеребьевку ЧМ-22 влияют даже товарняки. Нидерланды – в первой корзине при победе над Германией и вылете Португалии

Но их могут опередить Мексика и США.

Квалификация на ЧМ-22 подходит к развязке. Уже известны 19 из 32 участников ЧМ-2022. Но места в корзинах определены не для всех, и теоретически на них могут повлиять даже товарищеские матчи.

Как именно влияют товарняки на корзины?

Все просто: результаты товарищеских (слово вернули в российские словари летом 2021-го – Sports.ru) матчей отражаются в таблице коэффициентов ФИФА. На ее основе и составляются корзины перед жеребьевкой ЧМ.

В формуле расчета рейтинга сборных есть индекс важности матча: для товарняков он равен 5 (если матч вне официального слота календаря ФИФА) и 10 (если матч играется в официальный слот). Для сравнения: индекс игры в квалификации ЧМ или Лиге наций – 25. То есть товарищеские матчи не так сильно влияют на таблицу коэффициентов, но при маленьких разрывах важны даже они.

Формула расчета коэффициента такая: очки в рейтинге ФИФА = очки до матча + индекс матча (результат – ожидаемый результат).

А теперь давайте на примерах

Вот ориентировочные составы корзин (с учетом уже вышедших на ЧМ и наиболее вероятных участников).

Важно: наиболее вероятные участники определены по коэффициентам ФИФА, это не окончательный расклад, а просто прогноз – чтобы оценить, как примерно будут выглядеть корзины.

Из таблицы видно, что в случае невыхода Португалии начнется гонка за место в первой корзине между Нидерландами, Мексикой и США.

У Нидерландов и Германии очный товарняк 29 марта. Применяя формулу расчета коэффициентов (есть онлайн-калькулятор), видим: в случае победы Нидерланды получат 1661 очко, Германия потеряет до 1647. Ничья: Нидерланды – 1659, Германия – 1649. Победа Германии дает им 1651 очко, а Нидерланды теряют до 1656.

• Германия не сможет обойти Нидерланды, но! В случае поражения Нидерланды могут пропустить вперед Мексику, у которой впереди еще два матча квалификации с Гондурасом и Сальвадором. Если мексиканцы выиграют оба матча, получат 1660 очков.

• Если Мексика споткнется на одном из соперников, их могут обойти США (матчи с Коста-Рикой и Панамой), набрав 1658 очков. Помним, что у Нидерландов в случае поражения от Германии будет 1656.

Но Мексике лучше не спотыкаться, потому ни она, ни США пока не в безопасности. Чтобы ни от кого не зависеть, им нужно набирать минимум 4 очка в двух оставшихся матчах. В противном случае можно упасть на 4-е место (стыки с Азией) или даже на 5-е (вообще мимо ЧМ).

• Место Португалии в первой корзине в безопасности. Главное – пройти Северную Македонию в стыках.

Когда жеребьевка?

1 апреля (ближайшая пятница) в Дохе! Правда, на тот момент еще не будут известны две команды: участники стыковых матчей между Азией и КОНМЕБОЛ и между Океанией и КОНКАКАФ.

Кто еще может попасть на ЧМ?

От Европы: Уэльс/(Шотландия или Украина), Польша/Швеция, Португалия/Северная Македония

Выше – пары в стыках, которые завершаются 29 марта, но игра между Шотландией и Украиной пройдет в июне, победитель встретится с Уэльсом.

Азия: ОАЭ/Ирак/Ливан (борются в группе за одно место в двухраундовых стыках), Австралия (прошли в двухраундовые стыки)

Африка: Египет/Сенегал, Камерун/Алжир, Гана/Нигерия, Конго/Марокко, Мали/Тунис

Стыковые матчи завершаются 29 марта, победители попадают на ЧМ.

КОНКАКАФ: США, Мексика, Коста-Рика, Панама

Борются в группе, две команды идут на ЧМ, еще одна – в стыки с Океанией.

КОНМЕБОЛ: Перу, Колумбия, Чили

Борются в группе за одно место против в стыках против команды из Азии.

Океания: Соломоновы Острова/Папуа Новая Гвинея, Новая Зеландия/Таити

Турнир четырех по системе плей-офф, победитель играет с командой из КОНКАКАФ.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; East News/ULMER via www.imago-images.de, AP Photo/Amr Nabil