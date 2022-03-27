На жеребьевку ЧМ-22 влияют даже товарняки. Нидерланды – в первой корзине при победе над Германией и вылете Португалии

Но их могут опередить Мексика и США.
Квалификация на ЧМ-22 подходит к развязке. Уже известны 19 из 32 участников ЧМ-2022. Но места в корзинах определены не для всех, и теоретически на них могут повлиять даже товарищеские матчи.
Как именно влияют товарняки на корзины?
Все просто: результаты товарищеских (слово вернули в российские словари летом 2021-го – Sports.ru) матчей отражаются в таблице коэффициентов ФИФА. На ее основе и составляются корзины перед жеребьевкой ЧМ.
В формуле расчета рейтинга сборных есть индекс важности матча: для товарняков он равен 5 (если матч вне официального слота календаря ФИФА) и 10 (если матч играется в официальный слот). Для сравнения: индекс игры в квалификации ЧМ или Лиге наций – 25. То есть товарищеские матчи не так сильно влияют на таблицу коэффициентов, но при маленьких разрывах важны даже они.
Формула расчета коэффициента такая: очки в рейтинге ФИФА = очки до матча + индекс матча (результат – ожидаемый результат).
А теперь давайте на примерах
Вот ориентировочные составы корзин (с учетом уже вышедших на ЧМ и наиболее вероятных участников).
Важно: наиболее вероятные участники определены по коэффициентам ФИФА, это не окончательный расклад, а просто прогноз – чтобы оценить, как примерно будут выглядеть корзины.
Из таблицы видно, что в случае невыхода Португалии начнется гонка за место в первой корзине между Нидерландами, Мексикой и США.
У Нидерландов и Германии очный товарняк 29 марта. Применяя формулу расчета коэффициентов (есть онлайн-калькулятор), видим: в случае победы Нидерланды получат 1661 очко, Германия потеряет до 1647. Ничья: Нидерланды – 1659, Германия – 1649. Победа Германии дает им 1651 очко, а Нидерланды теряют до 1656.
• Германия не сможет обойти Нидерланды, но! В случае поражения Нидерланды могут пропустить вперед Мексику, у которой впереди еще два матча квалификации с Гондурасом и Сальвадором. Если мексиканцы выиграют оба матча, получат 1660 очков.
• Если Мексика споткнется на одном из соперников, их могут обойти США (матчи с Коста-Рикой и Панамой), набрав 1658 очков. Помним, что у Нидерландов в случае поражения от Германии будет 1656.
Но Мексике лучше не спотыкаться, потому ни она, ни США пока не в безопасности. Чтобы ни от кого не зависеть, им нужно набирать минимум 4 очка в двух оставшихся матчах. В противном случае можно упасть на 4-е место (стыки с Азией) или даже на 5-е (вообще мимо ЧМ).
• Место Португалии в первой корзине в безопасности. Главное – пройти Северную Македонию в стыках.
Когда жеребьевка?
1 апреля (ближайшая пятница) в Дохе! Правда, на тот момент еще не будут известны две команды: участники стыковых матчей между Азией и КОНМЕБОЛ и между Океанией и КОНКАКАФ.
Кто еще может попасть на ЧМ?
От Европы: Уэльс/(Шотландия или Украина), Польша/Швеция, Португалия/Северная Македония
Выше – пары в стыках, которые завершаются 29 марта, но игра между Шотландией и Украиной пройдет в июне, победитель встретится с Уэльсом.
Азия: ОАЭ/Ирак/Ливан (борются в группе за одно место в двухраундовых стыках), Австралия (прошли в двухраундовые стыки)
Африка: Египет/Сенегал, Камерун/Алжир, Гана/Нигерия, Конго/Марокко, Мали/Тунис
Стыковые матчи завершаются 29 марта, победители попадают на ЧМ.
КОНКАКАФ: США, Мексика, Коста-Рика, Панама
Борются в группе, две команды идут на ЧМ, еще одна – в стыки с Океанией.
КОНМЕБОЛ: Перу, Колумбия, Чили
Борются в группе за одно место против в стыках против команды из Азии.
Океания: Соломоновы Острова/Папуа Новая Гвинея, Новая Зеландия/Таити
Турнир четырех по системе плей-офф, победитель играет с командой из КОНКАКАФ.
Детали полузакрытого товарняка сборной: обыграли молодежку, забил Тюкавин (пяткой!), у Баринова травма
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; East News/ULMER via www.imago-images.de, AP Photo/Amr Nabil
Комментарии