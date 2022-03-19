Новая идея Венгера – микрофоны на судьях. До этого выступал за ЧМ раз в два года и розыгрыш аутов ногами

Может, хоть это получится.

С ноября 2019-го Арсен Венгер возглавляет отдел глобального развития футбола ФИФА и заседает в комиссиях IFAB по изменению правил игры. Там француз не просто готовится к пенсии, а реально работает: регулярно делится идеями о футбольных реформах. Теперь экс-тренер «Арсенала» хочет повесить на арбитров микрофоны.

«Лучший способ избавиться от неуважения к судьям – послушать, что им говорят игроки»

Венгер рассказал об этом в интервью beIN Sports. «Начну с того, что, разумеется, будет какой-то промежуточный этап, но в целом в обществе есть запрос на прозрачность, и я не думаю, что мы сможем долго избегать этого.

Я пообщался с некоторыми судьями, и они немного обеспокоены. Тут вопрос интерпретации событий: кто принял окончательное решение, не слишком ли большое влияние оказал тот или иной фактор. То есть могут возникнуть дополнительные разговоры [из-за публичности переговоров]. Но я думаю, что рефери сейчас согласны объяснять свои решения, а следующим шагом станет еще большая прозрачность их работы.

Я не против этой идеи, я даже не против того, что люди будут слышать все, что происходит на поле. Возможно, лучший способ избавиться от неуважения к судьям – послушать, что им говорят футболисты», – высказался француз.

ЧМ раз в два года – одна из главных идей Венгера

Это далеко не первая реформа, предложенная Арсеном. Например, в сентябре 2021-го он разогнал идею проводить ЧМ каждые два года. Тогда Венгер выдвинул несколько тезисов.

•‎ Число отборочных матчей в таком случае должно уменьшиться – как и перерывы на матчи сборных. 7 матчей квалификации вместо 10 – и всего один-два перерыва на матчи сборных. То есть вместо 50 дней на проведение отбора тратилось бы максимум 28.

•‎ Предвидя число жалоб клубных тренеров, Венгер пообещал гарантированный отдых после таких турниров.

ФИФА задумалась об этом, но пока решений нет.

Еще несколько инноваций от Арсена: смягчить правило офсайда, разыгрывать ауты ногами и ввести потолок зарплат

В октябре 2020-го экс-тренер «Арсенала» хотел сделать футбол зрелищнее и высказал сразу несколько предложений.

• Венгер прошелся по офсайдам: «Сейчас вы вне игры, если любая часть тела, которой можно забить гол, ближе к воротам, чем у защитника. Я бы хотел, чтобы офсайд не фиксировали, если хотя бы одна из игровых частей тела нападающего на одной линии с защитником (а все остальные части тела – ближе к воротам). Возможно, это станет слишком серьезным преимуществом для форвардов, потому что вынудит защитников действовать выше».

• Предложил разыгрывать штрафной одному футболисту. Не бить и не отдавать пас другому игроку, а лично подработать и создавать острый момент для себя в несколько касаний.

• Предложил не останавливать игру, если мяч в воздухе пересек линию поля и потом вернулся: «Можно разрешить такие угловые. Это создаст новые голевые возможности».

• Еще Венгер говорил об аутах – считает, что сама по себе процедура играет на руку защитникам. «Я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды в поле 9 игроков, а у соперника 10. По статистике в 80% таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля», – объяснял француз.

• А еще Арсен выступил за потолок зарплат, отмену зимнего трансферного окна и гибкий фэйр-плей. Плюс к этому Венгер хотел ограничить количество аренд (до пяти) во всех клубах мира.

Спустя полтора года последнюю идею Венгера реализовали. ФИФА изменила правила аренд: не более 6 арендованных игроков за сезон, запрет субаренд, максимальный срок – год. Новые правила вступят в силу с лета 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths>, Julian Finney; globallookpress.com/ULMER via www.imago-images.de/www.imago-images.de