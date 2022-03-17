Такой важный гол Пулишича в Лилле. Мастерски рванул без мяча

А ведь «Челси» проигрывал.

После уверенной домашней победы (2:0) «Челси» выиграл у «Лилля» и в гостях – 2:1. Но счет не должен вводить в заблуждение: французы активно атаковали – в первом тайме Бурак Йылмаз открыл счет с пенальти, а команда Томаса Тухеля чувствовала опасность.

На выручку «Челси» пришел Кристиан Пулишич: на 45+3 забил такой важный гол и успокоил команду.

Сам момент тоже показателен – в стиле Пулишича. Он отклеился от защитника и почувствовал момент для рывка, чтобы принять пас Жоржиньо.

Затем американец тоже не сплоховал и просто покатил мяч низом в дальний угол – 1:1 после первого тайма. Во второй половине сохранить нужный результат стало куда проще, а после гола Аспиликуэты на 71-й минуте интрига вообще угасла.

Но вернемся к Пулишичу. Посмотрите, как классно и вовремя он вбежал в штрафную «Лилля».

Скриншот и графика – InstatScout

Пулишич – мастер рывков без мяча

И такие топ-открывания для Пулишича – норма. В АПЛ он часто выдергивает или путает соперников движениями без мяча. The Athletic погрузился в детали – исследовал пользу скрытых маневров игроков.

Горизонтальная ось – перцентиль приемов передач под давлением. Грубо говоря, перцентиль – процент игроков, у которых какой-то показатель хуже, чем у выбранного.

Вертикальная ось – перцентиль рывков без мяча.

Итог: Фирмино, Стерлинг, Салах и Пулишич – игроки с лучшим чутьем для открывания под передачу. При этом у американцы наибольший процент рывков, но не такой высокий уровень приема передач, как у Стерлинга, Салаха и Фирмино. Разумеется, тут многое зависит и от партнеров.

Сегодня топ-открывания Пулишича помогли команде успокоиться и не пустить «Лилль» в 1/4 финала ЛЧ.