«Это если бы Клопп поставил в ворота Салаха». Кипер «Ливерпуля» до 14 лет был форвардом – вчера он забил победный пенальти в финале

Метаморфозы Куивина Келлехера.

Кубок английской лиги забрал «Ливерпуль». В драматичном матче против «Челси» (с четырьмя отмененными голами) все решилось в напряженной серии пенальти (11:10). Победитель определился, когда очередь дошла до вратарей: ирландский кипер «Ливерпуля» Куивин Келлехер спокойно переиграл Кепу Аррисабалагу, а вот испанец отправил мяч намного выше перекладины.

Оказывается, трофей команде Клоппа принес бывший нападающий. Сейчас Келлехеру 23 года – до 14 он играл форвардом.

«Это серьезный переход, – говорит о радикальной смене амплуа детский тренер Куивина в Ирландии Эдди Харрингтон. – У него хорошая работа ног из-за того, что он раньше играл в поле. Он был очень хорошим центральным нападающим и даже представлял страну на этой позиции».

До 14 лет Куивин забивал по 20-30 голов за сезон. Все изменила просьба отца

Футбольную судьбу Келлехера предрешила случайность. «В течение трех-четырех лет он был нашим центрфорвардом – и только случайный звонок его отца изменил все, – рассказывает в интервью The Athletic Харрингтон. – Мы начали сезон с другим парнем в воротах, Робби О’Лири. Он был моложе остальных и тоже играл в возрастной группе до 13 лет. Ему не нравилось играть со старшими парнями, две игры в неделю и слишком много тренировок. Он ушел, что поставило нас в затруднительное положение. Однажды после тренировки я сидел в машине, никогда этого не забуду. Рэй, его отец, позвонил мне и спросил: «Ты поставишь Куивина в ворота?»

Я сопротивлялся, потому что он был нашим лучшим нападающим. Поговорил с другими тренерами об этой идее, все были не в восторге. Это было немного безумно, но в конце концов я сказал: «Послушай, Рэй, мы точно не уверены, правильное ли это решение, но мы его примем. Мы бросим его в ворота и посмотрим, как он выживет».

«Для нас это было все равно, что сказать Юргену Клоппу, чтобы он выбрал вратарем Мо Салаха», – говорит секретарь «Рингмахон Рейнджерс» Шон Фитцджеральд. Он считает, что Куивину помогает психологическая устойчивость: «Он без особых усилий перешел из нападающего, забивающего 20-30 голов за сезон, во вратаря. С самого начала ему было все нипочем. Ничто не беспокоит его, он не заводится. В нем нет ни пафоса, ни изящества. Он просто Куивин. Выходит и делает работу».

Полузащитник Кайлин Коттер очень удивился, когда впервые увидел Келлехера в воротах. «Куивин был нашим лучшим бомбардиром. Я думал: «Как, черт возьми, это сработает?» Это казалось безумием. Он был так близок к тому, чтобы стать лучшим нападающим в Корке (место рождения Куивина) – и вдруг сделал шаг назад».

Первый матч с Келлехером в воротах его команда проиграла 0:1. Новый кипер пропустил после прострела. «Игроки и родители смотрели друг на друга, когда это произошло, с выражением, говорящим: «Что ты делаешь? Настоящий вратарь не делает таких ошибок», – вспоминал Коттер. – И все же Келлехер не позволил этому повлиять на себя. Он выходил на каждый кросс и выигрывал мяч. Его выступление было превосходным. К концу игры все изменили свое мнение».

2,5 года спустя Келлехер из ирландского «Рингмахон Рейнджерс» перешел в академию «Ливерпуля», хотя до этого интерес к нему уже проявляли «МЮ», «Астон Вилла» и «Блэкберн». В том же 2015-м Куивин защищал ворота сборной Ирландии во всех трех матчах на Евро до 17 лет.

Тренер Харрингтон вспоминает, что в «Ливерпуль» кипер ушел красиво: «В его последней игре за наш клуб мы выиграли лигу последним ударом в игре. Титул бы почти потерян, поэтому в компенсированное время мы отправили Куивина на подачу углового. Единственное, что мешает этому оказаться полной сказкой, так это то, что сравнял другой парень (игра завершилась со счетом 1:1, что принесло чемпионство). Но Куивин отвлек соперника, а после матча сошел с ума, как и остальные парни. Он знал, что это значит. Это был наш первый трофей за 6 лет вместе».

В 2019-м Келлехер начал попадать в заявку основы «Ливерпуля», а в сентябре дебютировал в матче Кубка лиги. Широкой публике он стал известен, когда подменил Алиссона в матче против «Аякса» (1:0). Куивин не подвел: сыграл насухо, потащив на 88-й минуте удар в упор от Хунтелара. Это позволило «Ливерпулю» выиграть группу и выйти в плей-офф.

В этом сезоне ирландец стабильно играл в Кубке лиги вместо Алиссона, пропустил лишь один матч из-за травмы. Не поставить его на финал Клоппу не позволила совесть: «Даже в профессиональном футболе должно быть место сентиментальности. Келлехер молодой парень, он играл в течение всего турнира, что я должен был сделать? Я профессиональный тренер, но в тоже время я человек. Во мне победил человек. Он заслужил это. На базе есть стена со всеми вратарями, которые что-то выиграли. И теперь Куивин будет на ней. Так и должно быть, это прекрасно».

Из 17 матчей Келлехера в «Ливерпуле» 3 закончились победными сериями пенальти. Эксперты отмечают хладнокровие молодого кипера – важнейшее качество для потенциального успеха.

Фото: REUTERS/John Sibley; twitter.com; Larry Cummins; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alexander Scheuber / Stringer, Michael Regan