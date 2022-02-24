Тренер «Карабаха» сказал судье, что его форвард забил рукой (гол сначала засчитали). А ведь в Лиге Конференций нет ВАР

Уважение за честность.

Самый красивый поступок дня – честное решение главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Он объяснил судье, что его футболист забил гол не по правилам – ударил по воротам рукой.

Главный нюанс – в Лиге Конференций нет ВАР. В уже привычном нам футбольном мире такой мяч легко бы отменили после первого же видеопросмотра. Здесь все по старинке – человеческая ошибка может привести к грустному результату.

Так что в такой ситуации поступок Гурбанова кажется особенно ценным.

Вот как все было: нападающий Ибраима Ваджи на 34-й минуте замкнул прострел с левого фланга. Рукой. Но польский судья Бартош Франковски посчитал, что мяч забит головой.

Ваджи после секундной задержки побежал радоваться, а футболисты «Марселя» синхронно пристали к судье, сигнализируя об очевидном нарушении.

Для «Карабаха» вдруг ожила надежда: да, 1:3 в первом матче, уже 0:1 в ответке, но гол приближал азербайджанцев к неожиданному камбэку.

А «Марсель» продолжал возмущаться, дело даже переросло в потасовку. С французской стороны желтые получили Папа Гуйе и Альваро (даже не был на поле, воевал со скамейки), у «Карабаха» предупредили Филипа Озобича.

Здесь вступился Гурбанов. Он что-то спокойно сказал капитану команды Максиму Медведеву.

Медведев прибежал к судье и объяснил ему ситуацию.

После подсказки судья отменил гол.

А Димитри Пайет, капитан «Марселя», вернулся к Гурбанову и пожал руку.

«Карабах» проиграл дома 0:3 (1:6 по итогу двух матчей). Вряд ли стыдно: «Марсель» – сильный клуб, да и «Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубка.

Команда точно запомнится с доброй историей.