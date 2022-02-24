Вы это видели?
Блог

Тренер «Карабаха» сказал судье, что его форвард забил рукой (гол сначала засчитали). А ведь в Лиге Конференций нет ВАР

Гурбан Гурбанов
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Димитри Пайет Димитри Пайет
Карабах Карабах
Марсель Марсель
Ибраима Ваджи
Максим Медведев Максим Медведев
Футбол Футбол

Уважение за честность.

Самый красивый поступок дня – честное решение главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Он объяснил судье, что его футболист забил гол не по правилам – ударил по воротам рукой. 

Главный нюанс – в Лиге Конференций нет ВАР. В уже привычном нам футбольном мире такой мяч легко бы отменили после первого же видеопросмотра. Здесь все по старинке – человеческая ошибка может привести к грустному результату. 

Так что в такой ситуации поступок Гурбанова кажется особенно ценным. 

Вот как все было: нападающий Ибраима Ваджи на 34-й минуте замкнул прострел с левого фланга. Рукой. Но польский судья Бартош Франковски посчитал, что мяч забит головой.

Ваджи после секундной задержки побежал радоваться, а футболисты «Марселя» синхронно пристали к судье, сигнализируя об очевидном нарушении.

Для «Карабаха» вдруг ожила надежда: да, 1:3 в первом матче, уже 0:1 в ответке, но гол приближал азербайджанцев к неожиданному камбэку.

А «Марсель» продолжал возмущаться, дело даже переросло в потасовку. С французской стороны желтые получили Папа Гуйе и Альваро (даже не был на поле, воевал со скамейки), у «Карабаха» предупредили Филипа Озобича.

Здесь вступился Гурбанов. Он что-то спокойно сказал капитану команды Максиму Медведеву. 

Медведев прибежал к судье и объяснил ему ситуацию. 

После подсказки судья отменил гол.

А Димитри Пайет, капитан «Марселя», вернулся к Гурбанову и пожал руку.

«Карабах» проиграл дома 0:3 (1:6 по итогу двух матчей). Вряд ли стыдно: «Марсель» – сильный клуб, да и «Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубка. 

Команда точно запомнится с доброй историей.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные