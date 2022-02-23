Демба Ба отрастил волосы! Он уже закончил карьеру и через Рангника мог попасть в «Локомотив»

Помните нападающего Демба Ба? В сентябре 36-летний сенегалец завершил карьеру. Сейчас Демба пробует новые амплуа, не сильно отходя от футбола – например, работа на телевидении в качестве эксперта.

Ба смог поразить зрителей уже первым эфиром. Правда, не уникальной аналитикой, а своей новой прической.

Выглядит необычно, учитывая, что на протяжении всей карьеры Ба выглядел примерно так.

Но около года назад решил отращивать.

Зато появился хороший повод вспомнить о крутости Ба – в начале 2010-х сенегалец ярко сверкал в АПЛ, да и вообще карьерный путь получился вполне любопытным.

Ба зажигал в Англии и Германии. Ему даже предлагали место в «Локо» после завершения карьеры

• В 2007-м 22-летнего малоизвестного нападающего бельгийского «Мускрона» забрали в Германию – в игру сенегальца влюбился тренер «Хоффенхайма» Ральф Рангник. Ба молниеносно освоился на новом месте и тащил клуб вместе с другими звездами из ниоткуда: Чинеду Обаси и Луисом Густаво, а также Сеядом Салиховичем, Карлосом Эдуардо и Ведадом Ибишевичем.

• Через четыре года за форвардом пришли из Англии. В январе 2011-го Ба оказался в «Вест Хэме» – а всего через полгода (из-за вылета лондонцев) поехал в «Ньюкасл». Там он тоже совсем не затерялся – а легендарная связка с Паписсом Сиссе навсегда останется в истории лиги.

• Ба продолжал клепать голы и в январе 2013-го оказался в «Челси»: там сенегалец не застолбил место в основе, но все равно оставил легендарный след: вы точно помните исторический гол «Ливерпулю» после скользкой ошибки Стивена Джеррарда.

Забавно, что сам Ба сначала недооценил забитый мяч. Только потом дошло: «Я осознал ценность только спустя пару лет, когда люди продолжали говорить об этом.

И они до сих пор об этом говорят!».

• После «Челси» Ба поехал зарабатывать: сначала в Турции, потом в Китае. Последние три года играл в «Истанбуле» и даже влипал в скандалы на почве расизма, но закончил достаточно тихо: перешел в швейцарский «Лугано» и после трех матчей оставил профессиональный футбол.

«С сердцем, исполненным благодарности, я объявляю о завершении игровой карьеры. Какое же удивительное путешествие позади! – красиво прощался Демба. – Помимо многих трудностей, которые я пережил, футбол подарил мне много прекрасных эмоций. От энтузиазма болельщиков и шума с трибун после каждого гола до общения с партнерами на поле и за его пределами. Это навсегда останется в моем сердце».

• В сентябре 2021-го издание PariFoot au Senegal пальнуло инсайдами, что Рангник зовет Демба Ба в «Локомотив» на должность спортивного директора, но слухи так и остались слухами.

Звучало неожиданно, хоть Рангник и хорошо знал сенегальца по сотрудничеству в «Хоффенхайме». Если переговоры и были – не срослось.

Фото: globallookpress.com/Wang Lili, Cristiano Mazzi; Gettyimages.ru/Stu Forster, Clive Brunskill