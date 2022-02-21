Дортмунд разбил Гладбах 6:0, у Ройса 2+3. И это всего с 10 ударов в створ

Мощный день.

В Германии в противостоянии «Боруссий» случился разгром – Дортмунд раздавил соперника. Но надо отметить, что менхенгладбахцы огрызались – и в первом тайме, и во втором могли забивать. Совсем поплыли только в финальные 20 минут и пропустили четыре.

26 – ⚽️ Зоммер вытащил удар соперника с левого угла, но на добивании первым оказался одинокий Ройс – обработал и расстрелял кипера без сопротивления с линии вратарской.

32 – ⚽️⚽️ Ройс вывел Малена 1 на 1 шикарным пасом из центра поля, голландец пробил под Зоммером – кипер смягчил удар, но не смог предотвратить гол.

70 – ⚽️⚽️⚽️ Вольф получил мяч на правом краю штрафной от Ройса и с ходу пробил – мощно и высоко, без шансов для вратаря. Кайфанул даже Эрлинг Холанд на трибуне.

74 – ⚽️⚽️⚽️⚽️ Трехходовка с участием Ройса, Вольфа и Мукоко – молодой центрфорвард с линии вратарской замкнул прострел капитана. Снова ноль претензий к киперу.

82 – ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Хуммельс по-беккенбаэуровски пасом вывел Ройса один на один с вратарем – и капитан Дортмунда пробил в самый угол, мимо Зоммера. У Ройса в этом матче 2+3 – впервые с 2016 года кто-то из «Боруссии» Д набрал 5 очков за результативность в одном матче.

90 – ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Дортмундцы разрезали защиту соперника раз за разом, Вольфа в одной из быстрых атак в подкате сбил защитник – и Эмре Джан уверенно реализовал пенальти.

Вот как это было, посмотрите:

Кстати, а еще в этом туре синхронно случились разгромы от других фаворитов: «РБ Лейпциг» одержал самую крупную победу при Доменико Тедеско, разбомбив «Герту» в гостях (6:1), а «Бавария» уверенно расправилась с аутсайдером «Гройтером» (4:1), пропустив первой.

Обе «Боруссии» страдают – проблемы и в Дортмунде, и в Гладбахе. Дело не только в игре

Интересно, что обе команды сейчас и в игровом, и в организационном кризисе. Нынешняя команда Марко Розе очень нестабильна: да, «Боруссия» на втором месте в Бундеслиге, но в шести последних матчах во всех турнирах у нее 3 поражения, из которых два очень громких – 2:5 от «Байера» и 2:4 от «Рейнджерс» дома в Лиге Европы. «Боруссию» штормит с конца января, когда травму получил Эрлинг Холанд.

При Розе команда ужасно выступает в еврокубках: не вышла из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед команды из более слабых лиг («Аякс» и «Спортинг»), а теперь еще и получила дома от чемпиона Шотландии. Кстати, в решающей игре против «Спортинга» Холанда тоже не было – и тоже из-за травмы.

Тренер не унывал после «Рейнджерс»: «Верю, что мы с парнями по-прежнему способны добиться успеха. Вижу на тренировках, что никто не опускает головы. Наша главная проблема – реализация, но я тоже несу за это ответственность».

Вот только у футболистов было другое настроение. «Мы играем в ужасный, бессмысленный футбол. В действиях почти нет логики – мы сами делаем соперника сильнее», – анализировал игру Матс Хуммельс.

Розе даже вызывали на беседу с руководством и после этого – магия! С Гладбахом дортмундцы забили 6 из 10 ударов в створ – и это с Яном Зоммером в воротах.

У гладбахцев свои проблемы – бывшую команду Розе, которую сейчас тренирует Ади Хюттер, трясет везде: в Бундеслиге «Боруссия» только 13-я, а по пропущенным голам (46 за 23 тура) хуже нее только глубокий аутсайдер «Гройтер» (61). Плюс у клуба внутренние проблемы – спортивный директор Макс Эберль, который построил из команды-лифта одного из лидеров немецкого футбола последних лет, впал в депрессию и больше не может работать.

«Я измотан, устал, у меня больше нет сил, которые требуются для этой работы. Тут нет никакой задетой гордости, разочарования, любви. Человек Макс Эберль устал. Я заканчиваю то, что было моей жизнью. Что доставляло мне удовольствие и радость. Футбол был моей жизнью, но теперь многое перестало приносить веселье», – со слезами на глазах Эберль говорил на пресс-конференции.

Клубу это явно не помогло – сейчас «Боруссия» как раз там, где ее подобрал теперь уже бывший спортдир: в четырех очках от зоны стыковых матчей.

Фото: globallookpress.com/Ralf Ibing