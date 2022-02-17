Хадсон-Одои выступит за Гану, если та выйдет на ЧМ. Сыгранные матчи за Англию – не проблема

Недоволен, что Саутгейт его не вызывает.

21-летний Каллум Хадсон-Одои никак не может стать лидером «Челси». Англичанин дебютировал за взрослую команду лондонцев еще в сезоне-2017/18, а через пару лет уже заинтересовал «Баварию», но затем карьера притормозила. Сейчас вингер играет регулярно (1814 минут во всех турнирах), но три гола и шесть ассистов – явно не то, чего ждут от талантливого Каллума.

За основную сборную Англии Хадсон-Одои не играл с ноября 2019-го, а от вызова в команду до 21 года футболист «Челси» сознательно отказывается. Кажется, у него есть свои причины.

Издание LondonWorld сообщает, что Хадсон-Одои говорил своему окружению, что он хочет сыграть за сборную Ганы на ЧМ-2022 в Катаре. Конечно же, если ганцы туда пройдут – для этого им еще нужно в стыках обыграть сильную Нигерию.

По информации Daily Mail, игрок разочаровался в сборной Англии. Хадсон-Одои обижен, что Букайо Сака, Джейдон Санчо, Фил Фоден и Джек Грилиш получали шансы в основной команде, а он нет.

Стоп-стоп, а как же правила ФИФА?

У Каллума двойное гражданство – Англии и Ганы. По правилам ФИФА он имеет право на смену спортивного гражданства, так как не представлял Англию в финальных стадиях крупных турниров, а все три матча в составе основной сборной Англии он провел в возрасте до 21 года.

Правила сменили недавно – все из-за дела Мунира (подробности). Сейчас они звучат так:

1. У футболиста уже было гражданство новой страны в момент, когда его заиграли за старую.

2. Он сыграл не более трех матчей за старую сборную – товарищеские матчи тоже учитываются.

3. В последний раз играл за старую сборную в возрасте до 21 года.

4. С последнего матча за сборную прошло не меньше 3 лет, если он переехал до 10 лет, и не менее 5 лет, если футболист переехал позже.

5. Не участвовал в финальном турнире чемпионата мира или конфедераций.

ФИФА даже позволит футболистам вернуться в первую сборную, если они не сыграют за новую .

Хадсон-Одои даже встречался с властями Ганы

Более того, у Хадсона-Одои тесные связи с Ганой. Летом 2021-го он посетил Аккру, где встретился с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, министром спорта Мустафой Уссифом и главой Федерации футбола Ганы Куртом Окраку. Отец 21-летнего игрока имеет африканские корни, поэтому Каллума начали довольно активно рекрутировать в сборную Ганы.

В инстаграме игрока даже есть кадры из той поездки – на них футболист выглядит счастливым:

View this post on Instagram A post shared by Callum Hudson-Odoi (@calteck10)

Теперь у ганцев будет дополнительный стимул обыграть Нигерию.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt