«Саутгемптон» изобрел тайм-ауты в футболе. Симулируют травмы, чтобы поговорить с тренером и получить энергогель

Но результат дает не всегда.
Если еще не следите за «Саутгемптоном», срочно начинайте: команда без особого ресурса, продавшая лучшего бомбардира последних трех сезонов (Дэнни Ингз летом ушел в «Астон Виллу»), идет на 10-м месте и регулярно отбирает очки у топов.
В том числе благодаря хитростям. Автор The Athletic Дэн Шелдон заметил, что в 14 из 24 матчей АПЛ этого сезона игрок «Саутгемптона» жалуется на боль и просит помощи у врачей в середине второго тайма.
Вот пример из августовского матча с «Ньюкаслом».
Против «Сити» в сентябре.
И опять с «Сити», но уже в январе. Пользуясь паузой, товарищи заряжаются энергетиками.
И выслушивают указания тренерского штаба.
Паузы берут в одно и то же время: между 60-й и 70-й минутами. И это не выглядит случайностью – вполне можно говорить, что «Саутгемптон» так берет оригинальные тайм-ауты.
Зачем им паузы?
«Саутгемптон» играет в очень интенсивный футбол: команда в топ-6 лиги по PPDA (интенсивность прессинга), перехватам на половине поля соперника и перехватам, которые заканчиваются ударом (тут вообще второе место).
Ротация не поможет – у главного тренера Ральфа Хазенхюттля очень короткая скамейка. Поэтому спасают паузы.
Вот как это работает.
66-я минута матча против «Челси». Натан Телла только что был жив и здоров, но сразу после атаки «Челси» садится на газон.
Пока ему оказывают помощь (или «оказывают помощь»), остальные полевые слушают Хазенхюттля.
А что они едят?
Спортивный физиотерапевт Фил Хейворд, возглавлявший медицинский отдел «Вулверхэмптона» до 2020 года, объясняет.
• Игроки едят энергетические гели с мальтодекстрином – углеводом, близким по свойствам к глюкозе.
«Гликоген в мышцах истощается – полученные в геле углеводы превращаются в гликоген и, в конечном счете, в глюкозу, которая используется мышцами для получения энергии».
• Почему гель, а не напитки? Из-за концентрации: чтобы получить такую же дозу мальтодекстрина в жидкости, придется очень много пить.
• Эффект от употребления заметен через 10 минут. Обычно футболисты так заряжаются в перерыве, но некоторым нужна дополнительная энергия ближе к концовке матча – учитывая интенсивный стиль игры «Саутгемптона», это нормально.
Даже в выборе «потерпевших» есть логика: если не считать Ливраменто (кажется, его травма была настоящей: врачи выбежали на поле после того, как Тино столкнулся с игроком «Норвича»), в помощи нуждаются нападающие.
Рекордсмен – Адам Армстронг: у форварда четыре повреждения с 60-й по 70-й минуту. Это логично: нападающие обычно пробегают меньше – значит, не так нуждаются в подзарядке.
«Это настоящая командная работа, – восхищается физиотерапевт Хейворд. – Я уверен, что идею рекомендовали спортивные ученые и предложили правильное время, а Хазенхюттль одобрил. Отличный совместный подход, который показывает, как хорошо они работают».
Тайм-ауты помогают?
Наоборот: после 60-й минуты «Саутгемптон» забил 9 голов, а пропустил 14 – упустив ничьи с «Эвертоном», «Норвичем» и «Вулвз» и победы с «Норвичем», «Сити» и «Пэлас».
Позитивных переворотов всего четыре: победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», вытащенная ничья с «Ньюкаслом» и еще один гол «Брентфорду».
Но важно проговорить другие факторы:
• у «Саутгемптона» нет футболистов, чтобы усилить игру со скамейки;
• интенсивность футбола и ограниченность ростера ведут к большому числу травм;
• команда прыгает выше голову: идет десятой в АПЛ, хотя по платежной ведомости занимает 13-14 место.
В таких условиях приходится выкручиваться. Фил Хейворд считает, что это успех: «Они не нарушают правила, но пытаются извлечь выгоду. Вместо того, чтобы жаловаться, вам лучше учиться и пытаться воспроизвести идею «Саутгемптона».
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