«Саутгемптон» изобрел тайм-ауты в футболе. Симулируют травмы, чтобы поговорить с тренером и получить энергогель

Но результат дает не всегда.

Если еще не следите за «Саутгемптоном», срочно начинайте: команда без особого ресурса, продавшая лучшего бомбардира последних трех сезонов (Дэнни Ингз летом ушел в «Астон Виллу»), идет на 10-м месте и регулярно отбирает очки у топов.

В том числе благодаря хитростям. Автор The Athletic Дэн Шелдон заметил, что в 14 из 24 матчей АПЛ этого сезона игрок «Саутгемптона» жалуется на боль и просит помощи у врачей в середине второго тайма.

Вот пример из августовского матча с «Ньюкаслом».

Против «Сити» в сентябре.

И опять с «Сити», но уже в январе. Пользуясь паузой, товарищи заряжаются энергетиками.

И выслушивают указания тренерского штаба.

Паузы берут в одно и то же время: между 60-й и 70-й минутами. И это не выглядит случайностью – вполне можно говорить, что «Саутгемптон» так берет оригинальные тайм-ауты.

Зачем им паузы?

«Саутгемптон» играет в очень интенсивный футбол: команда в топ-6 лиги по PPDA (интенсивность прессинга), перехватам на половине поля соперника и перехватам, которые заканчиваются ударом (тут вообще второе место).

Ротация не поможет – у главного тренера Ральфа Хазенхюттля очень короткая скамейка. Поэтому спасают паузы.

Вот как это работает.

66-я минута матча против «Челси». Натан Телла только что был жив и здоров, но сразу после атаки «Челси» садится на газон.

Пока ему оказывают помощь (или «оказывают помощь»), остальные полевые слушают Хазенхюттля.

И чем-то быстро перекусывают.

А что они едят?

Спортивный физиотерапевт Фил Хейворд, возглавлявший медицинский отдел «Вулверхэмптона» до 2020 года, объясняет.

•‎ Игроки едят энергетические гели с мальтодекстрином – углеводом, близким по свойствам к глюкозе.

«Гликоген в мышцах истощается – полученные в геле углеводы превращаются в гликоген и, в конечном счете, в глюкозу, которая используется мышцами для получения энергии».

• Почему гель, а не напитки? Из-за концентрации: чтобы получить такую же дозу мальтодекстрина в жидкости, придется очень много пить.

• Эффект от употребления заметен через 10 минут. Обычно футболисты так заряжаются в перерыве, но некоторым нужна дополнительная энергия ближе к концовке матча – учитывая интенсивный стиль игры «Саутгемптона», это нормально.

Даже в выборе «потерпевших» есть логика: если не считать Ливраменто (кажется, его травма была настоящей: врачи выбежали на поле после того, как Тино столкнулся с игроком «Норвича»), в помощи нуждаются нападающие.

Рекордсмен – Адам Армстронг: у форварда четыре повреждения с 60-й по 70-й минуту. Это логично: нападающие обычно пробегают меньше – значит, не так нуждаются в подзарядке.

«Это настоящая командная работа, – восхищается физиотерапевт Хейворд. – Я уверен, что идею рекомендовали спортивные ученые и предложили правильное время, а Хазенхюттль одобрил. Отличный совместный подход, который показывает, как хорошо они работают».

Тайм-ауты помогают?

Наоборот: после 60-й минуты «Саутгемптон» забил 9 голов, а пропустил 14 – упустив ничьи с «Эвертоном», «Норвичем» и «Вулвз» и победы с «Норвичем», «Сити» и «Пэлас».

Позитивных переворотов всего четыре: победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», вытащенная ничья с «Ньюкаслом» и еще один гол «Брентфорду».

Но важно проговорить другие факторы:

•‎ у «Саутгемптона» нет футболистов, чтобы усилить игру со скамейки;

•‎ интенсивность футбола и ограниченность ростера ведут к большому числу травм;

•‎ команда прыгает выше голову: идет десятой в АПЛ, хотя по платежной ведомости занимает 13-14 место.

В таких условиях приходится выкручиваться. Фил Хейворд считает, что это успех: «Они не нарушают правила, но пытаются извлечь выгоду. Вместо того, чтобы жаловаться, вам лучше учиться и пытаться воспроизвести идею «Саутгемптона».